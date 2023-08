„Streikerando“: Mitarbeiter des Lieferdienstes fordern bessere Arbeitsbedingungen

Am Donnerstagnachmittag wurde es vor dem Sitz Lieferandos in der Schlesischen Straße laut. Die Streikenden Mitarbeiter des Lieferdienstes haben sich in schwarzen Westen mit der Aufschrift „Streikerando“ vor den gläsernen Büros der Unternehmensleitung versammelt.

Unter Sonnenschirmen schreiben Mitarbeiter ihre Telefonnummern auf – die gewerkschaftliche Organisation gestaltet durch die Auslieferarbeit, die fern von Kollegen stattfindet, zum Teil schwierig. Dass das Unternehmen, seit der Aufstellung von Betriebsräten, die Kommunikation der Fahrer untereinander behindert, hilft auch nicht.

Normalerweise sind sie zwar überall, aber trotzdem unsichtbar. Die Kuriere der diversen Lieferdienste prägen in ihren grellen Farben das Stadtbild, seit einigen Jahren werden sie an den Rändern vieler Berlin-Urlaubsbilder aufgetaucht sein. Die oftmals migrantischen Beschäftigten leiden dabei aber unter schlechten Arbeitsbedingungen. Bei Branchenführer Lieferando fordert nun die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) einen bundesweiten Tarifvertrag, die Unternehmensleitung lässt sich allerdings nicht auf Verhandlungen ein.

Lieferando selber behauptet: „Die meisten unserer fahrenden Kolleg:innen sind mit den Arbeitsbedingungen zufrieden.“ Untersuchungen könnten bestätigen, dass die Arbeitsbedingungen bei Lieferando „besonders arbeitnehmerfreundlich seien“. Spezifische Fragen zu Arbeitsbedingungen und möglichen Verstößen gegen den Arbeitnehmerschutz beantwortete die Pressestelle von Lieferando jedoch nicht.

Zu den Arbeitsbedingungen sagt Mark Baumeister, Gewerkschafter der NGG: „Ich unterstelle allen Lieferdiensten volle Absicht, die Beschäftigten über ihre Rechte fahrlässig im Unklaren zu lassen. Das ist gewollt.“ Zudem seien die oftmals migrantischen Fahrer „ihrer eigenen Wirkmächtigkeit nicht bewusst“. Hinzu kämen einerseits Probleme wie Sprachbarrieren, zum anderen das oft nicht vorhandene Bewusstsein, was eine Gewerkschaft eigentlich ist und kann. „Es braucht noch viel Informationsarbeit.“ Ihm mache jedoch Mut, dass viele der NGG-Mitglieder von Lieferando migrantisch seien.

Lieferando: „Der einäugige unter den Blinden“

Von einer flächendeckenden Organisation der Beschäftigten, analog zur Metall- und Elektroindustrie, sei man in der Lieferdienstbranche, nach Baumeister, zwar weit von entfernt; trotzdem wäre man mit einer steigenden gewerkschaftlichen Organisation bei Lieferando auf dem richtigen Weg. Auf Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen regiere das Unternehmen dennoch „meist widerwillig“, so wolle das Unternehmen beispielsweise bundesweit einheitliche Regelungen im Bereich Arbeitssicherheit verhindern. Und trotzdem könne man laut Baumeister überspitzt im Vergleich zu anderen Lieferdiensten sagen: „Lieferando ist der einäugige unter den Blinden.“

Zu Vorwürfen von „Union Busting“, also dem Versuch eines Unternehmens Arbeitnehmer-Mitbestimmung zu verhindern, sagte der Lieferdienst selber: „Lieferando unterstützt die betriebliche Mitbestimmung meist sogar über die gesetzlichen Regelungen hinaus und ist der einzige Marktplatzservice mit Betriebsräten.“

Nach einer Betriebsratswahl im August des vergangenen Jahres in Berlin hatte Lieferando allerdings im September versucht, vierzehn der siebzehn Betriebsratmietglieder zu kündigen. Auch bundesweit wurde versucht, Betriebsratmietglieder zu kündigen. Nach Klagen waren jedoch keine der Kündigungen durchgegangen.

Von der NGG kommen noch weitere Vorwürfe – Lieferando klage aktuell in sechs Städten gegen rechtmäßig gewählte Betriebsräte. Dies betreffe Städte in denen Lieferando keinen Standpunkt vor Ort habe und die Beschäftigten per App arbeiteten. Hier dürfe aus Sicht von Lieferando kein Betriebsrat gewählt werden. Lieferando versuche außerdem Betriebsratswahlen zu beeinflussen. Darüber hinaus versuche Lieferando immer wieder Betriebsratmietglieder mit Hilfe konstruierter Gründe zu kündigen.

Am Mikrofon stellt Baumeister klar: „Donnerstag ist nur ein Warnstreik.“ Er könne sich aber auch einen unbefristeten Streik vorstellen, solle das Unternehmen nicht auf die seit 1. Februar gestellte Forderung reagieren. Als er fragt: „Habt ihr da Bock drauf?“, gibt es lauten Jubel. Jemand hat sogar eine Trommel mitgebracht. An den Fenstern des Bürogebäudes ist kein Gesicht zu sehen, offenbar will niemand wissen, woher der Lärm herkommt.