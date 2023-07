Sterbehilfe: Die Politik hält das Volk für inkompetent

Wir alle müssen sterben. Auch wenn die allermeisten es nicht wollen und sich ein möglichst langes Leben wünschen. Mit dem Traum von der ewigen Jugend verdienen ganze Industriezweige eine Milliarde nach der anderen. Trotzdem gehört der Tod zum Leben: Im Jahr 2022 sind in der Bundesrepublik 1,06 Millionen Menschen gestorben. Etwas mehr als 9000 haben sich selbst das Leben genommen; knapp 500 suchten bei ihrem Freitod die Hilfe von anderen, nutzten also die Sterbehilfe.

Das sind die Dimensionen, um die es bei der heiß diskutierten Sterbehilfe geht, die die Politik unbedingt mit Gesetzen und Verboten regeln will. Diese Woche ist sie damit erneut kläglich gescheitert: Zwei konkurrierende Gesetzentwürfe fielen im Bundestag durch, weil sie nicht die nötige Mehrheit fanden. Bei dieser hochemotionalen Frage war immerhin der Fraktionszwang aufgehoben. Konservative Politiker aller Parteien wollen die Sache über das Strafrecht regeln und es damit der Sterbehilfe möglichst schwer machen. Aber auch der etwas liberalere Entwurf fand keine Mehrheit.

Die Politik ist schon einmal gescheitert: Eine Mehrheit des Bundestages stimmte 2015 für ein Gesetz, das die Sterbehilfe verbot. Dieses Verbot hat das Bundesverfassungsgericht 2020 kassiert. Ein vernichtendes Urteil, das glasklar besagt: Es gibt keine Pflicht zu leben, jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden, ob er leben oder sterben will. Jeder hat auch das Recht, sich beim Sterben helfen zu lassen. Auch im Tod billigt das höchste Gericht den Einzelnen die größtmögliche Freiheit zu.

Das will die Politik nicht akzeptieren. Obwohl das Gericht der Politik nicht den Auftrag erteilt hat, die Sache zu regeln, will sie es trotzdem – und scheiterte nun erneut. Vielen Politikern ist offensichtlich auch Volkes Meinung egal: Denn eine Mehrheit von 60 bis 80 Prozent befürwortet möglichst liberale Lösungen. Die Politik aber stellt sich bockbeinig. Sie hält das Volk in der Frage des Freitods für inkompetent. Gerade konservative Politiker und christliche Kirchen sind für Regelungen, die möglichst realitätsfern und möglichst restriktiv sind, damit sich niemand mehr an die Sterbehilfe wagt.

Vor den Zug werfen, vom Hochhaus springen

Die Zahl der Suizide ist seit langem gleich hoch. Wohl nur die allerwenigsten scheiden aus einer Laune aus dem Leben, die allermeisten sind schwer krank oder depressiv. Und auch juristisch ist die Sache klar: Versuche der Selbsttötung sind hierzulande seit 272 Jahren nicht mehr strafbar. Wer sich für den Freitod entscheidet, kann sich also vor den Zug werfen oder vom Hochhaus stürzen. Daran kann die Politik nichts ändern. Aber warum will sie die Sterbehilfe unbedingt erschweren?

Es ist absurd: Denn es ist ausgerechnet die Hilfe für all jene, die sich nicht mehr selbst helfen können, die so krank sind, dass sie seit Jahren im Bett liegen und gar nicht mehr die Kraft haben, sich vor einen Zug zu werfen. Oder es sind Menschen, die nicht auch noch einen Zugführer unglücklich machen wollen. Diese Menschen lässt die Politik allein, versagt ihnen die Hilfe dabei, möglichst würdig aus dem Leben zu scheiden.

Bei der Debatte geht vor allem bei christlichen Kirchen die Angst um, dass der assistierte Suizid zu einem „Normalfall“ in Deutschland werden könnte. Auch das ist absurd. Warum sollte er das? Wer scheidet schon ohne Not aus dem Leben. Die allermeisten hängen am Leben und werden es weiterhin tun, auch wenn sie vom Arzt ein Medikament verschrieben bekommen könnten, dass sie friedlich und schmerzfrei würde einschlafen lassen.

Die Fakten sind eindeutig: Bei der Suche nach Sterbehilfe ist die größte Gruppe mit fast 40 Prozent die der 80- bis 89-Jährigen. Fast alle sind schwer krank, nur 17 Prozent nennen als Grund, dass sie „lebenssatt“ seien. Das Verfassungsgericht urteilt, dass niemand über die Gründe urteilen darf.

Nun sind beide Gesetzentwürfe gescheitert. Nun entscheiden entweder weiter die Gerichte, oder die Politik hört auf, etwas regeln zu wollen, was höchst individuell ist. Vielleicht nehmen beide Seiten nun auch endlich die Lebensrealität wahr und den Willen der Bevölkerung ernst und schmieden ein mehrheitsfähiges Gesetz. Das Beste wäre, wenn Betroffene die von ihnen gewollte Erlösung ganz legal von einem Arzt verschrieben bekommen könnten. Dann wären auch Sterbehilfeorganisationen überflüssig.