Berlin - Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) erwartet vom geplanten Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen in Berlin, dass sich die Immobilienwirtschaft auf ein freiwilliges Mietenmoratorium einlässt. „Das ist das Ziel“, erklärte Geisel im Interview mit der Berliner Zeitung. Er verspreche sich von dem Bündnis „ein Unterhaken, um Wohnungsbau zu ermöglichen – und gleichzeitig eine Übereinkunft, dass es im Kern um bezahlbaren Wohnungsbau in der Stadt geht“. Viele Stimmen des Volksentscheids zur Vergesellschaftung von Wohnungen werte er als „klares Signal, dass es mit Mietsteigerungen und Spekulation nicht mehr so weitergehen kann“, betonte der Senator. Er glaube, dass das Signal von der Wohnungs- und Bauwirtschaft verstanden worden sei. Die Bündnis-Teilnehmer sollen nach dem 100-Tage-Programm des Senats bereits Ende Januar zur Auftaktsitzung des Gremiums zusammenkommen.

Geisel sieht die Begrenzung des Mietanstiegs aber nicht nur als Berliner Aufgabe. Auch die Bundesregierung sei aufgefordert, zu handeln. Nur weil es ein Mietenmoratorium wegen des Widerstands der FDP nicht in den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung geschafft habe, seien die Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt nicht weg. „Die Aufgabe muss sein, die Mietentwicklung in verträgliche Bahnen zu leiten“, sagte Geisel. „Der Druck aus den großen Städten, die Mietentwicklung zu begrenzen, ist ja nach wie vor da.“ Der Berliner Mietendeckel sei zwar vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, politisch finde er ihn „trotzdem nach wie vor richtig“, so Geisel. „Jetzt ist die Frage, ob wir in der Lage sind, die rechtlichen Voraussetzungen dafür auf der Bundesebene zu schaffen.“ Er treffe sich im Februar mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), um auch diese Dinge zu besprechen.

Neue Bauordnung geplant

Das politische Ziel der neuen Berliner Landesregierung, pro Jahr 20.000 Wohnungen zu errichten, hält Geisel für machbar. In den 1990er-Jahren seien Wohnungen in dieser Größenordnung gebaut worden. „Das zeigt, dass es kein Hexenwerk ist“, so Geisel. In den ersten 100 Tagen werde die neue Bauordnung auf den Weg gebracht. Sie schaffe unter anderem die Voraussetzungen, um Wohnungen auch in Holzbauweise in größeren Zahlen zu errichten. So zum Beispiel im Schumacher-Quartier auf dem Areal des früheren Flughafen Tegel. Im Moment sei seine Verwaltung dabei, festzustellen, was der Stand der Dinge bei den größeren Bauvorhaben sei und wo die Hinderungsgründe liegen.

Von den rund 350 betrachteten Wohnungsbauprojekten liefen zwei Drittel gut. Sie seien in der Zeitplanung. Ein Drittel der Projekte stocke. Etwa wegen des Artenschutzes oder auch wegen fehlender Ausgleichs- und Ersatzflächen. „Weil Ausgleichs- und Ersatzflächen in Berlin häufig schwer zu finden sind, möchten wir diese in Brandenburg realisieren“, kündigte Geisel an. Dazu wolle der Senat mit dem Nachbar-Bundesland Kontakt aufnehmen.

Spekulation als Problem

Optimistisch stimme ihn, das Neubau-Ziel zu erreichen, weil es im Moment Baugenehmigungen für 66.000 Wohnungen in Berlin gebe, die noch nicht fertiggestellt wurden. 40.000 Wohnungen davon seien im Bau, so Geisel. „Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs.“ Es gebe aber auch Spekulation. Wenn für Grundstücke eine Baugenehmigung vorliege, ließen sich bei einem Weiterverkauf höhere Preise erzielen. „Deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir solcher Spekulation das Wasser abgraben können“, fordert Geisel. Zusammen mit der Bundesbauministerin wolle er etwas gegen die „leistungslosen Gewinne beim Verkauf von Immobilien unternehmen“. Seit 1970 seien die Bodenwerte in Deutschland um ein Vielfaches gestiegen. Geisel: „Die hohen Bodenwertsteigerungen führen zu hohen Grundstückspreisen, dadurch wird das Bauen teurer und die Mieten steigen.“

Die geplante Expertenkommission, die sich mit der möglichen Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ befassen soll, wird nach Geisels Worten noch in den ersten 100 Tagen der neuen Regierung eingesetzt und ihre Arbeit aufnehmen. Die Aufgabe der Kommission ist, eine juristische Bewertung vorzunehmen. Dabei sei die Verfassungsmäßigkeit eines Vergesellschaftungsgesetzes zu begutachten, so Geisel. Außerdem sei „die wohnungswirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu betrachten“. Auf Basis der Empfehlung werde der Senat beraten.