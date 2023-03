Unerwartete Probleme: Signa sagt Bürgertreff zu Kudamm-Großprojekt ab

Am Montag sollten interessierte Bürger einen ersten Blick auf die Entwürfe für das Karstadt-Areal werfen. Jetzt wurde das Treffen abgesagt. Was steckt dahinter?

Blick auf den Breitscheidplatz mit dem Karstadt-Areal in der linken Bildmitte. Die dort geplante Bebauung soll die vorhandenen Hochhäuser nicht überragen. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Auf Plakaten an Litfaßsäulen wurde groß dafür geworben. Unter der Überschrift „Öffentlichkeitsbeteiligung“ kündigte der Signa-Konzern, Eigner von Galeria Karstadt Kaufhof, eine Vorbesichtigung der Entwürfe zur Neugestaltung des Karstadt-Areals am Kudamm für den 27. März an. Doch jetzt wurde die Veranstaltung überraschend abgesagt, ebenso die für den nächsten Tag geplante Planungswerkstatt samt Jurysitzung, bei der über den Ausgang des „kooperativen Werkstattverfahrens“ zum Karstadt-Areal entschieden werden sollte.