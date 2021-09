Berlin - Die Richtung ist klar: Strom statt Benzin, Akkus statt Tanks, Elektromotoren statt Vierzylinder. Nachdem sich E-Autos lange nur sehr zaghaft in den Individualverkehr wagten, kommen sie nun in Fahrt und könnten schon bald ohne Alternative sein. Der Berliner Senat hat jedenfalls bereits beschlossen, den Bereich innerhalb des S-Bahnrings auf dem Weg zur Klimaneutralität mittelfristig zu einer Null-Emissions-Zone zu machen, „in der Diesel- und Benzinfahrzeuge grundsätzlich nicht mehr fahren dürfen“. Auf einen Zeitplan legte man sich nicht fest, doch die Grünen-Verkehrssenatorin Regine Günther stellte schon mal klar: „Mittelfristig ist für mich vor 2030.“

Doch wie es aussieht, wird dieses Vorhaben ausgerechnet an Günthers Umwelt-, Verkehr- und Klimaschutz-Ressort scheitern, das auch den Aufbau einer notwendigerweise engmaschigen Ladeinfrastruktur in Berlin verantwortet. Zwar wurde hier gerade erst das Energiewendegesetz überarbeitet und darin auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge festgeschrieben. Mindestens einen Ladepunkt je zehn zugelassene E-Fahrzeuge soll es demnach bis 2030 in der Stadt geben. Doch davon ist Berlin weit entfernt.