Tempelhofer Feld: Naturschützer warnen CDU und SPD vor Randbebauung

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat CDU und SPD davor gewarnt, in ihrer Koalitionsvereinbarung eine Bebauung der Ränder des Tempelhofer Feldes zu verankern. Eine erneute Diskussion über das Tempelhofer Feld wäre ebenso wie Planungen von neuen Stadtquartieren auf der Elisabethaue in Pankow und auf dem Kleingartenareal in Späthsfelde „eine Kampfansage gegen den Schutz von Grün- und Freiflächen in der Stadt“, heißt es in einer Erklärung des BUND vom Sonntag.