Staatsbankett für König Charles: Diese Gäste hätte man nicht erwartet

Wenn König Charles III. am Mittwoch zu seinem allerersten Staatsbesuch als neuer britischer König eintrifft, wird es ein strenges, eng getaktetes Protokoll geben. Doch Charles und Gemahlin Camilla haben mit ein paar Kniffen dafür gesorgt, dass der Aufenthalt in Berlin, Brandenburg und Hamburg nicht zu staatstragend wird. So verleiht eine Stippvisite im brandenburgischen Ökodorf Brodowin am Donnerstag ein gewisses ländlich-bodenständiges Flair. Aber auch beim Staatsbankett bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue am Mittwochabend streuten Charles und Camilla ein paar illustre Gäste ein.

Was bereits bekannt war, ist die Teilnahme von „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse. Der Bild-Zeitung hatte die 41-Jährige vor ein paar Tagen gesagt, es sei „eine große Ehre und Freude, dass Seine Majestät meinen Ehemann und mich zum Staatsbankett durch den Bundespräsidenten eingeladen und den Wunsch geäußert hat, meinen Mann und mich kennenzulernen“. Sie freue sich auf das Zusammentreffen mit den königlichen Hoheiten, „und vielleicht tauschen wir uns ja auch etwas über Tanzen aus“. Die südafrikanisch-deutsche Tänzerin fügte hinzu: „,Strictly Come Dancing’ im Buckingham Palace wäre ein Traum.“

Die quirlig-herzliche Mabuse ist nicht nur in Deutschland ein bekanntes TV-Gesicht. Hierzulande wurde sie 2007 bekannt, als sie in der zweiten Staffel der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ mit Guildo Horn tanzte. Seit 2011 sitzt Mabuse neben Joachim Llambi in der Jury. 2014 beendete sie in der Show ihre Profikarriere. Seit August 2019 sitzt Mabuse auch in der Jury der britischen Originalsendung von „Let’s Dance“, die „Strictly Come Dancing“ heißt und in der ihre Schwester als Profitänzerin teilnimmt.

Daher kennen auch Charles und Camilla die 41-Jährige, die im Alter von 18 Jahren nach Deutschland kam. „Strictly Come Dancing“ wird seit fast 20 Jahren auf BBC One ausgestrahlt. Im vergangenen Jahr berichteten britische Medien, dass Charles und Camilla offenbar eine Live-Episode der Tanzshow im Buckingham Palast planten – darauf bezieht sich auch Motsi Mabuse.

Toten-Hosen-Frontmann Campino soll ebenfalls Gast beim Staatsbankett sein

Zwischen den Royals und der BBC soll es Gespräche gegeben haben. Das royale Paar könnte sogar selbst einen Tanz aufs Parkett legen und die Show moderieren, hieß es damals. Ob das nun, wo Charles König ist, noch so stattfinden wird, ist offen. Fest steht, dass Charles und Camilla große Fans von „Strictly Come Dancing“ sind; sie sollen Motsi Mabuse auch schon mehrfach in den Buckingham Palace eingeladen haben, was aus Termingründen bislang nicht klappte.

Daher sei es der ausdrückliche Wunsch der Monarchen gewesen, Mabuse und ihren Ehemann, den ukrainischen Tänzer Evgenij Voznyuk, beim Staatsbankett in Berlin dabei zu haben. Die Bild will zudem einen weiteren illustren Gast kennen: Nach Informationen der Zeitung nimmt auch Toten-Hosen-Frontmann Campino an dem Staatsbankett teil.

Der 60-jährige Sänger hat seit 2019 auch die britische Staatsbürgerschaft, seine Mutter war gebürtige Engländerin, hatte an der Universität in Oxford studiert und erzog ihre Kinder zweisprachig.

Und wer sitzt noch an der Tafel, wenn exquisit gespeist wird und die Staatsoberhäupter Tischreden halten? Laut Bild-Informationen kommen aus der Politik Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Ex-Bundespräsident Joachim Gauck mit Partnerin Daniela Schadt sowie Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Ebenfalls eingeladen seien der Architekt David Chipperfield, der Bildhauer Tony Cragg und Biontech-Chefin Özlem Türeci.