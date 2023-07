Strandbad Wannsee: „Handgreiflichen Flirts im Wasser, die im Wald Fortsetzung finden“

Über dreißig Menschen in einer Wohnung, in vermüllten Hinterhöfen spielten Kinder. Nur ein Bruchteil der Wohnungen hatte eigene Sanitäranlagen. Die Presse klagte damals: Sittenverfall in Berliner Mietskasernen! In den Flussbadeanstalten tauchten die Berliner in braune Brühe, in der seit dem Bau der Kanalisation statt Fäkalien Industriegifte schwammen. Fast zwei Millionen Menschen lebten um 1900 in Kern-Berlin. Der Reichstag debattierte über die Einführung eines zehnstündigen Maximalarbeitstages.

Als in dieser Lage eine öffentliche Badestelle an einem stadtnahen See zugelassen wurde, kam das einer Kulturrevolte gleich. Die Eröffnung des Freibades Wannsee am 8. Mai 1907 bedeutete Ausbruch aus den bedrückenden urbanen Verhältnissen hinaus in die freie Natur und zugleich aus dem ständischen Korsett des Kaiserreiches. Der Badedress wirkte als Gleichmacher. Die erste offizielle Badesaison verlief überwältigend.

Jahrzehntelang hatte in Preußen ein öffentliches Badeverbot gegolten, und jetzt stiegen Hunderttausende – von der Gendarmerie unbehelligt – ins klare Wasser. „Alles sowohl moral- als auch staatsrechtlich“ erlaubt, wie Wilhelm Schnepf in seiner im späten Sommer 1907 veröffentlichten Schrift „Seebad Wannsee“ notierte. Den ersten Sommer des Seebads feierte dieser Naturfreund als „Konzession an die Freiheit des Individuums“.

„Hier herrscht wirkliche Freiheit“

Am freigegebenen Uferabschnitt tummelte sich auf 200 Metern die den Mietskasernen Entflohenen; „eine eigene Art geselligen Lebens“ beobachtete die Berliner Illustrirte im „Seebad Berlin“. Der sozialdemokratische Vorwärts jubilierte über die Selbstorganisation der Berliner: „Hier herrscht wirkliche Freiheit, kein polizeiliches Auge wacht und trotzdem – ja, trotzdem wickelt sich bei den nach Tausenden zählenden Besuchern alles glatt ab.“

Kritik kam aus der Villennachbarschaft. Besorgte Bürger bildeten „Besichtigungskommissionen“, um der Gefährdung der sittlichen Ordnung auf die Schliche zu kommen. Hernach schickten sie Berichte vom schamlosen Treiben des Badevolkes an die Behörden. Die Zeitung Große Glocke druckte Details vom Tatort: „Zwei Damen küssen sich im Wald, sodass ich annehmen muss, es handele sich um zwei sadistisch veranlage Weibsbilder“, meldete ein Zeuge. Auch „handgreiflichen Flirts im Wasser, die im Wald Fortsetzung finden“, war dieser nachgespürt. Und noch etwas empörte: Ein Mann wurde im Sand eingebuddelt, man formte Brüste und einen Schwangerenbauch aus Sand; aufgelegte Stöckchen ahmten das Schamhaar nach …!

Das tat dem Vergnügen keinen Abbruch. Die badbegierigen Massen strömten aus der seit 1891 verkehrenden Wannseebahn über Trampelpfade zum See und fanden dort Wasser, Licht, Luft, Sonne, einen weiten Blick über einen blauen See, Sandstreifen und Wiese. Der neuen Freizeitkultur maßen wohlwollende Betrachter wie Wilhelm Schnepf einen volkspädagogischen Wert zu: Der Anblick der weitgehend unverhüllten Geschlechter werde Männer wie Frauen motivieren, die Ansehnlichkeit ihrer Körper zu verbessern. Er rechnete mit Mitnahmeeffekten für dauerhaftes „Eheglück“.

Als „bestes Mittel, Pikanterien überhaupt zu vermeiden“, empfahl Schnepf: „ein vollkommenes Nacktbaden“. Schamvolles Entkleiden reize nur die jugendliche Neugier. In rascher Selbstorganisation hatte sich ein Verein gebildet, der sich um die praktischen Probleme des neuen Massenvergnügens kümmerte. Ein Maschendrahtzaun sollte Gaffer fernhalten, Aborte wurden errichtet, Freiwillige sammelten Müll nach dem Badetag ein.

Als das Baden im See noch verboten war

Der neue Ort der kleinen Freiheiten entstand unspektakulär: Am 8. Mai 1907 schraubten Arbeiter der Forstverwaltung die alten Schilder mit der Aufschrift „Baden verboten“ ab. Auf den neuen Schildern stand: „Öffentliche Badestelle“. Darauf stiegen einige Herren in gestreifter Badekleidung noch unter den Augen wachsamer Ordnungshüter in den See.

An die Zeit, als das freie Baden in märkischen Seen noch unter Strafe stand, erinnerte ein Leserbrief am 28. August 1955 in der Berliner Zeitung. „Herr Sch.“ aus Potsdam beschrieb den „stillen und zähen Kleinkrieg“ am Wannsee, „wo zeitweilig Hunderte von Menschen badeten, die mit großem Eifer von den Gendarmen verfolgt wurden“. „Wenn so ein behelmter und mit langem Säbel bewaffneter Hüter der Ordnung den Abhang herunterstieg, flüchteten die Badenden in Richtung Schwanenwerder.“

Proletarische Pioniere des Freibadens

Größere Gesellschaften mit eigenem Warndienst saßen dann mit Biedermannsmiene beim Skat oder frühstückten, wobei oft die verräterische nasse Badehose in der Hosentasche steckte. Viele wurden dennoch aufgeschrieben und erhielten ein Strafmandat. Herren der Lage wurden die Gendarmen nicht mehr, es waren einfach zu viele Leute. Pioniere des Freibadens seien die Arbeiterjugend, Arbeiterschwimmvereine sowie der Turnverein Fichte gewesen.

Die neue Körperkultur hatte längst den Gang durch die Institutionen angetreten. Ernst von Stubenrauch, als Landrat von Teltow für den Wannsee zuständig, war selber Mitglied eines Vereins für Körperkultur. Dutzende Vereine wie dieser waren um 1900 entstanden – als Teil der als Lebensreformbewegung und als Reaktion auf Industrialisierung und Urbanisierung. Am 4. November 1901 war im Steglitzer Ratskeller die Bewegung Wandervogel gegründet worden.

Jetzt wollten auch Frauen baden

Seit 1887 existierte die erste Berliner Kleingartenkolonie Zur Linde in Treptow. Seit 1893 pflanzten in Oranienburg die in Alkoholabstinenz lebenden Familien der Vegetarischen Obstbaukolonie Eden ihr Essen selber an. Am 3. August 1906 startete Landrat Stubenrauch in einem amtlichen Briefwechsel die Baderevolution. Er schrieb an den Regierungspräsidenten in Potsdam: „Ich halte es für das natürliche Recht eines Menschen, dass er in den Flüssen und Seen des baden darf.“ Zwei Tage später antwortete der Regierungspräsident: „Wir haben im Allgemeinen keine Bedenken.“

Die Bürokratie des Kaiserreiches stand unter Reformdruck. Hatten Männer ihre Körper schon zu Zeiten des Turnvaters Jahn stählen dürfen, so stiegen jetzt auch Frauen auf das Rad, trieben Sport und kletterten auf Berge. Der Arzt Magnus Hirschfeld konfrontierte die ahnungslose Öffentlichkeit mit wissenschaftlichen Fakten zur Sexualität von Frau und Mann. Und Frauen wollten jetzt auch baden. Am Wannsee endete der Sommer der Anarchie in Geschlechterfragen nach einer Saison. Schon im zweiten Jahr veranlasste der Regierungspräsident die Dreiteilung des Strandes in einen Familien-, Männer- und Frauenbereich. Der Andrang der Massen auf nunmehr 500 Meter Uferstrecke verlangte immer mehr Ordnung und Struktur: Der Freibad-Verein ließ sechs Umkleidezelte und zwei größere Bedürfnisanstalten aufstellen.

Berliner Wannsee im Juli 1928: Teekränzchen im Wasser Ullstein bild/dpa

Er verteilte Handzettel mit Konventionen zu gutem Benehmen und Bekleidungshinweisen. Männer sollten Badeanzug statt der verpönten Dreiecksbadehose tragen und den Oberschenkel bedecken. Damen sollten „mindestens Schultern, Brust, Leib, Beine bis zum Knie“ verhüllen. Um der Ordnung willen übertrug der Regierungsbezirk dem Kaufmann Frankenthal aus Nikolassee, auch er Mitglied des Vereins für Körperkultur, gegen Pacht die Organisation. 1912 besuchten eine halbe Million Menschen die nunmehr vier Abschnitte Damenbad (65 Meter), Familienbad (320 Meter), Herrenbad (65 Meter) und Zeltlager (90 Meter).

Der Weltkrieg beorderte die Männer an die Front und die Berliner Frauen zurück in die Fabriken und auf Nahrungsmittelsuche. Doch kaum war er vorbei, ging es wieder ins Grüne. Frauen erlangten das Wahlrecht. Die Weimarer Republik wurde zum emanzipatorischen Laboratorium. Die Gästezahlen am Wannsee wuchsen, die Badetextilien schrumpften.

Die Architektur zur Badeidee

1924 übernahm die Stadt Groß-Berlin den Betrieb und beauftragte den Stadtbaumeister Ludwig Hoffmann mit der Errichtung hölzerner Gebäude. Die erwiesen sich bald als zu klein. 750.000 Besucherinnen und Besucher wurden in der Badesaison 1926 gezählt – der Achtstundentag erlaubte mehr Freizeit. Zudem zog es viele Arbeitslose an den See. Die Idee vom freien Baden sollte nun eine zeitgemäße moderne Architektur bekommen.

1928 legte der neue Stadtbaurat, der Architekt Martin Wagner, ein führender Vertreter des Neuen Bauens, einen großen Entwurf auf den Tisch. Ein „Weltstadtbad“ sollte entstehen, mit riesigem Seeterrassen-Restaurant, Massenumkleiden, Wandelgang und Freitreppe. Der Zug der Zeit ging ins Megalomanische.

Strandbad Wannsee: nach den Entwürfen des Architekten Martin Wagner von 1928 errichtete Bauten – eine Badeanstalt als politisches Statement des neuen Bauens Schöning/imago

In jenem Jahr wechselte auch der Name: „Strandbad“, das klang gerade groß genug. Für alle Ideen auf dem Zeichentisch reichte das Geld nicht, aber ein eindrucksvoller Abschnitt entstand – die Bauten glatt und kubisch in moderner Stahlskelettkonstruktion, alles durchgestaltet, zweckmäßig, formschön. Eine Badeanstalt als politisches Statement des neuen Bauens für eine demokratisch nivellierte Gesellschaft. 1930, im Jahr nach der Neueröffnung, kamen 1,3 Millionen Besucher.

Die Geschlechtertrennung war seit den ersten Umbauten von Stadtbaurat Hoffmann aufgehoben, doch die alte Debatte um Sitte und Anstand verstummte nicht. 1932 errangen die Sittenwächter einen ersten Triumph: Der sogenannte Zwickel-Erlass des Innenministers Franz Bracht bestimmte in Paragraf 1: „Das öffentliche Nacktbaden oder Baden in anstößiger Badekleidung ist verboten.“

Ein keilförmiges Textilstück, der Zwickel, musste dort eingenäht werden, wo sich das Genital abbildet. Die nationalsozialistische Presse verhöhnte das „verzwickelte Sittlichkeitsempfinden“ als Exempel kleinkarierter Parteipolitik in der Weimarer Republik. Nach der Machtübernahme 1933 passte die Idee von „Kraft durch Freude“, die körperliche Ertüchtigung von Mann und Frau durchaus in die Vorstellungen der jungen Nazi-Bewegung. Eine Polizeiverordnung setzte den Zwickel-Erlass 1942 außer Kraft und ließ das Nacktbaden zu.

Nacktbaden Ost und West

Als am 18. März 1933 die Übergabe des Bades an die Nazis bevorstand, kam der langjährige, beliebte Direktor des Seebades, der Sozialdemokrat Herrmann Clajus, seiner Absetzung zuvor: Er erschoss sich in seiner Amtsstube. 1935 am Strand aufgestellte Schilder mit der Aufschrift „Juden unerwünscht“ verschwanden zwar bald auf Drängen des Auswärtigen Amtes – man fürchtete vor Olympia 1936 negative Presse im Ausland. An der Eingangskasse aber gaben Schilder den Juden klaren Bescheid. Spähtrupps suchten Schwarzhaarige.

Im Zweiten Weltkrieg orientierten sich englische und amerikanische Bomberpiloten an der gut sichtbaren Anlage. Nach 1945 begann der Badebetrieb bald wieder. Als 1950 der Gassenhauer „Pack die Badehose ein, nimm Dein kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus zum Wannsee …!“, gesungen von der siebenjährigen Cornelia Froboes, Lust auf das Strandbad machte, war der Anfang vom Ende der großen Zeit aber bereits absehbar. Viele West-Berliner zog es ans Mittelmeer. Die Gebäude des Wannseebades verfielen wie die Besucherzahlen. Erst zum 100. Geburtstag 2007 begann der Senat damit, einen Teil der Bauten zu sanieren.

Die Nacktbade-Kultur entfaltete sich derweil in West und Ost des geteilten Landes ganz unterschiedlich. Am Wannsee gab es, gut abgeschirmt, seit 1956 wieder eine FKK-Stelle. In vielen Bundesländern blieb das Nacktbaden verboten. Im Osten setzte sich 1956 eine in den Zwanzigern sozialisierte Kulturelite gegen die prüden Parteibürokraten durch. In den Siebzigern tummelten sich Nacktbader überall, wo Wasser war.