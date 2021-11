Berlin - Bestand die Partei- und Staatsführung der DDR aus Altstadt-Hassern, die historische Bausubstanz absichtsvoll verfallen ließen? So jedenfalls lautet ein Klischee. Die Erinnerung an die verwahrlosten Straßenzüge in Prenzlauer Berg, in Stralsund oder Halle/Saale scheinen diese Annahme zu bestätigen.

Die Menschen litten unter dem Verfall, nicht nur, weil die Dächer undicht waren, das Klo auf halber Treppe lag und das Heizen mit Kohleöfen mühsam und schmutzig war. Wer Tag für Tag bröckelnde Fassaden und Niedergang wahrnimmt, die Ohnmacht angesichts der Wucht des Problems spürt, den befällt Pessimismus oder Wut. Der Altstadtverfall verstärkte die allgegenwärtige Wechselstimmung in der DDR der 1980er-Jahre. Logisch, dass Zentren der Opposition in den Altbauvierteln lagen.

„Stadtwende“, IRS, Wissenschaftliche Sammlungen/Burkhardt Mahlke Protestdemonstration gegen den Altstadtverfall 1989 in Halberstadt

Druck aus der Bevölkerung wirkte fast immer. Nicht zufällig veröffentlichte die SED-Bezirksleitung von Groß-Berlin am 10. Oktober 1953, fast vier Monate nachdem ausgerechnet an der herrlichsten Großbaustelle des Sozialismus an der Stalinallee ein Arbeiteraufstand ausgebrochen war, eine Liste identitätsstiftender Vorschläge unter dem Titel „Unser Berlin voran im neuen Kurs“.

In dem volkstümlich formulierten Papier schlug die herrschende Partei unter anderem vor, der Berliner Magistrat solle „dem Wunsche der Berliner entsprechen, historische Straßenzüge und Bauten wiederherzustellen (evtl. Sperlingsgasse, Kupfergraben, Nußbaum usw.), die zur Berliner Tradition gehören“. Keinesfalls dürfe „die 700 Jahre alte Hauptstadt unseres deutschen Vaterlandes zu einem Abklatsch Chicagos“ erniedrigt werden. Das klingt nach einem Vorteil für die Altstadt. Zugleich wird festgestellt: „Es genügt uns nicht mehr, nur ein Dach über dem Kopf zu haben, wir wollen schöne, sonnige Wohnungen.“ Das wiederum war in den Altstadtquartieren kaum schnell und massenhaft zu leisten.

Ewiger Streit über Städtebau

Die in den Zwanzigerjahren begonnene Debatte über Architektur, Städte- und Wohnungsbau setzte wieder ein, als viele Städte noch weitgehend in Trümmern lagen. Die Wohnungsnot, das soziale Problem schlechthin, war nicht mit der DDR entstanden, verschwand nicht mit ihr und existierte keineswegs nur im Osten. Oft zeitverschoben und unter verschiedenen Voraussetzungen stritt man auch im Westen über den richtigen Weg.

Bislang wusste man wenig über die spezifischen Bedingungen in der DDR. Wie war es zu dem Niedergang bis hin zum vollständigen Verfall so vieler Stadtkerne gekommen? Welche Akteure spielten welche Rolle?

Seit mehr als zwei Jahren geht das Projekt „Stadtwende“ des Bundesforschungsministeriums solchen Fragen auf den Grund. Jetzt stellt das Wissenschaftlerkollektiv in einer Wanderausstellung Zwischenergebnisse vor. Die erste Station ist Brandenburg an der Havel – eine Stadt, die exemplarisch verschiedene Phasen des Stadtumbaus erlebt hat. Beteiligt sind das Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) in Erkner, die Bauhaus-Universität Weimar, die Universität Kassel und die TU Kaiserslautern. Ende 2022 wird ein großer Band alle Forschungsresultate zusammenfassen.

Ausstellung „Stadtwende“ Stadterneuerung auf DDR-Art in der Greifswalder Knopfstraße, festgehalten von einem unbekannten Fotografen im Jahr 1980: Einige Altstadthäuser werden erhalten, der Rest wird entlang des historischen Straßenverlaufs ergänzt mit der „angepassten Platte“.

Schon jetzt gibt es Korrekturen am bestehenden Bild. So hatte die DDR anfangs in Sachen Stadterneuerung die Nase vorn, die DDR-Staatsführung brachte dem Erbe durchaus Wertschätzung entgegen. Harald Kegler von der Uni Kassel kam zu dem Ergebnis, die Wiederentdeckung der Innenstadt habe in der DDR früher eingesetzt als im Westen angenommen. Doch die realen Auswirkungen beschränkten sich auf einzelne, vorbildlich umgesetzte Leuchtturmprojekte wie etwa die sensible Erneuerung des Gründerzeitbestands rund um den Arnimplatz in Berlin-Prenzlauer Berg. 1973 begannen dort die Arbeiten, fast ein Jahrzehnt bevor sich in West-Berlin die „behutsame Stadterneuerung“ durchsetzte.

Stadtmuseum Brandenburg Die Ausstellung Was, wann, wo: „Stadtwende“, Ausstellung im Stadtmuseum Brandenburg an der Havel, Ritterstraße 96, bis 30. Januar, dienstags bis sonntags sowie feiertags von 13 bis 17 Uhr. Künftige Stationen: weitere ostdeutsche Städte, darunter Halle/Saale, Erfurt, Potsdam, Stralsund. Für Berlin werden noch ein Standort und Termin gesucht.

Greifwald beerdigte 1972 den Plan, das Zentrum mit Auto-Schneisen und frei gruppierten Wohnhauszeilen zu „überformen“. 1977 entstanden am Rand der Innenstadt Plattenbauten, die dem alten Stadtgrundriss folgten und an die alten giebelständigen Bürgerhäuser anknüpften. Siehe da: Wegen der frühen Besinnung auf die alte europäische Stadt stehe die DDR, so Kegler, nun „als wichtiger Ausgangspunkt des postmodernen Städtebaus in Europa“ da.

Anders als in den gängigen Erzählungen kamen die Bürgerproteste gegen die Vernachlässigung der Altstädte in der DDR nicht nur aus dem kirchlichen Raum. Holger Schmidt, Professor für Stadtumbau und Orterneuerung an der TU Kaiserslautern, der den Forschungsverbund Stadtwende leitet, verweist auf die große Rolle, die Gruppen wie die Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR leisteten.

Widerstand nicht nur aus der Kirche

Dort, gewissermaßen im „staatlichen Gefäß“, schlossen sich die Interessierten zusammen. „Dem Staat fiel es schwer, mit diesen Allianzen umzugehen, denn da machten neben Bürgerinnen und Bürgern auch Fachleute aus der eigenen Verwaltung mit.“ Da standen keine klaren Blöcke – hier Staat, da Initiativen – einander gegenüber, „das war viel durchlässiger“. Vor allem mit sogenannten Eingaben „machten die Leute den Bürgermeistern die Hölle heiß“, sagt Holger Schmidt.

Der Blick zurück auf den Verlauf der Stadtumbau-Debatten gibt, so Schmidt, auch Antworten auf die Frage, wie es zum Verfall kommen konnte. Schon in den 1920er-Jahren folgte dem Ruf nach mehr Licht, Luft und Sonne in den Mietskasernen die Idee, sich von den traditionellen Stadtgrundrissen zu verabschieden, die alten Quartiere abzureißen. Tabula-rasa-Ideen lebten angesichts der in Trümmer liegenden Städte wieder auf. In Kassel und Hannover setzten sie sich durch, auch das Berliner Hansaviertel geht darauf zurück.

Grüne Höfe für die Mietskasernen

Holger Schmidt verweist darauf, dass im Osten in den 1960er-Jahren der Gedanke aufkam, die schönen Vorderhäuser der Gründerzeitbauten zu sanieren, die Hinterhöfe zu entkernen und dort Raum für Grün zu schaffen. Auch hier habe es neben den Befürwortern der behutsamen Stadterneuerung jene gegeben, die den totalen Abriss wollten. Letztere hatten im Osten wegen der Eigentumsverhältnisse leichteres Spiel.

Beide Varianten kamen vor: In Dessau legte man alles nieder und ersetzte mit Plattenbauten das alte durch ein neues Stadtzentrum. In Weimar hielt man sich weitgehend an den alten Stadtgrundriss. Die genauere Betrachtung ergab jetzt, dass sich eine dritte, den jeweiligen lokalen Verhältnissen angepasste Form republikweit durchsetzte: Quartiergrundrisse und Straßenverläufe blieben bestehen. Wo Sanierung bezahlbar war, rettete man die Häuser und setzte in Abrisslücken die „angepasste Platte“.

1972 hatte die SED angekündigt, bis 1990 die Wohnungsfrage zu lösen. Die Folge war industrielles Bauen von fast zwei Millionen Wohnungen in rasantem Tempo auf grünen Wiesen. Die Mehrheit der Bevölkerung wollte diese Vollkomfortwohnungen mit Warmwasser und Fernheizung sowie Schulen, Kindergärten, Kaufhallen nebenan. Doch schon 1980 war klar: Auch das war zu teuer. Zudem flossen Geld und Baukapazitäten über Jahre fast ausschließlich in den Neubau, die Altbauquartiere verfielen jedoch.

Helga Paris Die Aufnahme der Fotografin Helga Paris zeigt den Abriss in der Altstadt von Halle im Jahr 1983. Sie erschien in dem Band „Häuser und Gesichter – Halle 1983–1985“.

1979 errechnete das Institut für Ökonomie der Bauakademie, dass für jede seit 1972 errichtete Neubauwohnung eine Altbauwohnung in die „Bauzustandsgruppe III (schlecht) oder IV (unbenutzbar) abgerutscht“ war. Als Wohnungskiller erwiesen sich auch die staatlich festgelegten sehr niedrigen Mieten, für die dringende Sanierung konnten keinerlei Mittel erwirtschaftet werden. So resultiert der Verfall aus zwei guten Absichten: viele Wohnungen bauen und billige Mieten sichern.

Instandbesetzen und Schwarzwohnen

Die Kurskorrektur kam nach 1980, begleitet von hitzigen Debatten in Fachkreisen: Die einen wollten die technische Lösung durch innerstädtischen Plattenbau, die anderen, eher im Institut für Städtebau und Architektur angesiedelt, wollten gemeinsam mit Bürgern und Handwerkern den Bestand sichern.

Der Wandel spiegelte sich auch im staatlichen Umgang mit den Bürgerbiotopen, die in den Altstadtquartieren entstanden waren. Junge Leute hatten viele der Wohnungen „instandbesetzt“, bewohnbar gemacht oder gehalten. „Schwarzwohnen“ wurden geduldet. Der Staat initiierte Parallelaktionen wie die FDJ-Initiative zum XI. Parteitag „Dächer dicht in der zweiten Schicht“. Auf die Aktionen engagierter Anwohner und Denkmalpfleger richtet das Forschungsprojekt sein spezielles Interesse.

Die Ausstellung bringt mit einem Animationsfilm, Texttafeln, Fotos und Kunstwerken dem Publikum diese Prozesse nahe und konfrontiert mit der Dauerbrenner-Frage: Wie wollen wir leben? Die bewegt auch Berlin. Die Fahrt nach Brandenburg an der Havel dauert in der Regiobahn etwa eine Stunde. Sie lohnt sich mehrfach.