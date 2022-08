Licht aus, Sterne an! Bei der schieren Lichterpracht unserer Stadt mögen die 200 öffentlichen Gebäude, die nunmehr nicht mehr die ganze Nacht hindurch angestrahlt werden, nur einen kleinen Teil zur Verbesserung Sternenhimmels beitragen, ist es doch aber ein erster Schritt zur Rettung der Nacht. Im August suchen wir gemeinsam vom Balkon, Hinterhof, oder der letzten noch unbebauten Freifläche Berlins den Blick in die Sterne, suchen den kosmischen Neuanfang in endlich wieder länger werdenden Nächten.

Die Schönheit des Firmaments wird durch manch irdischen Einfluss getrübt. Der Lichtschmutz ist dabei ein Faktor des Beobachtungserfolges. Noch wichtiger ist es aber, dass die Atmosphäre über uns den Blick in das Universum hinauf durch die Wolken überhaupt zulässt. Gerade jetzt bietet das irdische Wetter spannende Phänomene. Gewitterwolken türmen sich auf, Blitze zucken über den Himmel, der ersehnte Regen setzt Straßenzüge unter Wasser.

Wolkenwirbel in Hexagon-Form

Die Erde ist aber nicht der einzige Himmelskörper im Sonnensystem in dessen Atmosphäre Stürme ihr Unwesen treiben, die Sternkarte zeigt mit Jupiter und Saturn gleich zwei von ihnen. Auf dem Riesenplaneten Jupiter, den wir im Sternbild Cetus finden, wird seit mehr als 350 Jahren ein riesiges Sturmgebiet beobachtet! Der nonchalant grob benannte Große Rote Fleck misst den 1,5-fachen Erddurchmesser und es werden Windgeschwindigkeiten von 600 Kilometern pro Stunde gemessen. Immerhin besteht der größte Planet des Sonnensystems als Gasriese vornehmlich aus Wasserstoff, Helium und allen anderen Bestandteilen, die den Chemieunterricht in der Schule spannend gestalten. Trotz der Größe des Planeten dreht dieser sich in nur wenigen Stunden um sich selbst, sodass im Teleskop bereits in einer Nacht Veränderungen in den Wolkenbändern des Planeten sichtbar werden. Am 1. August ging Jupiter um 22.47 Uhr auf, am Monatsende bereits um 20.47 Uhr.

Etwas ruhiger ist es da in der Tat in der Atmosphäre des Ringplaneten Saturn, der im August im Sternbild Schütze zu finden ist. Nach Sonnenuntergang steht Saturn bereits in Richtung Süden. Am 1. August ging Saturn noch um 6.46 Uhr unter, am 31. August bereits um 4.35 Uhr. Am Nordpol des Planeten – auch ein Gasriese – findet sich ein ungewöhnliches System aus Stürmen und Wolkenwirbeln in Form eines Hexagons. Mit Windgeschwindigkeiten von nur 320 Stundenkilometern ist es die Größe dieses Sturmsystems mit einem Durchmesser von 10.000 Kilometern, die beeindruckt. Im Vergleich dazu erscheint die Erde mit ihrem Durchmesser von etwas über 12.000 Kilometern nur unwesentlich größer. Am 14. August steht Saturn in Opposition zur Sonne, er befindet sich also am Himmel genau gegenüber der Sonne und kann die gesamte Nacht beobachtet werden.

Die Sternkarte zeigt den Himmel später in der Nacht: Am 1. August um Mitternacht, am 15. August um 23 Uhr und am 31. August um 22 Uhr. Über uns steht das Sternbild der Großen Bärin als immerwährender Wegweiser zum Polarstern: Einen Teil des Sternbildes kennen wir als Großen Wagen. Verbindet man die hinteren beiden Sterne des Wagenkastens und verlängert diese Linie fünfmal weiter, erreicht man den Polarstern. Zieht man die kürzeste Verbindung zum Horizont, finden wir die Nordrichtung. Verlängern wir die gedachte Linie über den Polarstern hinaus, erreichen wir das Himmel-W, das Sternbild Kassiopeia.

dpa Lange Nacht der Astronomie Am 13. August treffen sich die Amateurastronomen, Forschungseinrichtungen, Sternwarten und Planetarien ab 17 Uhr auf dem Tempelhofer Feld zur 9. Langen Nacht der Astronomie. Zahlreiche Teleskope, Ausstellungen und Aktionen für Groß und Klein sollen Lust machen auf die Wissenschaft der Sterne.



Vorläufer dieser Veranstaltung ist die Straßenastronomie, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin populär wurde. Damals fanden sich auf vielen öffentlichen Plätzen Berlins Astronomen mit selbst gebauten oder geretteten Fernrohren.



Mehr Informationen auf der Internetseite www.planetarium.berlin/lnda

Die Augustnächte werden länger und es bleibt mehr Zeit nach Sternbildern Ausschau zu halten. In Richtung Süden steht hoch am Himmel das Sommerdreieck, bestehend aus den Sternen Wega in der Leier, Atair im Adler und Deneb im Schwan. Der Schwan ist dabei mit Abstand das imposanteste Sternbild. Als „Kreuz des Nordens“ beschrieben, lassen sich Flügel und der langgestreckte Körper eines Schwans sehr gut erahnen. Die Leier als antikes Musikinstrument ist als kleines Parallelogramm angelegt, der Adler erfordert schon deutlich mehr Fantasie.

Auch auf Sternen geht es nicht immer ruhig zu. Sind doch Sonnen Feuerbälle aus brodelnden Gasen, in deren Inneren Wasserstoff zu Helium, oder noch schwereren Elementen, fusioniert. Riesige Sternenkraftwerke, die Licht und Wärme in Richtung ihrer Planeten senden. Unsere Sonne unterliegt einem elfjährigen Aktivitätszyklus. Ist unsere Sonne aktiver, messen wir mehr Ausbrüche, Flares und Protuberanzen. Diese Sonnenstürme schießen geladene Teilchen Richtung Erde. Dank des Magnetfeldes unseres Planeten sind wir gut geschützt. Manche Teilchen finden aber den Weg hindurch und sorgen am Nord- und Südpol der Erde für atemberaubende Polarlichter.

Dank der fehlenden Atmosphäre kommt der Mond ohne stürmische Zeiten durch die Jahrtausende. Das Wechselspiel der Position des Mondes auf seiner elliptischen Umlaufbahn um die Erde und der Beleuchtung durch die Sonne lässt die Mondphasen entstehen. Der Vollmond erhellt die Nacht des 12. August, der abnehmende Halbmond kann am Morgenhimmel des 19. August beobachtet werden, wenn der Mond dann am 27. August als Neumond verschwindet. Ohne Wind und Wetter, ohne Erosion sind es die unzähligen Krater, die die einschlägige und turbulente Geschichte des Mondes über Milliarden Jahre hinweg bezeugen.

Am besten zwischen 22 und 4 Uhr

Der August ist Sternschnuppenmonat! Der Sternschnuppenstrom der Perseiden ist den gesamten Monat sichtbar, das Maximum wird in der Nacht vom 12. auf den 13. August erwartet. Es könnten dann pro Stunde bis zu hundert Sternschnuppen werden, würde der fast volle Mond nicht viele der schwächeren Meteore überstrahlen. Sternschnuppen entstehen aus Staub, den Schweifsterne wie in diesem Fall der Komet 109P/Swift-Tuttle auf ihrer Bahn hinterlassen und die beim Eintritt in die Erdatmosphäre bei bis zu 3000 Grad Celsius verglühen. Auf der Erde sehen wir als flüchtiges Zeugnis ihrer Existenz einen Kanal heißer Luft, da die Sternschnuppe so heiß verglüht, dass sie die Luft zum Leuchten anregt. Es lohnt sich einen dunklen Beobachtungsplatz aufzusuchen – am besten zwischen 22 und 4 Uhr!

Der ungetrübte Blick in die Sterne hat uns Menschen emotional wie intellektuell das Tor zum Universum aufgestoßen. Als Kosmonauten durchschreiten wir die Weiten des Alls, lernen um die Besonderheit unseres Planeten und dennoch droht den Sternen Gefahr. Immer mehr Licht in unseren Städten vermag uns letztlich den Blick in den Sternenhimmel gänzlich zu nehmen und damit versagen wir den kommenden Generationen ein Weltbild, das die irdische Hektik und gefühlte Wichtigkeit einiger Erdenbewohner in den kosmischen Kreislauf einordnet.

Der Autor ist Direktor des Zeiss-Großplanetariums und der Archenhold-Sternwarte.