Berlin - Es wirkte wie ein Offenbarungseid von Michael Müller. Im Anschluss an die turnusmäßige Senatssitzung am Dienstag trat der Regierende Bürgermeister vor die Presse und sagte: „Vielleicht haben wir das, was wir als Politik machen können, ausgereizt.“ Dieser Satz klingt vielen noch in den Ohren. Und es gibt jede Menge Kritik an dem SPD-Politiker.

Müller meinte die Impfkampagne, die seit Wochen nur langsam vorankommt. Im Herbst wird sich die vierte Corona-Welle noch verstärken, es drohen höhere Ansteckungszahlen. Derzeit sind etwas mehr als 61 Prozent der Berliner doppelt geimpft. Das ist zu wenig, sagen Fachleute. Sie fordern eine Quote von 85 Prozent.

Doch wie kriegt man die Zahlen hoch – zumal die meisten längst wissen sollten, wie wichtig die Immunisierung ist? Müller appellierte an Gastwirte, Betreiber freier Theater oder auch Veranstalter von Sportereignissen, ihre Kunden und Besucher zum Impfen aufzufordern. Nach dem Motto: „Lassen Sie sich impfen, damit wir Sie auch im Herbst bedienen können.“ Eines, so Müller, werde jedenfalls nichts bringen: ein dritter oder vierter Brief von ihm selbst. An der Senatssitzung selber hatte Müller übrigens nicht teilgenommen. Er war stattdessen auf einer Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des ostdeutschen Bankenverbandes.

Unzufriedenheit mit Michael Müller

Müllers Aussage kommt sogar in der eigenen Koalition schlecht an. „Das Eingeständnis, keine Idee mehr zu haben, was die Politik noch unternehmen soll, kann nicht das letzte Wort gewesen sein“, sagt Linke-Fraktionschef Carsten Schatz. „Wir können uns nicht aus der Verantwortung stehlen“, sagt er und meint damit die Politik insgesamt und den Regierenden Bürgermeister im Besonderen.

Schatz fordert jetzt einen „Berliner Impfgipfel“ mit vielen Akteuren. Die Bezirksbürgermeister, aber auch „die Trägerverbände der mobilen Impfteams, die Religionsgemeinschaften, Verbände, Vereine und Initiativen aus der Kultur, dem Bildungsbereich, der Wirtschaft, dem Sport und anderen gesellschaftlichen Bereichen“, zählt er auf. Ganz wichtig, so Schatz im Gespräch mit der Berliner Zeitung, sei „ein gemeinsames Ziel“, auf das man sich verständige. Er jedenfalls wolle eine Quote von „80 Prozent plus X bis spätestens Ende Oktober“ erreichen, „besser noch früher und mit einem möglichst großen plus X“, sagt der Linke-Politiker.

Auch CDU-Gesundheitspolitiker Tim-Christopher Zeelen ist unzufrieden mit SPD-Mann Müller. „Natürlich kann die Politik immer etwas tun“, sagt er im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Es gebe bei einigen Gruppen auch nach den Wirrungen rund um die Zulassung und den Einschränkungen der Ständigen Impfkommission „Sorgen, die man ernst nehmen muss“. Aufklärung sei oberstes Ziel, so Zeelen. Doch der Senat wisse nicht einmal, wer sich nicht impfen lasse. „Welche Gruppe, in welcher Region? Hier muss man ansetzen“, sagt der Abgeordnete.

Impffortschritt in Berlin ist eine Schnecke

In die Zeit der Berliner Auseinandersetzung platzt nun Gesundheitsminister Jens Spahns (CDU) Ankündigung einer bundesweiten „Woche des Impfens“ ab Montag. Unter dem Hashtag #hierwirdgeimpft soll die Aktion in sozialen Medien in verschiedenen Sprachen beworben werden. Auch Vereine und der Einzelhandel würden mitmachen.

Im Berliner Senat hält man das weitgehend für Aktionismus. Auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) verbittet sich diese Art von Nachhilfe. „Wir sind die ganze Zeit auf allen möglichen kreativen Impfwegen in Berlin unterwegs. Und natürlich auch nächste Woche“, sagt sie der Berliner Zeitung. Ihre Verwaltung weist auf Impfmöglichkeiten ohne Termin im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz und auf den Parkplätzen der Ikea-Möbelhäuser in Lichtenberg und Tempelhof hin. Der Bezirk Neukölln plant eine große Aktion an acht Tagen im Einkaufszentrum Neukölln-Arkaden. Andere Bezirke haben ähnliche Pläne. Eine S-Bahn wurde einmalig zum Impfzug.

Doch der Fortschritt ist eine Schnecke. Oft werden bei solchen personalintensiven Veranstaltungen nur einige Dutzend Menschen erreicht. Auch der anfangs große Erfolg des Parkplatz-Impfens hat sich relativiert.

Dennoch sollen die beiden verbliebenen Berliner Impfzentren länger in Betrieb bleiben. Wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag mitteilte, soll das Zentrum auf der Messe noch bis 30. November arbeiten und das in Tegel bis 31. Januar. Wichtige Aufgabe sollen die Auffrischungsimpfungen für Senioren und Menschen mit schwachem Immunsystem sein. Diese hatten am 1. September mit mobilen Teams in Pflegeheimen begonnen.

Und es geht weiter: Nach Angaben der Verwaltung werden dieser Tage die ersten Einladungen für die Auffrischung an rund 200.000 Senioren ab 80 verschickt, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Sie können sich in den Impfzentren oder beim Hausarzt impfen lassen.