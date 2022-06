Nadja Vancauwenberghe scherzt, dass es ohne Wladimir Putin das Exberliner nie gegeben hätte. Vor ihrem Umzug 2001 nach Berlin hatte sie eine Zeit lang als Journalistin in Moskau gearbeitet. Dort war sie wegen ihrer investigativen Arbeit eine Persona non grata, unter anderem weil sie aus Tschetschenien berichtet hatte. Sie fand sich auf einer schwarzen Liste der FSB wieder, des russischen KGB-Nachfolgers. Berlin wurde für sie zu einem Ort des Exils – und es war ein Ort, an dem sie erwartete, selbstverständlich lokale Medien auf Englisch zu finden. Vergeblich.

„Man sah immer wieder diese Zeitungen mit Titelseiten auf Englisch, aber das waren alle deutsche Medien“, erinnert sich Vancauwenberghe jetzt. „Irgendwie fand man es damals cool, die Schlagzeile auf Englisch zu schreiben.“ Sie konnte noch kein Deutsch, ihre Suche nach einem informativen lokalen Medium auf Englisch blieb erfolglos – sie beschloss also, diese Lücke selbst zu füllen. So wurde das Exberliner geboren, im Juni 2002 erschien die erste Ausgabe. Sie ist bis heute Chefredakteurin.

Geholfen haben ihr die französisch-rumänische Journalistin Ioana Veleanu Botzoman und Maurice Frank, der ehemalige Leiter der englischen Ausgabe der Berliner Zeitung. In der Zeit seit dem ersten Heft ist die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen, die in Berlin leben, um 80 Prozent gestiegen.

Exberliner Am 5. Juni 2002 erschien die erste Ausgabe von The Berliner – die Zeitung, die schon ab dem zweiten Heft Exberliner hieß.

Aktuell liegt das Magazin in einer speziellen doppelten Jubiläumsausgabe am Kiosk. So sah es am Anfang nicht aus. Zum einen begann der Exberliner als eine kostenlose Zeitung zweimal im Monat; zum anderen hieß sie nicht Exberliner, sondern The Berliner, im Stil des New Yorker. „Wir waren am Anfang einfach ahnungslos“, so Nadja Vancauwenberghe. Das kleine Team dachte nicht mal daran, nachzuprüfen, ob es so was wie „The Berliner“ bereits gab. Es folgten rechtliche Drohungen von den Patentinhabern dieses Namens, das Magazin wurde schnell umbenannt. Inzwischen findet Vancauwenberghe Exberliner auch doch den besseren Namen.

Jeder vierter Exberliner-Leser ist Deutscher

Als unabhängiges Medienprojekt waren die ersten Jahre des Exberliners ein harter Kampf. „Wir haben Tag und Nacht gearbeitet“, sagt Vancauwenberghe, „um jede Ausgabe auf die Beine zu stellen.“ Das erste Büro des Exberliners war eine Ladenfront in der Jablonskistraße, die selbst so „miesklein“ war wie die Computer, auf denen das Magazin produziert wurde. Doch das Exberliner gewann an Prominenz; unter anderem wurde es von dem britischen Guardian als eins der „besten europäischen Magazine für Expats“ gelobt, Stand 2022 hat es eine monatliche Auflage von 15.000 Exemplaren. Nach eigenen Angaben machen Deutsche ein Vierteil der Leserschaft des Exberliners aus.

Heute erklärt das Magazin „kompromisslosen ‚No Bullshit‘-Journalismus aus erster Hand“ zu seinem Leitbild – Vancauwenberghe sei besonders stolz auf Titelthemen wie die digitale Rebellion in Berlin nach den Enthüllungen von Edward Snowden oder die Erfahrungen von People of Colour in der Stadt. Viele Autorinnen und Autoren, die in den letzten 20 Jahren zum Exberliner beigetragen haben, sind auch inzwischen zu prominenten deutschen Medienfiguren geworden – unter anderem Anne-Lena Mösken, ehemalige Redakteurin bei der Berliner Zeitung und demnächst stellvertretende Chefredakteurin der Chemnitzer Freien Presse, und Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Nicht nur diese beiden Alumni haben wieder zum Exberliner für das aktuelle Jubiläumsheft beigetragen; auch bekannte Berliner Persönlichkeiten wie der Künstler Ai Weiwei und die Musikerin Peaches sind in der Ausgabe vertreten.

Eine weitere Herausforderung für das Magazin kam natürlich 2020 mit dem Auftreten der Corona-Pandemie. Der massive Verlust von Werbeeinnahmen aus dem Kulturbereich war für das Exberliner ein „Desaster“, erinnert sich Chefredakteurin Vancauwenberghe. Zwischen April und September 2020 erschien das Exberliner nur online, mit der Ausnahme der üblichen Sommerdoppelausgabe – mit einer Crowdfunding-Kampagne, die mehr als 20.000 Euro einbrachte, konnte die Redaktion aber die Zukunft des Exberliners wieder auf Kurs bringen.

Exberliner Das Jubiläumsheft: In diesem Jahr widmet sich die Sommerdoppelausgaube des Exberliners seinem 20. Geburtstag.

Anfang 2021 kam noch ein wichtiger Schritt im Lebenslauf des Exberliners mit seinem Verkauf an die Tip Berlin Media Group, den Verlag hinter dem Magazin tipBerlin und den dazugehörigen Berlin-Führern. Ein Schritt, nach dem Chefredakteurin Vancauwenberghe und ihr Team optimistisch in die Zukunft blicken können: „Das war eine Garantie dafür, dass wir unser Baby in einem größeren Zuhause entwickeln können, wo es in Zukunft richtig aufblühen und wachsen kann.“

Chefredakteurin: „Berlin kann jeder zu seiner eigenen Stadt machen“

Welche Aussicht hat sie auf die nächsten 20 Jahre? Die Exberliner-Chefredakteurin ist davon überzeugt, das Magazin habe nach wie vor eine wichtige „Aufgabe“ für die internationale Community in Berlin: Neben seriösem Journalismus soll das Magazin auch denen, die noch nicht so viel Deutsch kennen und die Stadt kennenlernen wollen, zur Seite stehen. Eine Priorität sei die Erstellung von Reiseführern für Berlin in englischer Sprache. Schließlich sei Englisch in den letzten 20 Jahren in Berlin zur Lingua franca geworden, so Vancauwenberghe. Das Potenzial zur Vernetzung mit Berlinerinnen und Berlinern, die in einer anderen Sprache als Deutsch leben, sei inzwischen „immens“, sagt sie – doch viele Berliner Unternehmen und Behörden würden dies immer noch nicht erkennen.

Seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe des Exberliners hat sich vieles geändert in der Stadt, deren Namen es trägt: In Berlin ist alles vom Kaffeepreis bis zur Miete gestiegen, immer wieder beklagen langjährige Einwohner, hier sei es nicht mehr so cool wie früher. Aber eines sei zum Glück gleich geblieben, meint Vancauwenberghe: Der Beitrag der internationalen Community zu der Stadt. „Berlin ist seit 2002 unglaublich vielfältiger geworden, und das Einzigartige an dieser Stadt ist, dass man sie zu seiner eigenen machen kann, ohne Deutsche zu sein“, sagt sie. Internationale Berliner seien unglaublich kreativ, und davon schließt Vancauwenberghe die Leistungen des Exberliners nicht aus. „Sie gründen alles Mögliche, sei es eine Galerie, ein Café – oder sogar ein Magazin.“