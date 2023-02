Steckt die russische Botschaft hinter dem Rosen-Protest am ausgebrannten Panzer?

Das Wrack des russischen Panzers am Boulevard Unter den Linden hat in den vergangenen vier Tagen für reichlich Aufregung gesorgt. Auch deshalb steht nun ein Mannschaftswagen der Polizei unweit des Mahnmals: Es gibt kein Gerangel mehr, keine handfesten Auseinandersetzungen und auch keine lautstarken Diskussionen. Viele Passanten und Touristen machen letzte Fotos von dem ausgebrannten Panzer des Typs T-72 der russischen Streitkräfte, der vor vier Tagen in Berlin aufgestellt wurde. Die aufgeheizte Stimmung nimmt merklich ab. Am Montag soll die Installation abgebaut werden.

Derzeit sind die beiden Organisatoren der Ausstellung, Enno Lenze und Wieland Giebel vom Museum Berlin Story Bunker, damit beschäftigt, Hunderte von zertrampelten roten Rosen zu beseitigen. Doch was hat es mit den Blumen auf sich, die doch eigentlich für Zuneigung und Leidenschaft stehen? Waren es spontane Sympathiebekundungen für Russland oder eine organisierte Aktion?

Am Sonnabend verteilen mehrere Dutzend Menschen rote Rosen am Panzer unweit der russischen Botschaft. Fast zeitgleich twittert die Botschaft: „Wir danken allen, einschließlich unserer Landsleute in Deutschland, die am russischen Panzer Blumen niederlegten.“ Für die diplomatische Vertretung Moskaus in Berlin stehen die Blumen am eigenen Panzer „für den Kampf gegen den Neonazismus in der Ukraine“.

4/ als ein Blumenladen vorrätig hat, Hunderte. Auf diesem Video sieht man, dass es noch zehn Eimer dort stehen, einige auf der anderen Seite, das systematisch und gut vorbereitet verteilt wird, also nicht irgendwie spontan von einzelnen Besuchern. pic.twitter.com/YIgIKzs9tu — Wieland Giebel (@WielandGiebel) February 26, 2023

Wieland Giebel teilte am späten Sonntagabend auf Twitter ein Video, das zeigt, wie Frauen die Rosen aus etwa zehn Eimern verteilen. „Das waren deutlich mehr, als ein Blumenladen vorrätig hat“, schrieb er. Die Blumen seien „systematisch und gut vorbereitet“ verteilt worden, „nicht spontan von einzelnen Besuchern“.

Organisator: „Es kommt mir schon sehr orchestriert vor“

Enno Lenze erzählt von einem Lastenwagen, der gegen 15 oder 16 Uhr am Sonnabend vorgefahren sei – mit etwa 2000 Blumen und jenen Menschen, die sie dann verteilt haben sollen. Er nimmt den Protest gelassen hin. „Es kommt mir schon sehr orchestriert vor, wenn wenige Momente nach diesem Tweet, Kübel voll mit Rosen hier ankommen und Menschen Schlange stehen, um die Blumen zu verteilen“, sagt er. Die russische Botschaft hat sich auf eine Anfrage der Berliner Zeitung zu dem Vorwurf, die Aktion finanziert bzw. organisiert zu haben, bis Redaktionsschluss nicht geäußert.

Um Konfrontationen mit Menschen zu vermeiden, die von der „Aufstand für Frieden“-Demonstration kamen, ließ man die Rosen am Panzer stecken. Zunächst dachte Lenze daran, die Aktion „umzudrehen“ und ein Plakat am Panzer aufzuhängen mit dem Motto: „Wer die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unterstützt, möge eine Rose aufhängen.“ Doch Vertreter aus der ukrainischen Community in Berlin fühlten sich von der Rosen-Aktion dermaßen gestört, dass die Organisatoren die Tausenden Blumen dann doch lieber wegräumten.

Andere Aktivisten haben am Sonntag Bilder von ukrainischen Kriegsopfern auf den Panzer gelegt – als Versuch, die Botschaft der Rosen zu ändern. Später dominieren dann wieder die blau-gelben Tulpen auf dem russischen Panzer, die verbliebenen Rosen lagen auf der regennassen Berliner Straße. Die Botschaft Russlands kommentiert am Montag dann wiederum die Aufräum-Aktion und spricht von „Bandera-Aktivisten“.

We placed the photos of the Ukrainian heroes and if the Ukrainian victims of the Russian genocidal war on the Russian tank wreck in front of the Russian embassy in Berlin. pic.twitter.com/x68X2B0EVk — Sergej Sumlenny (@sumlenny) February 26, 2023

Enno Lenze konstatiert, dass besonders viele Russen von der Demo mit Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer gekommen seien. Am Tag der Demo berichteten Reporter der Berliner Zeitung, es sei vor dem Panzer zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen, die in einzelnen Fällen fast zu Prügeleien wurden. Lenze bezeichnet den gesamten Tagesverlauf dann aber doch als „im Großen und Ganzen ziemlich unspektakulär“. Für die größte Aufregung habe gesorgt, dass ein Mann versucht habe, eine russische Flagge auf dem Panzer zu hängen. Ein Polizist sei unmittelbar danach auf das Panzerwrack geklettert und habe die Flagge wieder entfernt; innerhalb einer Minute war alles wieder ruhig.

Demonstranten bezeichneten Ukrainer als Kriegsverbrecher und Nazis

Nur in einzelnen Fällen sei es zu „Rangeleien“ gekommen. Einige Teilnehmer an der großen Friedensdemo hätten auf dem Heimweg „nur noch ein bisschen Ärger machen wollen“, sagt Lenze. „Sie haben solche Sachen wie ‚die Ukrainer sind ja Kriegsverbrecher‘ und ‚ihr seid alle Nazis‘ gerufen – und gehofft, dass irgendjemand darauf reagiert.“ Jedoch habe die Polizei, die stets mit großer Personenstärke präsent war, jegliche Konfliktsituationen im Keim erstickt.

Rote Rosen werden in Russland traditionell zum 9. Mai niedergelegt. Frederic Kern/imago

Insgesamt ziehen die Organisatoren der Panzer-Ausstellung eine sehr positive Bilanz. „Wir haben überall positives Feedback bekommen, und Bilder des Panzers sind um die Welt gegangen“, sagt Lenze. Anderen sei es auch nicht gelungen, die Installation durch Proteste oder Rangeleien zu sabotieren.

Das Wrack wird in den kommenden Tagen noch in anderen europäischen Städten gezeigt, unter anderem in Amsterdam und Den Haag. Danach geht der vom ukrainischen Verteidigungsministerium ausgeliehene Panzer ins Freiheitsmuseum unweit von Nijmegen, wenige Kilometer der deutsch-niederländischen Grenze. Der Trailer, auf den der Panzer stand, muss zurück in die Ukraine – um Hilfsgüter und Ausrüstung zu liefern.