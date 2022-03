Berlin - Ein polnisch sprechender Mann stellt sich mit einem Plakat in den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine mitten auf die Straße des 17. Juni – und zwar genau hinter die auf dem Asphalt sitzenden Klimaschützer der Gruppe „Letzte Generation“ mit ihren orangenen Warnwesten. Einige haben – wie bei den Blockaden von Autobahnzufahrten im Februar – eine Hand an die Fahrbahn geklebt. Die Polizei rückt an, und der Sympathisant der Ukraine macht eine obszöne Geste in Richtung der Sicherheitskräfte.