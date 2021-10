Berlin - Instagram-Selfies? Nein, solche Inszenierungen, das können andere machen. Die führenden Berliner Landespolitiker gaben sich am Freitag zum Start der ersten Sondierungsgespräche nach der Wahl dagegen betont ernsthaft und arbeitsam.

Besonders früh auf den Beinen war am Freitagmorgen streikendes Pflegepersonal von Charité und Vivantes. Sie hatten sich ab 8 Uhr vor der Berliner SPD-Zentrale in Wedding versammelt, um den Sondierern noch einmal ihre Forderungen mitzugeben: mehr Geld für Charité und den landeseigenen Krankenhauskonzern Vivantes, damit ein Entlastungstarifvertrag mit besseren Arbeitsbedingungen beziehungsweise die Anwendung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) für die Vivantes-Töchterunternehmen möglich werden. Skandiert klang das so: „TVöD für alle an der Spree“. Seit drei Wochen wird gestreikt.

Um kurz nach halb neun entstieg Innensenator Andreas Geisel einer dunklen Limousine, wenige Minuten später traten SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey und ihr Co-Parteichef Raed Saleh aus dem Kurt-Schumacher-Haus auf die Straße. Ihr erster Weg führte sie zielsicher auf die andere Straßenseite, wo sich die Streikenden versammelt hatten.

Giffey sicherte der Verdi-Delegation zu, dass „das Thema selbstverständlich auch in den heutigen Gesprächen“ eine Rolle spielen werde. Viel konkreter wurde sie nicht. Nur so viel: „Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche endlich so weit sind.“

Zähe Verhandlungen stehen bevor

Was immer die designierte neue Regierende Bürgermeisterin damit ganz genau meinte, eine Regierungsbildung war es ganz sicher nicht. Noch stehen die Parteien ganz am Anfang eines sicher zähen Prozesses, zu dem zunächst einmal einige Eckdaten fest vereinbart sind: An diesem Freitag trafen sich die Spitzen des Wahlsiegers SPD nach dem Motto „Alte Koalition first“ mit den Grünen und dann am Nachmittag mit den Linken. Am Montag will die SPD mit der CDU und der FDP sprechen.

Man mag aus dieser Reihenfolge eine Vorfestlegung auf ein „Weiter so“ herauslesen, doch ganz so einfach wird es nicht werden. Im Wahlkampf hatte man sich kräftig beharkt. Franziska Giffey besetzte vor allem in der Bau- und Verkehrspolitik immer wieder gezielt bürgerliche Positionen, um sich von Grünen und Linken abzugrenzen – und wurde von diesen dafür beschimpft und dämonisiert. Sie habe „Beton im Kopf“ und „Benzin im Blut“, hieß es. Giffey, so schien es, war plötzlich die Hauptgegnerin. In den sozialen Medien trendeten Kampagnen wie #GiffeyVerhindern.

Franziska Giffey hat die Schmähungen sehr wohl vernommen. In einem Gespräch mit der Berliner Zeitung sagte sie, die Grünen müssten „ein bisschen aufpassen. Man muss sich doch noch ins Gesicht sehen können nach den Wahlen“.

Jetzt ist „nach den Wahlen“, und die Grünen verbreiten den Eindruck, als gäbe es überhaupt kein Problem, sich „ins Gesicht zu sehen“. Zum Start der Sondierungen zeigt sich jedenfalls Co-Parteichef Werner Graf betont zuversichtlich, wieder eine rot-rot-grüne Koalition schließen zu können – nur diesmal mit Grün an zweiter Position. „Wenn man die Wahlprogramme und die Parteiprogramme nebeneinander legt, dann sieht man: Die größten Schnittmengen sind zwischen Rot, Grün, Rot“, sagte er am Freitagmorgen im RBB-Inforadio. „Deshalb sind wir auch sehr optimistisch, dass wir da zusammenkommen.“

Was sollte er auch sagen? Die Grünen haben sich von Anfang an auf eine Fortsetzung festgelegt, sich selbst damit jeder Alternative beraubt. Keine Chance also für ein Instagram-Bild mit Sebastian Czaja und Co.

Anders die SPD. Giffey und Saleh haben bisher jede Koalitionsaussage vermieden. Es gehe jetzt darum, maximal viele sozialdemokratische Ideen umzusetzen. Nun lote man aus, mit wem das am besten gehe. Man kann solche Aussagen geschickt finden, oder professionell.

So oder so sollen die Sondierungen Ende kommender Woche abgeschlossen sein, danach könnten formelle Koalitionsverhandlungen beginnen. Am 4. November soll sich das neue Abgeordnetenhaus konstituieren, um dann spätestens am 16. Dezember den neuen Senat zu wählen.

Glück im Unglück: SPD-Verhandlungsmitglied berichtet von Fahrradunfall

Wenige Minuten nach Giffey und Saleh traf am Freitagmorgen die Grünen-Delegation um die gescheiterte Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und die beiden Vorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf am Verhandlungsort ein. Als sie die Sozialdemokraten bei den Streikenden sahen, suchten auch sie sofort den Weg dorthin. Auch sie wollten Solidarität zeigen. Jarasch sagt: „Ich mach’s kurz. Wir werden eine Lösung finden.“

Auch eine Inszenierung.

Dann gab’s endlich das Gruppenbild der Verhandlerinnen und Verhandler. Mit dabei war für die SPD auch wie vorgesehen die Abgeordnete Ina Czyborra. Diese hatte am Abend zuvor einen Fahrradunfall, bei dem sie offenbar Glück im Unglück hatte. Auf Twitter schrieb sie: „Gestern Abend wurde mein Projekt spare CO2 und tu was für die Fitness jäh durch eine Rechtsabbiegerin beendet. Fahrrad Schrott und Prellungen überall. Alles lebenswichtige aber heil.“ Dazu zeigte sie ein Foto eines mächtig verbogenen Fahrrads.