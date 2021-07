Berlin - Eine wichtige Ost-West-Verbindung ist zum Nadelöhr geworden. Nachdem auf der Mühlendammbrücke in Mitte überraschend weitere Betonschäden festgestellt worden waren, mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Seit 24. Juni gibt es für den Verkehr in Richtung Potsdamer Platz nur noch eine Fahrspur, zusätzliche Staus sind die Folge. Nun zeichnet sich ein Ende der Einschränkungen ab. „Derzeit werden die partiellen Schäden saniert“, teilte die Senatsverkehrsverwaltung der Berliner Zeitung mit. „Es ist geplant, die gesperrten Fahrstreifen Mitte nächster Woche wieder freigeben zu können.“

Auch am Dienstagmittag zeigte die Lagekarte der Verkehrsinformationszentrale für die Gertraudenstraße in Richtung Westen wieder eine gelbe Markierung an. Gelb bedeutet: stockender Verkehr. Nicht selten springt die Darstellung im Internet auf Rot – das heißt Stau, stehender Verkehr. Keine Frage: Die plötzliche Einschränkung hat die Nutzer des Straßenzugs zwischen der Gruner- und der Leipziger Straße schwer getroffen. Anders als erwartet, hat sich der Verkehr nicht spürbar auf andere Magistralen verteilt.

Die Mühlendammbrücke, die diesen Teil der Bundesstraße 1 in der früheren Berliner Altstadt über die Spree führt, gilt als Problemfall. Der Zustand des 42,2 Meter breiten Spannbetonbauwerks, das 1969 für den Verkehr freigegeben wurde, hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert. Am Tragwerk wurden Schäden festgestellt, die nicht mehr repariert werden könnten. Zuletzt bekam die Brücke die Zustandsnote 3,4. Das bedeutet: nicht ausreichender Bauwerkszustand. Deshalb plant der Senat den Abriss und den Neubau. Am 28. Juli will ein Preisgericht den Sieger des Wettbewerbs küren.

Der Schaden, der jetzt zur Sperrung von zwei Fahrstreifen führte, war am 23. Juni entdeckt worden. Ein kleiner Betonschaden sollte saniert werden. Doch die nur im Brückeninneren sichtbare Schadstelle hatte sich mit rund 4,6 Metern Länge rasch als größer erwiesen als zunächst erkennbar.