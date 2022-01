Der Staatsanwalt forderte am Freitagnachmittag die Höchststrafe, die Verteidigerinnen von Stefan R. plädierte auf Freispruch. Kurz vor 17 Uhr ist die Schwurgerichtskammer mit ihrer Beratung fertig. Dann spricht Matthias Schertz, der Vorsitzende Richter, das Urteil: Der angeklagte Lehrer für Mathematik und Chemie muss wegen Mordes und Störung der Totenruhe eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. Zudem erkennt das Gericht die besondere Schwere der Schuld an. Das bedeutet, dass Stefan R. nach 15 Jahren Haft nicht auf Bewährung entlassen werden kann.

Nach monatelanger Verhandlung seien die Richter überzeugt, dass der Angeklagte einen 43-jährigen Monteur Stefan T. zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs und zur Ermöglichung einer weiteren Straftat heimtückisch getötet habe, „um seine Kannibalismusfantasien umzusetzen“, sagt Schertz in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte habe den Mann getötet, ihn zerteilt und ihm Penis und Hoden entfernt, „um beides zu verspeisen“. Danach habe sich Stefan R. im Internet eine Bratanleitung angeschaut. „Ob der Verzehr wirklich stattgefunden hat, konnten wir nicht mit Sicherheit feststellen.“

Das Opfer hatte den Angeklagten nach Überzeugung des Gerichts in der Nacht zum 6. September 2020 auf der Datingplattform Planet Romeo kennengelernt und sich mit ihm verabredet. Der Monteur fuhr mit einem Taxi zu der Wohnung des Lehrers in Pankow, wurde dort mit einem Trunk sediert, dann wahrscheinlich mit einem Kehlschnitt getötet. Den Toten zerlegte Stefan R. und brachte die Leichenteile an verschiedene Orte im Pankower Norden, wo sie zwei Monate später nacheinander gefunden wurden.

„Was Sie getan haben, ist eine menschenverachtende und ganz besonders verabscheuungswürdige Tat“, sagt Matthias Schertz. Er sei seit 30 Jahren Richter, habe seit 13 Jahren mit Mordtaten zu tun. Bisher habe er so eine Fall noch nie auf seinem Tisch gehabt.

Der Angeklagte stammt aus einem katholischen Elternhaus in der Pfalz. 2012 kam er nach Berlin, wurde Lehrer für Mathematik und Chemie, lebte laut Schertz seine Homosexualität in der Hauptstadt aus. Er habe sich mit fremden Männern getroffen und keinen Hehl daraus gemacht, dass er Lehrer sei. „Es war ihm nicht wichtig, seine Homosexualität zu verbergen“, erklärt der Richter.

Zunehmend habe es im Sexleben des Angeklagten Rollenspiele gegeben, in denen er der dominante Part gewesen sei, der seine Partner sediert habe. Stefan R. sei dabei „bis zum Grenzbereich der Einvernehmlichkeit“ gegangen. Seine Vorlieben steigerten sich bis zum sexuellen Sadismus. Doch Stefan R. sei nicht süchtig danach gewesen, er habe auch umschalten können. Deswegen sei er voll schuldfähig.

Schertz spricht von zunehmenden Schlacht- und Kannibalismus-Ideen, die sich bei dem Angeklagten entwickelt hätten. In einem Chat mit einem Sexpartner habe er dessen Schlachtung vorbereitet. Stefan R. kaufte eine Kühltruhe, er hatte Schlachtmesser und Sägen zum Zerteilen einer Leiche in seiner Wohnung. „Er war fest entschlossen, seine Kannibalismusideen umzusetzen“, sagt der Richter. Diesem Chatpartner sei Stefan T., der Monteur aus Lichtenberg, zuvorgekommen. Was er damit mein, beschreibt Schertz so: Beim Anblick von Stefan T. wusste der Angeklagte, dass sein erstes Schlachtopfer vor ihm steht.

Der Lehrer schwieg zehn Monate zu den Vorwürfen

Der beschuldigte Pädagoge hatte lange Zeit zu den Vorwürfen geschwiegen, erst nach zehn Monaten Untersuchungshaft und mehreren Prozesstagen ließ er von seinen Verteidigerinnen eine Einlassung verlesen. Darin gab er das Treffen mit dem Monteur zu, bestritt aber, ihn getötet zu haben. Vielmehr habe der Mann Substanzen zu sich genommen und am nächsten Morgen tot auf seiner Couch gelegen.

Aus Angst, als schwul geoutet zu werden, habe er keinen Krankenwagen und auch nicht die Polizei gerufen, sondern die Leiche zerstückelt und die Teile weggebracht. Den Penis und Hoden habe er abgetrennt - damit die Polizei keine DNA-Spuren von ihm findet. Für ihn sei das alles psychisch und physisch extrem schwer gewesen.

Schertz nennt die Einlassung nicht nachvollziehbar, „von hinten bis vorne unglaubhaft“ und nach den Aussagen vieler Zeugen zusammengeschustert. Denn schon am Abend nach der Tat war Stefan R. auf dem Weg zu einem neuen Sexpartner, der allerdings das Date schlichtweg verschlief.

Opfer rechnete nicht mit Angriff auf sein Leben

Zudem sprächen die Spuren in der Wohnung eine andere Sprache: das Blut, das Schlachtermesser-Set, die Knochensäge, die Anleitungen zum Entmannen und Schlachten eines Mannes und zum Herstellen von K.o.-Tropfen, der Kauf der Kühltruhe kurz vor dem Mord, die Chatverläufe, in denen Stefan R. die Tat plante - nur mit einem anderen Opfer. Der Monteur „ist nicht vor sich hingestorben“, wie Schertz sagt. Todesursache sei ein massiver Blutverlust gewesen.

Das Opfer Stefan T. hatte nach Angaben des Richters bei dem Sextreffen nicht im Ansatz mit einem Angriff auf sein Leben gerechnet. Außerdem halte es die Kammer für nicht ausgeschlossen, dass sich Stefan R. im Internet schon ein neues Opfer gesucht habe - einen Mann aus Köln, mit dem er gechattet hatte. Durch die Festnahme des Angeklagten Mitte November 2020 kam es nicht mehr zu einem Treffen. „Zum Glück“, sagt Schertz.

Noch ist das Urteil gegen Stefan R. nicht rechtskräftig. Die beiden Anwältinnen des Angeklagten wollen gegen das Urteil in Revision gehen.