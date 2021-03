Berlin - Es gilt als eines der wichtigsten Verkehrsprojekte in Berlin, und es wird vielen Fahrgästen nützen. Ein zweiter Nord-Süd-Tunnel für die S-Bahn soll neue Kapazitäten und zusätzliche Verbindungen schaffen. Doch ein Streit, der immer erbitterter geführt wird, hält das Projekt auf. Kritiker warnen davor, dass die Bauarbeiten das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas massiv beeinträchtigen werden. Am Donnerstag hat Verkehrssenatorin Regine Günther reagiert und versucht, die Wogen zu glätten. Das Denkmal soll bereits während des Baus „maximal geschützt“ werden, bekräftigte die Grünen-Politikerin in einer Mitteilung. „Wir sehen das nicht so harmonisch“, entgegnete Alexander Diepold vom Aktionsbündnis „Unser Denkmal ist unantastbar“. „Es ist Sache der Senatorin und der Bahn, endlich eine Trassenführung zu finden, die diesen Gedenkort nicht antastet.“

S21: So hat die Deutsche Bahn das Projekt anfangs genannt. Doch weil dies an das umstrittene Bauvorhaben in Stuttgart erinnert, wurde der Name in City-S-Bahn geändert. Das böse Omen scheint allerdings nachzuwirken. So wurde jüngst bekannt, dass der erste Bauabschnitt zwischen Wedding und Hauptbahnhof erst Ende 2022 eröffnet wird – fünf Jahre später als anfangs angekündigt.