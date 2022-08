Stolz reckt der Hirsch das goldene Geweih himmelwärts. Von der acht Meter hohen Säule herunter scheint er alles im Blick zu haben – ein Souverän, ein Wächter des Stadtparks, ein magischer Anziehungspunkt.

„Wenn Sie am Wochenende zum Hirschbrunnen gehen, werden Sie immer Hochzeitsgesellschaften dort sehen, die sich mit dem Hirsch fotografieren lassen“, hat Günter Karl Bose gesagt, als wir uns auf den Weg in den Park machen. Heute ist Donnerstag, aber siehe da: Kaum hat man den Park betreten, ist sie da, die Hochzeitsgesellschaft. Braut und Bräutigam unter den Wasserkaskaden, der Fotograf weit genug weg platziert, damit der goldene Hirsch im Bild ist.

„Was der Hirsch bedeutet, wissen die meisten vermutlich gar nicht“, sagt Günter Karl Bose, Autor des gerade erschienenen Buches „Stadtpark Schöneberg“. „Aber es ist wie ein Automatismus, sobald sie das Standesamt gegenüber vom Park verlassen haben, kommen sie herüber und lassen sich vor dem Hirschbrunnen fotografieren.“

Seit 110 Jahren steht er dort, markiert das östliche Ende des Stadtparks, und – bekennt Farbe: Denn das Wappentier mit seiner würdevollen Haltung und dem goldenen Anstrich, das im August 1912 auf seiner Säule installiert wurde, drückte den Stolz der jungen Stadt Schöneberg aus, die ihre städtebaulichen Gestaltungsleistungen mit dieser „stattlichen Grünfläche nobilieren“ – und mit dem Hirsch krönen wollte: So schreibt es Architekturhistoriker Peter Güttler im begleitenden historischen Essay.

Auf wie vielen Hochzeitsfotos der vergangenen 110 Jahre wird er also zu sehen sein, der goldene Hirsch? Und wie viele davon hat Bose selbst in seiner Sammlung?

Günter Karl Bose Seit dem Jahr 1912 auf seiner Säule: Der goldene Hirsch stand einst für den Stolz der damals noch jungen Stadt Schöneberg.

Die Frage bietet sich an, nachdem man einen Blick werfen durfte in die große Familien- und Arbeitswohnung direkt am Park, in der Günter Karl Bose wohnt. Ein gewaltiges, sorgsam geordnetes Fotoarchiv zieht sich dort über Regalwände und Glasschränke voller Fotoschachteln durch mehrere Räume.

Boses eigentlicher Beruf scheint ihm inmitten seiner vielen Tätigkeiten als Verleger, Dozent und Gestalter gleichsam unter der Hand entstanden zu sein: Seit Jahrzehnten sammelt er historische Fotos, Postkarten, Automatenbilder; hat Archive aufgekauft, die aus Digitalisierungsgründen aufgegeben wurden, hat auf Flohmärkten gestöbert, bekommt Nachlässe aus Wohnungsauflösungen geschenkt.

Daraus entstehen seit langem Bücher, oder besser gesagt: So hat sich einer die Grundlage für viele Bücher geschaffen. „Wenn man all die Bilder aus Archiven beziehen und also alles lizenzieren lassen müsste, wäre es unbezahlbar“, erklärt Bose und schickt hinterher: „Ein Umstand, der Bücher verhindert.“

Der Sammler Bose, der Stadtpark Schöneberg und die Liebe zum Beiläufigen

Das Sammeln selbst beschreibt er als eine Art beiläufiges Begleitgeschehen im Namen seines sozialhistorischen Interesses, das mit dem Sammeln von Daguerreotypien während des Studiums der Germanistik und Politikwissenschaft begann und sich seither durchs Leben und Arbeiten zieht. Und irgendwann waren es dann insbesondere „deutsche Mythen“ – Beispiel: RAF –, die ihn nicht mehr losließen. Was aber fasziniert ihn am Stadtpark Schöneberg?

Statt einer Antwort laufen wir nun durch den Park, den Hirsch im Rücken, am langgezogenen Rasenhalbrund entlang bis zur U-Bahn-Brücke „Rathaus Schöneberg“, die einst „Stadtpark“ hieß.

Auf dem Rasen haben sich zwei junge, sichtlich erschöpfte Frauen niedergelassen, ihre irre schwer aussehenden Koffer neben sich. Einige Damen der Hochzeitsgesellschaft stöckeln hinüber zum Pavillon, der früher Milchhäuschen hieß. Unter einem Baum hockt ein alter Mann, die Hände erhoben, und meditiert. Ein Jogger überquert den Rasen nicht auf asphaltiertem Weg, sondern auf dem Trampelpfad nebendran.

Günter Karl Bose Gut zu erkennen: die „tiefe Mulde“ des Stadtparks.

„Schauen Sie, da haben sich Wege neben den geplanten Wegen gebildet“, sagt Bose, „und genau das ist es, was mich interessiert: Zufälle, absichtsloses Geschehen, Alltagskommunikation.“ Das also, was er gleichsam vor der Haustür vorfindet. Ein Park mitten in der Stadt wird zum Kreuzungspunkt unterschiedlichster Menschen, Wege und Nutzungen; die einen hasten hindurch, die anderen suchen bewusst diesen Ort der Absichtslosigkeit und der Ruhe auf, an dem man Wege unterbrechen kann, pausieren.

So wie Robert Walser, der die Stadt oft zu Fuß durchquerte in seinen Berliner Jahren 1905 bis 1913, und sich dann auf Parkbänken niederließ. „So ein Park, das ist wie ein weites stilles, abgesondertes Zimmer“, schrieb er. „Übrigens ist in einem Park eigentlich immer Sonntag …“

Wie Schöneberg zur Großstadt wurde

Neben etlichen fotografisch eingefangenen Momenten aus der 110-jährigen Geschichte des Stadtparks – seit 1963 Rudolph-Wilde-Park – lässt Bose auch einige gut gewählte literarische Stimmen durch sein Porträtbuch laufen. Mit amüsiertem Spott tadelt der große literarische Berlin-Flaneur Franz Hessel die undankbaren Berliner und sich selbst gleich mit, dass sie sich an dem Park, der „nicht so rechtwinkelig und geradlinig angelegt (sei) wie Berlin-W.“, nicht einfach nur freuten.

Sie baute, was das Zeug hielt in diesen Jahren zwischen 1890 und dem Ersten Weltkrieg, die stolze junge Stadt Schöneberg. Was „um 1800 noch ein kleines Angerdorf mit kaum mehr als zwei Dutzend Bauern, Pfarrhaus und Kirchlein“ gewesen war, hatte 1871, zum Zeitpunkt der Reichsgründung, schon 4555 Einwohner – und wurde um die Jahrhundertwende Großstadt.

Dieser rasante Aufstieg bildete sich städtebaulich ab, wie Peter Güttler im Essay schildert. Die Landwirte Hewald, der Schöneberger Fritz Heyl hatten dank Einführung des Dreiklassenwahlrechts nun die Möglichkeit, ihre Äcker und Ländereien in Bauland umzuwandeln – und verkauften diese millionenschwer an Bodengesellschaften. Das Bayerische Viertel entstand.

Von 1890 an parzellierten und verkauften die Unternehmer Salomon und später Sohn Georg Haberland die Grundstücke, auf denen die prächtigen Mietwohnhäuser um die „Schmuckplätze“ Bayerischer und Innsbrucker Platz herum in die Höhe wuchsen. Zu gern hätte man, wie Güttler herausarbeitet, jeden Quadratmeter genutzt.

Lou Antonia Bose Der Sammler, Autor und Verleger Günter Karl Bose (l.) und der Architekturhistoriker Peter Güttler im Stadtpark Schöneberg

Aber da war ärgerlicherweise diese nacheiszeitliche Rinne, ein „feuchtes Band“, das in die Grunewaldseen mündete und auch durch Schöneberg ging, wo bis ins späte 19. Jahrhundert Abwässer hineingeleitet worden waren. Zwar längst zugeschüttet, war dieser unter Straßenniveau liegende, morastige Boden nicht zur Bebauung geeignet: Und genau hier entstand nun also – noch einmal in Franz Hessels Worten – „die tiefe Mulde des Stadtparks“.

Die Idee des „Volksparks“, der die nur den Privilegierten vorbehaltenen fürstlichen oder königlichen Gartenanlagen ablöste, hatte am Friedrichshain, im Humboldthain, in Treptow und im Viktoriapark schon Ausdruck gefunden, bevor es die ersten Spatenstiche in Schöneberg gab. Ein Wettbewerb, 1906/07 städtisch ausgeschrieben, forderte für den 130 Meter breiten und 600 Meter langen Geländestreifen Entwürfe, die einen möglichst natürlichen Landschaftspark schaffen wollten.

„Aber wohin mit der U-Bahn?“, formuliert Günter Karl Bose, der vor der U-Bahn-Brücke, die den Stadtpark durchschneidet, stehengeblieben ist, die zentrale Frage des damaligen Wettbewerbs. Die Aufgabe, eine Lösung für die zwischen Nollendorfplatz und Innsbrucker Platz pendelnde, also den Park querende Bahn zu finden, beschreibt auch Peter Güttler als größte Herausforderung, ja, als Problem der Stadtpark-Gestaltung. Der ohnehin nicht große Grünzug des Parks würde durchtrennt werden, und würde dies überhaupt ästhetisch ansprechend zu lösen sein? Die nur wenige Meter unter der Erde fahrende „Unterpflasterbahn“ würde die morastige Mulde nicht unterfahren können.

Den Wettbewerb gewann dann jene „offene Variante“, die bis heute als bestechendes Bauwerk daherkommt: eine von großen Sprossenfenstern luftig und transparent durchbrochene Überbrückung, von vier mit Skulpturengruppen gestalteten Balkonen zu einer Art langgestrecktem Pavillon umgeformt, dessen Funktionalität man hinter der hochästhetischen Form zunächst fast vergisst. „Aus dem Problem wurde eine Attraktion“, bringt es Güttler im Buch auf den Punkt.

Stadtpark Schöneberg: Spontaner Tanz in Corona-Zeiten auf der Brücke

„Zu Corona-Zeiten wurde die Brücke zum liebsten Treffpunkt von jungen Leuten, von Gruppen, von Musikern“, erzählt Günter Karl Bose. Die Brücke als Bühne. Leute trafen sich, tanzten spontan und bewacht von den vier steinernen Tritonen-Gruppen, Meeresgöttern, die die Brücke zieren. Die Brücke als Anziehungspunkt voller Ausstrahlung, der sich in der schwierigen Zeit der verordneten sozialen Distanz als guter Ort anbot.

Auch dass die wahren Schreckenszeiten am Park nicht vorübergegangen sind, erzählt das Buch. Auf den weißen Bänken, die die Wege im Park säumten, hätte schon bald „Nicht für Juden“ gestanden, wie sich Marcel Reich-Ranicki in seiner Autobiografie an die Zeit nach 1935 erinnert.

Als junger Gymnasiast hatte er sich im Park mit einer Schulfreundin getroffen, mit ihr über Schiller, Kleist, Shakespeare gesprochen. Beide hatten, so jung sie waren, klare Zukunftswünsche: Er wollte Germanist und Kritiker, sie Schauspielerin werden. „Wir wußten beide, daß unsere Pläne weltfremd waren, daß es sich um absurde Träumereien handelte. Wir lebten ja mitten im ‚Dritten Reich‘, wo Juden nicht studieren durften und überhaupt keine beruflichen Chancen hatten. Aber schwärmen und phantasieren konnten wir sehr wohl.“ Im Buch ist neben dem Zitat eine „Volkstanzschar der Hitler-Jugend“ abgebildet, die 1933 im Stadtpark Schöneberg Kreistänze machte. Und im Kleingedruckten wird erzählt, dass Reich-Ranicki die jüdische Jugendfreundin 1952 wiedertraf: „Sie war eine berühmte Schauspielerin des Berliner Ensembles geworden.“

Das Rathaus Schöneberg und die berühmte Freiheitsglocke

Viel Geschichte findet sich in diesem reichhaltigen Buch gebündelt, über zahlreiche historische wie auch aktuelle Fotografien sowie über architekturhistorische und literarische Texte vermittelt. Bild und Text sind dabei locker, zugleich hintergründig assoziativ zueinander geordnet.

Und so wie hier im Park ragt der Turm des Rathauses Schöneberg auch in etliche Bilder hinein, ruft sich durch die deutsche und West-Berliner Geschichte, die in Boses Buch erzählt wird, in Erinnerung. Genau wie im Hier und Jetzt, als es 12 Uhr schlägt und die Freiheitsglocke klangvoll herüberschallt. „Denken Sie an Ernst Reuters ‚Schaut auf diese Stadt‘ oder an 1963 Kennedys ‚Ich bin ein Berliner‘.“ Bose zählt prägnante historische Momente auf. „Am Ende des Parks steht ja noch das frühere Rias-Gebäude, wo Friedrich Luft die Stimme der ‚freien Welt‘ erhob … Dieses Rathaus war das politische Zentrum von West-Berlin, und der Park war seine Rückseite!“

Und dann verlässt man den Stadtpark, diesen schmalen Streifen Grün, in dem wie an so vielen Berliner Orten Geschichte gleichsam gestapelt liegt, nicht ohne dem goldenen Hirsch noch einmal zuzuzwinkern, diesem Wächter der ersten Stunde, der sich hoheitsvoll den Gruß gefallen lässt. Denn hat er nicht noch viel mehr gesehen als West-Berlin? Ein langes Davor und ein langes Danach? Und jetzt gerade, man sieht es genau, schaut er seufzend auf die zehntausendste Hochzeitsgesellschaft zu seinen Füßen.

Günter Karl Bose: Stadtpark Schöneberg. Mit vielen Abbildungen und einem Essay von Peter Güttler. Verlag Berlin Brandenburg 2022, 114 S., 24 Euro