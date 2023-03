Nach langen Verzögerungen: So geht’s weiter zum neuen Stadtquartier in Tegel

Monatelang diente das Terminal A des stillgelegten Flughafens Tegel als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine, der Umbau des Gebäudes für die Berliner Hochschule für Technik musste warten. Doch nun kann es losgehen. Das sechseckige Terminalgebäude wurde am 15. März an die Baudienststelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung übergeben, wie die Behörde jetzt mitteilte.

In einem ersten Schritt sollen zunächst sogenannte vorgezogene Maßnahmen beginnen. Dazu gehören die Demontage der veralteten technischen Anlagen, die Schadstoffsanierung, die Entkernung des Gebäudes sowie der Abbruch in den Außenbereichen. Daran schließt sich der Umbau des Terminals als Gebäude für die Hochschule für Technik an. Die Hochschule will dort mehrere Fachbereiche ansiedeln, beispielsweise für Gebäude- und Energietechnik sowie für Architektur.

Möglich werden die Arbeiten in Tegel, weil für die Geflüchteten aus der Ukraine, die seit Anfang März 2022 in dem Terminal untergebracht waren, Leichtbauhallen als Ausweichquartier errichtet wurden.

Die Hochschule für Technik ist der erste große Hauptnutzer auf dem Flughafenareal, auf dem unter dem Namen Urban Tech Republic ein Forschungs- und Industriepark für Zukunftstechnologien entstehen soll. Außerdem sind ein Landschaftspark und ein Wohnviertel mit rund 5000 Wohnungen geplant.

Wegen der Unterbringung der Geflüchteten hat sich der Beginn der vorgezogenen Maßnahmen von Juli 2022 auf März 2023 verschoben. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf eine Anfrage des FDP-Politikers Stefan Förster hervor. Die Auswirkungen für das gesamte Projekt waren jedoch noch sehr viel umfangreicher, berichtet die Sprecherin der Tegel Projekt GmbH, Constanze Döll.

Drei Tage bevor es losgehen sollte, kam die Vollbremsung

Anfang März 2022 seien „alle vorgesehenen Maßnahmen im direkten Umfeld der Schlüsselbauwerke Terminal A und B zunächst gestoppt“ worden, berichtet Döll. Dazu habe neben Erschließungsarbeiten der Rückbau der sogenannten Rollwegbrücke gehört, über die früher die Flugzeuge über den südlichen Flughafenzubringer rollten. „Die Baufirmen und alle Maschinen waren vor Ort, die Logistik eingerichtet, und drei Tage bevor es losgehen sollte, kam die Vollbremsung“, sagt Döll. „Alle Energie“ sei dann dafür eingesetzt worden, binnen weniger Tage das Ukraine-Ankunftszentrum aufzubauen. Nicht nur der Umbau für die Hochschule verzögerte sich. Auch die ab Herbst 2022 geplante Errichtung der FUTR HUT in Terminal C, eines Kompetenzzentrums für innovative Materialien und Fertigungsprozesse, habe sich nicht wie vorgesehen realisieren lassen.

„Einige Arbeiten konnten wir nun – mit einer Verzögerung von neun bis zwölf Monaten – fortführen, anderes wurde umgeplant oder muss weiter warten, etwa Erschließungsmaßnahmen, mit denen wir unter anderen Umständen schon weiter wären“, berichtet Döll. „Dass der Umbau des Terminals A nun beginnen kann, freut uns sehr“, sagt sie. „Schließlich ist der Campus der Berliner Hochschule für Technik das wissenschaftliche Herzstück der Urban Tech Republic, und 2027 soll er ja eröffnen.“ Eine Realisierung der FUTR HUT an anderer Stelle in der Urban Tech Republic befinde sich „derzeit im Genehmigungsprozess“.

Die Kampfmittelräumung, die seit Mai 2021 läuft, ist laut Döll „gut im Zeitplan“. Mittlerweile seien circa 25 Hektar Fläche beräumt worden, wobei gut 160.000 Kubikmeter Erde bewegt wurden. „Wir haben knapp 12.000 Stück beziehungsweise 25 Tonnen abgabepflichtiger Munition geborgen, dazu 60 Tonnen Munitionsschrott“, so Döll. „Im Hochbau haben wir die Instandsetzungsarbeiten an der früheren Wache der Flughafenfeuerwehr abgeschlossen und im Oktober 2022 an die Berliner Feuerwehr übergeben.“ Darüber hinaus habe die Sanierung und Renovierung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Flughafengesellschaft begonnen.

Im Sommer ein Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Highlights in diesem Jahr sollen laut Constanze Döll die Eröffnung eines Infocenters im April sein, außerdem das Greentech Festival und der Tag der offenen Tür der Berliner Feuerwehr im Sommer. Der Rückbau der Rollwegbrücke soll in diesem Jahr abgeschlossen werden, genauso wie die vorgezogenen „technischen Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Regenwasseranlagen“. Auch die Kampfmittelräumung gehe weiter.

Für die Ansiedlung von Unternehmen, die zum Konzept in Tegel passen, sollen in diesem Jahr Bestandsgebäude hergerichtet werden. Außerdem ist geplant, für das Jahr 2024 erste Konzeptverfahren für ausgewählte Baulose in der Urban Tech Republic vorzubereiten. „Die Vergabe von Baugrundstücken im Schumacher-Quartier beginnt, sobald der entsprechende Bebauungsplan die nötige Rechtssicherheit für eine Bebauung bietet“, so Döll. Nach Einschätzung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen solle dies im dritten Quartal 2023 der Fall sein. Für die zurzeit von der Bundeswehr genutzten Flächen in Tegel-Nord sollen zudem konzeptionelle Überlegungen für eine Nachnutzung eingeleitet werden.

Die ehemaligen Terminals sind zwar die bekanntesten Gebäude in Tegel, aber nicht die einzigen vermietbaren Flächen. Mehr als 20 Unternehmen, die zum Zukunftsplan für Tegel passen, sind laut Constanze Döll bereits vor Ort – und nutzen knapp 50.000 Quadratmeter Büro-, Werkstatt- und Testflächen. Dazu gehören das Unternehmen Vay Technologies, das sich mit ferngesteuerten Elektroautos befasst, die Firma EasyMile, ein Hersteller von autonomen Fahrzeugen, und HH2E, ein Unternehmen für grüne Energie.

Gutachterverfahren für Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie entschieden

Ein weiterer Baustein für die Nachnutzung in Tegel nimmt unterdessen Konturen an. Bei einem städtebaulichen Gutachterverfahren für die künftige Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (BFRA) und die Feuer- und Rettungswache TXL der Berliner Feuerwehr wurde der Entwurf des Architekturbüros kleyer.koblitz.letzel.freivogel mit KUULA Landschaftsarchitekten als „Präferenzprojekt“ ausgewählt, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mitteilte. „Der ausgewählte Entwurf ergänzt die Bestandsbauten behutsam, und die Hangarbauten bleiben weiter freigestellt“, sagt Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt. „Die städtebauliche Freistellung der Feuerwache ist auch unter denkmalschützerischen Aspekten positiv zu bewerten.“

Der Entwurf des Architekturbüros kleyer.koblitz.letzel.freivogel mit KUULA Landschaftsarchitekten wurde als „Präferenzprojekt“ für die weitere Planung ausgewählt. Till Budde

Das Ergebnis des Gutachterverfahrens soll nach Angaben der Senatsverwaltung als Grundlage für weitere Planungsverfahren dienen – sowohl für die erforderlichen Neubauten als auch für die Sanierung und den Umbau der denkmalgeschützten Bestandsbauten. Bis 2027 soll alles fertig sein – so wie der Campus der Berliner Hochschule für Technik (BHT).

Der FDP-Politiker Stefan Förster sieht die Entwicklung kritisch. „Die BHT wartet bereits sehr lange auf den Umzug nach Tegel, der nun noch lange dauern wird und Mehrkosten verursacht, die gestemmt werden müssen“, sagt er. Dass der Umzug voraussichtlich teurer wird, geht aus der Senatsantwort auf Försters Anfrage hervor. „Mit Kostensteigerungen infolge der steigenden Inflation und der Baupreisentwicklung muss gerechnet werden“, heißt es darin. Wie viel teurer es wird, ist aber unklar. Bisher sind alleine für die vorgezogenen Maßnahmen im Doppelhaushalt für 2022 und 2023 rund 65 Millionen Euro eingeplant. Für die Hauptbaumaßnahmen sollen die Kosten voraussichtlich erst im zweiten Quartal 2024 vorliegen.

Förster schwant Übles. Es sei zu befürchten, dass sich die weitere Entwicklung „bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag verzögern könnte“, sagt er. „Hier ist der neue Senat dringend gefordert, alle Vorhaben auf ihre Umsetzbarkeit und Beschleunigung zu prüfen.“