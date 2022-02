Dreizehn Jahre, nachdem der Berliner Möbelunternehmer Kurt Krieger den früheren Güter- und Rangierbahnhof Pankow erworben hat, gehen die Planungen für das dort vorgesehene neue Stadtquartier in die entscheidende Phase. 2000 Wohnungen, zwei Kitas sowie eine Grund- und eine Oberschule, ein Quartierspark, Geschäfte und ein Möbelhaus sollen auf dem etwa 34 Hektar großen Areal entstehen. Das sieht der Masterplan vor, den Architekt Tobias Nöfer am Donnerstag präsentierte.

Die Wohnhäuser sollen überwiegend eine Höhe von fünf bis sechs Geschossen erreichen und in einer Blockstruktur mit grünen Innenhöfen entstehen. Geplant ist dabei, dass 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen entstehen. „Allerspätestens in zwei Jahren rollen hier die Bagger“, sagte Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke).

Ein Problem gilt es aber vorher noch zu lösen. Und zwar, wie mit der streng geschützten Kreuzkröte umzugehen ist, die auf dem Areal heimisch ist. Und was mit der Zauneidechse passiert, die dort ebenfalls lebt. Wenn die Kreuzkröte überleben soll, müsse sie an einen anderen Platz verlagert werden, betonte Krieger. Flächen in Brandenburg seien dafür bereits unter Vertrag genommen. Jetzt fehle noch die Zustimmung zum Umsiedlungskonzept. Die Zauneidechse soll indes am Ort bleiben, sagte Bezirksbürgermeister Benn.

Naturschutzbund hat Klage eingereicht

Krieger übte wegen des Umgang mit der Kreuzkröte Kritik an der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Diese sei in fünf Jahren nicht in der Lage gewesen, mit seinem Unternehmen „ein Umsiedlungskonzept für die Kreuzkröte zu finalisieren“. In der nächsten Woche gebe es ein Spitzengespräch mit Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD). Da soll das Problem geklärt werden.

Der Naturschutzbund (Nabu) in Berlin kritisiert Kriegers Pläne. „Eine derartige Umsiedlung ist aus naturschutzfachlicher Sicht umstritten und wurde bislang nicht ausreichend geprüft”, sagt Naturschutzreferentin Juliana Schlaberg. Seit mindestens zehn Jahren fühle sich die Kreuzkröte in Pankow wohl. „Dass sie hier in Zukunft nicht weiter existieren kann, ist eine nicht haltbare Aussage Kriegers“, so Schlaberg. „Das Land Berlin sollte stolz auf einen solchen Naturschatz sein, statt die Tiere mit ungewisser Zukunft ins Exil zu schicken!”

Um die Umsiedlung zu erleichtern, habe die Senatsverwaltung für Umwelt 2021 die Pläne am Pankower Tor in ihrer Gesamtheit als „im zwingenden öffentlichen Interesse liegend“ und „alternativlos“ deklariert, kritisiert der Nabu. Dagegen sei Klage beim Verwaltungsgericht erhoben worden. Die Kreuzkröte und das Pankower Tor stünden „auch für zukünftige und bundesweite Bauprojekte solcher Art“, argumentiert der Naturschutzbund. „Wenn die Akteure durch einen Taschenspielertrick EU-weites Naturschutzrecht einfach aushebeln können, hätte das dramatische Folgen für den internationalen Arten- und Naturschutz.“

Unternehmer ist froh darüber, nicht zu früh gebaut zu haben

Krieger sagte, abgesehen vom Umgang mit dem Problem der Kreuzkröte sei er mit der Zusammenarbeit mit Bezirk und Stadtentwicklungsverwaltung „sehr zufrieden“. Von der Dauer der Planung zeigt er sich unbeeindruckt. Es sei ein Generationenprojekt. „Die Frage ist nicht, warum hat es so lange gedauert, sondern: Warum seid ihr bei dieser Komplexität so weit gekommen?“ Es müsse ein Teil der U-Bahn verlagert werden. Außerdem müsse ein Gleichrichterwerk abgerissen und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

Er sei ehrlich gesagt ganz froh, nicht bereits vor zehn Jahren mit dem Bau angefangen zu haben, bekannte Krieger. „Möglicherweise hätten wir den Handel in die falsche Richtung entwickelt.“ Ursprünglich habe er ein Einkaufzentrum, einen Park und ein Möbelhaus bauen wollen. Die Handelsflächen seien dann zugunsten von Wohnungen verändert worden. Mittlerweile werde neben dem Möbelhaus nur noch eine kleine Einkaufspassage geplant, die „gut in die Zeit“ passe.

Die Investitionskosten sind hoch. Ob sie unter einer Milliarde Euro liegen oder darüber, könne er jetzt nicht sagen, erklärte Krieger. Das hänge von der Entwicklung der Baukosten ab. In jedem Fall sei das Projekt ein „riesiges“ Bauvorhaben. Errichtet werde es von seiner Familiengesellschaft, die die Immobilien auch behalten wolle.

Im kommenden Monat soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Bebauungsplanverfahren starten. Dann dürfen sich die Bürger zum Pankower Tor äußern.