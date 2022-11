„Soll ich Sie erschießen?“

Es ist herrlich, wenn Menschen einfach sagen, was sie gerade denken. Nicht immer, aber manchmal.

Ein Kiosk im U-Bahnhof. „Kann ich mit Karte zahlen?“, frage ich, nachdem ich meinen kleinen Einkauf auf den Tresen gehäufelt habe. Der Mann hinter der Kasse grinst und sagt: „Wie Sie zahlen, ist mir gleich. Mich interessiert nur Ihr Geld.“ Das Grinsen wird noch einen Zacken breiter. Ich grinse zurück und sage: „Dann hole ich mir noch eben was zu trinken.“ In meinen Rücken hinein, auf dem Weg zum Kühlschrank höre ich ihn feixen: „Nur zu. Je länger Sie im Laden sind, desto mehr geben Sie aus.“ Nach dem Bezahlen schäkern wir noch ein bisschen herum, wünschen uns einen herrlichen Tag und ich gehe mit dem guten Gefühl, heute schon gelacht zu haben, meiner Wege.

Mehringdamm. Nach einem unangenehmen Termin schlurfe ich Richtung U-Bahn. Fühle mich gebeutelt, zerzaust, älter als ich bin. Ein Mann um die dreißig nähert sich vorsichtig. Er hat ein freundliches Gesicht und aus dem kommt jetzt der Satz: „Sie sehen sehr schön aus. Gehen wir einen Kaffee trinken?“ Seine Worte stehen in einem derartigen Kontrast zu meiner gefühlten Erscheinung, dass ich ihn zunächst stumm und verdutzt ansehe. Dann stottere ich: „Danke, also … vielen Dank. Aber mir ist gerade nicht nach Gesellschaft.“ Er lächelt und fügt noch hinzu, dass ihm mein „Outfit“ gefällt und unterstreicht das mit einer ausholenden Armbewegung von Kopf bis Fuß. Ich bedanke mich noch einmal, wünsche ihm einen herrlichen Tag und gehe mit dem guten Gefühl, dass die Selbstwahrnehmung manchmal Spielchen spielt, meiner Wege.

„Corona ist es nicht. Ich weiß einfach nicht weiter“

Eine Apotheke in Mitte. Mich bedient ein Herr, den ich bereits kenne, an der Kasse daneben arbeitet eine junge Apothekerin, die ich noch nie gesehen habe. Ihre Kundin beschreibt, begleitet von Jammern und Wehklagen, allerlei Beschwerden: Rücken, Zwerchfell, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Schwitzen. Sie gestikuliert theatralisch und endet mit den Worten: „Corona ist es nicht. Ich weiß einfach nicht weiter.“ Die Apothekerin guckt sie über die Maske hinweg an und fragt nach einem kleinen Schweigen mit ernsten Augen: „Soll ich Sie erschießen?“ Die Freundin, die mich begleitet, beginnt nach einem ungläubigen „Hat sie das wirklich gesagt?“-Blick wie ich, zu lachen, und dann lacht auch die Kundin. Ich bedanke mich bei meinem Gegenüber und meine vor allem seine Kollegin, wünsche einen herrlichen Tag und gehe mit dem guten Gefühl, dass Humor keine Apothekenpreise kennt, meiner Wege.

