König Charles III. und Camilla in Berlin gelandet: Vorfreude am Brandenburger Tor

Wer nicht schon wusste, dass Berlin am Mittwoch besonderen Besuch empfängt, der sollte spätestens auf der Straße Unter den Linden keine Zweifel mehr gehabt haben: Der ganze Boulevard ist voller britischer Fahnen. Anlass ist natürlich der Staatsbesuch von König Charles III. und Königin Camilla. Schließlich muss es schon etwas Besonderes sein, wenn die britische Flagge neben der deutschen und der der EU weht.

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag sollte die offizielle Begrüßungszeremonie für das Königspaar am Pariser Platz starten, begleitet vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender. Danach wird es eine Begegnung mit den Bürgerinnen und Bürgern Berlins geben; es soll der Wunsch des Königs selbst gewesen sein.

Am Mittwoch entspinnt sich daher am Brandenburger Tor eine typisch britische Szene: Eine lange Warteschlange bildet sich vor dem blauen Zelt für die Sicherheitskontrolle vor dem Einlass zum Pariser Platz. Es dauert zwei Stunden, bis die Wartenden von der russischen Botschaft bis zum Zelt vorgerückt sind. Gegen 13.30 Uhr sagt ein Polizist der Berliner Zeitung, etwa 300 Personen hätten bislang die Kontrollen passiert. Zum Glück ist das Wetter alles andere als das, was man normalerweise in Verbindung mit Großbritannien bringt: Die Sonne scheint, in der Ferne glänzt die Goldelse an der Siegessäule.

Anstehen für die Royals: Am Brandenburger Tor bildeten sich lange Schlangen. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Vor allem ein Glück für die anstehenden Royal-Fans, denn als die Sicherheitskontrolle gegen 11.20 Uhr startet (deutlich später als die angekündigte Startzeit von 10.30 Uhr), standen die ersten Berliner bereits zwei Stunden an. Unter den Wartenden ist Jan Prinz aus Erkner. Er beschreibt sich als lebenslanger England-Fan: Als Kind der Sechziger war er schon immer Fan der Beatles, er reist regelmäßig nach England für die Spiele des FC Liverpool, dessen Sportjacke er zum Anlass des königlichen Besuchs trägt. „Ich bin zwar kein Royalist“, sagt er, „aber ein Interesse für das Königshaus habe ich schon.“ Er findet, die Monarchie habe dem britischen Volk über schwierige politische Ereignisse der letzten Jahrzehnte Halt und Stärke gegeben – vor allem die verstorbene Queen.

Eine zusammengebastelte Fahne für den Königsempfang

Bekommt er die Gelegenheit, mit Charles zu sprechen, will Jan Prinz ihm die Geschichte der großen britischen Fahne erzählen, die er bei sich trägt. „Ich habe sie zur Fußball-WM 1990 selber gebastelt – aus einer SED-Fahne, einer FDJ-Flagge und Bettlaken“, erzählt er. Das konnte er bereits Prinz Philip, dem Ehemann der verstorbenen Queen, beim Besuch des königlichen Paares in Deutschland 1992 erzählen. Der Prinzgemahl fand die Geschichte der Fahne „ganz lustig“, so Jan Prinz.

Ein Leben für England: Jan Prinzaus Erkner Markus Wächter/Berliner Zeitung

Rund um die Schlange ist die Straße Unter den Linden für den Autoverkehr gesperrt. Ansonsten bleibt die Szene typisch Berlin: Einige Anstehende kaufen sich einen Döner oder ein Berliner Kindl, um sich die Zeit in der Schlange zu vertreiben, ein Mann läuft die Schlange entlang und verteilt Papp-Kronen von Burger King. Im Hintergrund ist das Geschrei einer Frau zu hören – sie will dagegen protestieren, dass die etwa 20.000 Euro teure Übernachtung von Charles und Camilla im Hotel Adlon mit Steuergeldern bezahlt wird. Doch es stört die Royal-Fans anscheinend nicht: Sie freuen sich auf das Königspaar, die Vorfreude nimmt sie alle mit.

Als die Sicherheitskontrolle beginnt, steht Beate Henke bereits 90 Minuten an. Zuvor war sie noch zweieinhalb Stunden mit der Bahn aus ihrer ostwestfälischen Heimat angereist. Sie hat sich zum Anlass des Besuchs herausgeputzt, trägt einen Damenanzug und einen Fascinator, wie beim Royal Ascot. „Schon seit dem Tod von Lady Diana 1997 bin ich ein großer Fan der britischen Königsfamilie“, sagt sie. Seitdem ist sie zu mehreren königlichen Veranstaltungen nach Großbritannien gereist: Das Tribute-Konzert für Diana 2007, die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton 2011, und noch im letzten Jahr zum 70. Thronjubiläum der Queen. Anders als viele Diana-Fans, die aus Treue zur Ex-Frau des Königs nichts mit ihm und Camilla anfangen können, findet Henke, sie seien ein ganz „homogenes und stabiles Paar“.

Die 66-Jährige hofft, dass sie Charles und Camilla das Geschenk geben kann, das sie aus der Heimat mitgebracht hat: eine Kaffeetasse aus ihrer Kommune Espelkamp. Sie möchte Charles auch eine möglichst lange und gesunde Regentschaft wünschen: Denn der König habe viel zu tun. „In seiner Familie sowie auch politisch in Großbritannien gibt es schon vieles zu bewältigen“, sagt sie. Sie denkt an den andauernden Streit mit Harry und Meghan, die Missbrauchsvorwürfe gegen Charles’ Bruder Andrew.

Die britischen Royals erfahren noch immer große Zustimmung

Immer wieder belegen Studien zur Beliebtheit des Königshauses unter den Briten, die Royals genießen noch relativ große Zustimmung bei ihren Untertanen. Doch die Generationen sind gespalten. Zur Zeit des Thronjubiläums der Queen im vergangenen Juni befürworteten 86 Prozent der Briten über 65 die Monarchie, bei den 18- bis 24-Jährigen waren es lediglich 33 Prozent.

Dazu zählt wohl auch die 25-jährige Britin Georgina Thorpe, die seit drei Jahren in Berlin lebt. „Es ist eine große Ehre für Deutschland, dass der König hier seinen ersten Staatsbesuch als Monarch antritt“, sagt Thorpe. Sie sei großer Fan der Royals und wolle diesen „geschichtlichen“ Moment selbst miterleben. Die Flüge nach Hause für die Krönung von Charles am 6. Mai seien zwar zu teuer. „Ich finde, der König macht schon einen guten Job, auch wenn es noch sehr früh ist“, sagt sie. „Er hat mir immer ein bisschen leid getan, dass er sein ganzes Leben auf diesen Job warten musste.“

Eine Britin in Berlin: Auch Georgina Thorpe will das Königspaar erleben. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Georgina Thorpe gibt zu, die Beliebtheit des Königshauses war in den letzten Jahren vielen Herausforderungen ausgesetzt – aber anders als viele Briten in ihrem Alter glaubt sie dessen Zukunft in guten Händen. „Mit der Zeit werden der Prinz und die Prinzessin von Wales ganz viel Erfolg haben“, sagt sie. So heißen offiziell Will und Kate – wie die meisten Briten sie nennen.