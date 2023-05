Wenn es mal wieder dauert: Warten auf Kai Wegner – und Volker Wissing

Vor einigen Tagen haben Berliner Schornsteinfeger gezeigt, was in dieser Stadt die beste Eigenschaft ist.

Am Dienstagnachmittag hatten die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation ein Gespräch mit Verkehrsminister Volker Wissing in seinem Ministerium. Bis jetzt ist noch nicht klar, ob beide Seiten es pünktlich geschafft haben.

Am Morgen jedenfalls klebten die meisten der Eingeladenen noch auf irgendwelchen Kreuzungen herum. Wissing wiederum dürfte mit seinem Dienstwagen im dazugehörigen Stau gestanden haben.

Es machen ja jetzt häufig Videos die Runde, in denen Autofahrer (wirklich in dieser Form, denn Frauen waren dabei noch nicht zu beobachten) die Protestierenden höchstpersönlich von der Straße zerrten oder zumindest zerren wollten. Dienstagfrüh war von derlei Selbstjustizgebärden zumindest in Schöneberg nichts zu sehen. Vor einer Ampel in der Dominicusstraße hatten sich einige Aktive niedergelassen. Polizei war schon da, der Rückstau bereits erheblich.

Die meisten Leute hatten die Türen ihrer Fahrzeuge offen, standen daneben und schwatzten mit den Leidensgenossen, die ebenfalls gestrandet waren. Manche machten Fotos. Glaubt einem ja sonst keiner, was hier wieder los war. Aufgeregt schien niemand. Vielleicht war es noch zu früh.

Auf der Gegenfahrbahn, wo ebenfalls Stop-and-go-Verkehr herrschte, rief ein hilfsbereiter Autofahrer den Leuten Warnungen zu: „Achtung Klimakleber!“, schrie er aus dem heruntergekurbelten Fenster und deutete in die Richtung, aus der er gerade gekommen war.

Die anderen schalteten schnell, bogen kurz vor dem Stau wieder ab und bedankten sich freundlich. Einer fragte: „Wie viele?“, als ob das irgendeine Relevanz hätte. Aber der freundliche Helfer wusste Bescheid: „Fünf!“, rief er zurück und hob zur Untermalung die rechte Hand.

Wieder einmal zeigte sich: Die Fähigkeit, Unannehmlichkeiten stoisch einfach hinzunehmen, ist in dieser Stadt weit verbreitet. Logisch, hier gibt es ja auch die meisten davon. Das Durchhaltevermögen der Berlinerinnen und Berliner ist so ziemlich ihre beste Eigenschaft.

Das demonstrierten auch die Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger, die am vergangenen Donnerstag eingeteilt waren, um für den neuen Regierenden das traditionelle Spalier auf der Rathaustreppe zu bilden. Sie warteten stundenlang. Drei quälende Wahlgänge lang. Man informierte sich über den jeweiligen Abstimmungsfortgang. Und übte sich in Geduld. Hilft ja nüscht.

Interviews wollte keiner geben, doch die Stimmung war augenscheinlich gut. Alle wussten: Hier werden wir gebraucht. Wenn einer Glück nötig hatte, dann ja wohl der neue Rathaus-Chef. Und irgendwann kam er dann auch, mit gequältem Lächeln. So wird es auch Volker Wissing am Dienstag gegangen sein. Willkommen in Berlin.