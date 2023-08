Technoparade „Zug der Liebe“ in Berlin: Der Rave mit Botschaft wird etwas leiser

In der tanzenden Menge fällt eine Dame auf. Marianne Meixner, 58 Jahre alt, tanzt ausgelassen zur Musik. Schmunzelnd spielt sie auf ihr Alter an: „Wenn sie die 85 umdrehen, dann ist das mein Alter.“ Marianne ist eine treue Berlinerin und mindestens genauso lange hält sie dem Techno die Treue, sagt sie – seit den 60er-Jahren. „Früher war ich viel mehr unterwegs! Ab und zu gehe ich immer noch gerne aus“, sagt sie.

Mehr als 5000 Raver strömen durch die Straßen und der „Zug der Liebe“ bildet das Zentrum dieser Bewegung, einer Art Mini-Loveparade. Der Start verzögerte sich allerdings um eine Stunde. Oder wie Organisator Jens Schwan mit einem Lächeln sagt: „Typisch Berlin.“ Dann setzt er seinen Lärmschutz-Kopfhörer wieder auf und verschwindet am anderen Ende des Zuges.

Mit dem „Zug der Liebe“ sollen am Sonnabend soziale Vereine sichtbar gemacht werden, die den Gedanken der Nächstenliebe in ihren Alltag integriert haben, heißt es auf der Website des Vereins. Elf Organisationen nehmen an der Demonstration teil und machen mit eigenen oder vom Verein gestellten Wagen auf sich aufmerksam. Das diesjährige Motto lautet: „Mehr Liebe für die Welt von morgen“.

Eine Stunde vor dem Start ist noch nicht viel los – erst als sich gegen 15 Uhr die Wagen in Bewegung setzen, nimmt der Rave richtig Fahrt auf. „Hallo Berlin!“, ruft Moderatorin Jacky-Oh Winehaus zur Begrüßung ins Mikrofon von Wagen Nr. 1. Inzwischen ist die Bernauer Straße voller Menschen. Radfahrer und mobile Kioske dringen mit Klingeln allein kaum noch durch. Aus einem Mini-Megafon kommt eine Stimme: „Olé, olé“. Von einem Techno-Wagen schallt es: „Oi, oi, oi!“

„Zug der Liebe“ in Berlin: Mit lauter Stimme starke Botschaften

Über 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählt die Berliner Polizei dann am frühen Abend – der Veranstalter geht von 18.000 aus. Rund 450 Einsatzkräfte sind für die Sicherheit der Feiernden da. „Bisher ist alles friedlich“, resümiert eine Sprecherin auf Nachfrage. Ein paar Leute sind in der Danziger Straße im abgesperrten Gleisbett gelaufen. Solange sie sich aber an die Anweisungen der Veranstalter gehalten haben, bewertet die Polizei den Verlauf als friedlich.

Während die elf Wagen also friedlich durch Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Kreuzberg ziehen, winken viele Berliner aus ihren Hauseingängen oder Fenstern. Auch eine Currywurstbude trägt mit ihren kleinen Lautsprechern zur Technokulisse bei.

Die Technoparade erreicht den U-Bahnhof Eberswalder Straße. Volkmar Otto

Festivalbänder gegen K.o.-Tropfen

Der „Zug der Liebe“ ist nicht nur eine Demonstration von Musik und Freude, sondern auch eine Plattform für ernste Botschaften und Engagement. Der erste „Zug der Liebe“ war im Jahr 2015 gestartet, damals noch als Gegenbewegung zu den Pegida-Demonstrationen in Sachsen. Ein Redner berichtet zum Beispiel von der Gründung eines Vereins gegen Kindesmissbrauch, sie haben bereits 130 Mitglieder. 21 Kinder konnten gerettet werden.

Trotz des ernsten Themas wummert im Hintergrund immer noch ein Bass – ein Symbol dafür, wie Musik und ernste Themen hier Hand in Hand gehen. „Wir haben hier auch eine Festivalband gegen K.o.-Tropfen“, sagt der Sprecher des Vereins, Jens Schwan. „Ich glaube, dass es hier viele Leute gibt, die dagegen kämpfen. Unser Verein ist nur deshalb so groß geworden, weil viele gesagt haben: ‚Ich will auch was tun‘.“

Mandy von der Berliner Tiertafel ist eine von ihnen. Auch in diesem Jahr hilft sie, wo sie kann, und freut sich, bekannte Gesichter zu treffen. Heute klebt sie Protestschilder für andere Raver. „Eine Zeit lang hatte ich meine eigenen Schilder, aber meistens habe ich einfach überall geholfen. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, aber ich bin froh, hier zu sein“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich würde mich gerne noch mehr engagieren, aber man muss auch auf seine sozialen Kontakte achten, nicht nur auf der Demo.“

Während die Menge tanzt und feiert, sind die Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr auf der Hut. Das warme Wetter birgt Risiken, vor allem bei einer ganztägigen Veranstaltung. Einsatzleiter Karl-Heinz Nicolaus mahnt deshalb zur Vorsicht und empfiehlt: „Trinken, trinken, trinken“ – vor allem Wasser. Aber wenn jemandem etwas passiert, sind die Helfer sofort zur Stelle. „Der Kreislauf leidet vor allem unter der Hitze“, erklärt Nicolaus. Um sicherzugehen, dass jeder Besucher in Sicherheit ist, laufen und fahren auch Sanitäter auf der Strecke mit. „Unsere Kollegen sind gekennzeichnet, und wenn jemand merkt, dass es ihm nicht gut geht, kann er sie jederzeit ansprechen“, sagt der Einsatzleiter.

Ein junger Mann schiebt einen Einkaufswagen durch das Techno-Getümmel, randvoll mit Bierdosen und Flaschen, alles auf Eis gekühlt. Auch er habe etwas mitgenommen, sagt er und bleibt kurz stehen. Wenn man freundlich fragt, kann man sicher auch was haben, sagt der Raver. „Ich finde die Botschaft hier beim Rave gut“, sagt er und schiebt seinen Bierwagen weiter die Eberswalder Straße entlang. „Alles entspannt!“

„Wir unterstützen das hier gerne!“

Ilona, ein alter Techno-Hase beim „Zug der Liebe“, liebt elektronische Musik. Ihre Begeisterung ist so ansteckend, dass sie ihre beiden Schwestern Kama und Aytan aus Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, überzeugen konnte, mit nach Berlin zu kommen. „Sie sind zum ersten Mal hier und ich glaube, es gefällt ihnen“, sagt Ilona und lacht.

Er ist kleiner geworden, der „Zug der Liebe“. Noch 2018 waren es 50.000 Teilnehmer, im vergangenen Jahr nur noch rund 9000. In diesem Jahr schätzt die Polizei rund 5000 Teilnehmer. Es entsteht schon der Eindruck, dass der Rave mit sozialer Botschaft nicht mehr ganz im Trend liegt.

Für Thomas aus Magdeburg ist es ein jährliches Ritual. Gemeinsam mit seiner Freundin Claudi bringt er jedes Jahr seinen kleinen Bollerwagen mit nach Berlin. „Man kennt uns hier schon“, sagt Thomas, der auch in diesem Jahr wieder seinen Regenbogen-Jumpsuit trägt. „Vorhin kam eine, die mich wiedererkannt hatte und meinte, du hast aber deine Kondom-Mütze vergessen.“ Die habe er sich gleich aufgesetzt. Trotz längerer Anfahrt aus Magdeburg wegen eines Zugausfalls sind er und Claudi gut gelaunt. „Wir unterstützen das hier gerne!“