Streit um Radwegprojekte in Berlin: Selbst die AfD wundert sich über den Senat

Sieben Jahre nach dem ersten Beschluss wurde in der Ollenhauerstraße in Reinickendorf für 280.000 Euro ein Radfahrstreifen markiert. Doch das Bezirksamt ließ ihn ungültig machen.

Sieben Jahre nach dem ersten Beschluss wurde in der Ollenhauerstraße in Reinickendorf für 280.000 Euro ein Radfahrstreifen markiert. Doch das Bezirksamt ließ ihn ungültig machen. Thomas Trutschel/imago

Berlins neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner hatte schon erwartet, dass sie heftig angegangen wird – „gegrillt“, wie sie es formulierte. Und so kam es auch am Mittwoch im Ausschuss für Mobilität und Verkehr. Sie habe keinen Stopp von Radwegprojekten angeordnet, versuchte die CDU-Politikerin den Abgeordneten zu vermitteln. Doch die Grünen nahmen ihr das nicht ab und warfen Schreiner „grenzenlose Naivität“ vor. Sogar die AfD, sonst mit dem neuen verkehrspolitischen Kurs des Senats einverstanden, zeigte sich verwundert. Es war eine ziemlich lebhafte Sitzung, so viel steht fest.

Manja Schreiner ist erst seit Ende April im Amt, aber man sieht ihr an, dass zumindest die jüngsten Tage ziemlich anstrengend für sie waren. Seitdem sie angekündigt hat, dass Radverkehrsprojekte überprüft werden, sieht sie sich mit heftigen Reaktionen nicht nur der Radverkehrslobby konfrontiert.

„Ich habe keinen Stopp angeordnet, es geht mir um eine Priorisierung der Projekte“, bekräftigte die Senatorin am Mittwoch im Ausschuss. „Ich möchte mir einen Überblick verschaffen. Wir überprüfen die Pläne der Vorgängerregierung, das ist ein ganz normaler Vorgang.“ Sie wundere sich, dass der rot-grün-rote Senat keinen Überblick hinterlassen hat. Seit acht Tagen arbeite man mit Hochdruck, sagte Schreiner. Die promovierte Juristin bat um Geduld. „Wo die Zeit drängt, werden wir als Erstes entscheiden.“

Frühere Finanzsenatoren melden sich zu Wort

Daniel Wesener, bisher Finanzsenator und nun Grünen-Abgeordneter, nahm der Senatorin die Darstellung allerdings nicht ab. „Ich bin ein großer Fan von Priorisierung. Finanzpolitik ist immer Priorisierung, auch Verkehrspolitik“, sagte er. „Priorisierung bedeutet, etwas in eine Reihenfolge zu bringen. Es bedeutet nicht, etwas grundsätzlich infrage zu stellen.“ Doch gerade das erfolge nun in der Senatsverwaltung, so Wesener zu Schreiner. „Sie ändern verkehrspolitische Prioritäten. Das ist völlig legitim. Es gibt Menschen, die Sie dafür gewählt haben. Aber sagen Sie das bitte auch.“

Ein zweiter ehemaliger Finanzsenator meldete sich ebenfalls zu Wort. Die Sozialdemokraten haben zwei klare Prioritäten, sagte Matthias Kollatz von der SPD. „Wir wollen schnelle Maßnahmen, wo es um die Sicherheit geht. Und wir sehen eine Priorität für den ÖPNV. Wir wollen nicht, dass ein Radverkehrsprojekt den Nahverkehr beschädigt. Wichtig für uns ist, dass Überprüfungen schnell zu einem Ergebnis gebracht werden – und dass Fördergelder nicht zurückgegeben werden müssen.“

„Ich bin für jeden da, und ich bin wirklich daran interessiert, sichere Radwege zu bauen“, entgegnete die neue Senatorin. Es gehe nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Qualität. Allerdings: „Wir setzen auf einen vernünftigen Mobilitätsmix und schließen keinen Verkehrsträger aus.“ Die Hauptverkehrsstraßen müssten funktionieren, der Senat nehme auch den fließenden Verkehr in den Blick. „Wir sind dafür gewählt worden, dass wir auch anderen eine Stimme geben“ – auch den Nutzern des öffentlichen Verkehrs. Die Debatte dürfe nicht auf den Radverkehr verengt werden.

Doch die Grünen fragen sich, wer die Radwegprojekte eigentlich überprüft. Nach ihren Informationen habe bislang kein Mitarbeiter der Senatsverwaltung den Auftrag bekommen, sagte die Grünen-Verkehrspolitikerin Antje Kapek. Die Debatte über den Radverkehr habe die gesamte Stadt verunsichert, und nicht nur sie: „Diese Welt schaut auf unsere Stadt, während wir uns auf die Knochen blamieren.“ Natürlich seien die Projekte jetzt erst einmal gestoppt – schließlich habe die Senatsverwaltung den Bezirksämtern den Geldhahn zugedreht, erklärte Kapek.

CDU: „Linke Twitter-Blase“ skandalisiert die Vorgänge

Auch 2016, als die Verwaltung von der SPD zu den Grünen kam, habe es einen Richtungswechsel gegeben, rief die Grünen-Abgeordnete Oda Hassepaß in Erinnerung. „Damals wurde der Patient aber nicht getötet, bevor er operiert wurde.“ Sie fragte, wann der Stopp aufgehoben wird – ohne aber eine klare Antwort zu bekommen.

„Willkommen in der Opposition“, rief Johannes Kraft von der CDU den Grünen zu. Er könne die „Schmerzen“ in der ehemaligen Regierungspartei verstehen, sagte sein Fraktionskollege Christopher Förster. „Aber es ist nun mal so, dass es eine Wiederholungswahl gegeben hat“ – mit dem Ergebnis, dass die Christdemokraten im Senat mitbestimmen. Förster hält die Diskussion für aufgebauscht. Der Abgeordnete sprach von einer „linken Twitter-Blase“, die viele Dinge skandalisieren würde.

Unerwartete Unterstützung bekamen die Senatskritiker in einem Punkt von der AfD. Zwar ist diese Partei mit dem neuen verkehrspolitischen Kurs, wie ihn Schreiner vertritt, einverstanden – auch was die angekündigte Überprüfung von Straßenbahnprojekten anbelangt, wie vor der Ausschusssitzung gesagt wurde. Doch die Vorgänge in der Ollenhauerstraße in Reinickendorf würden auch ihn wundern, sagte der AfD-Abgeordnete Rolf Wiedenhaupt. Wie berichtet wurde dort für 280.000 Euro ein Radfahrstreifen fertiggestellt. Doch Bezirksstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) ließ ihn mit Folie ungültig machen. „Das verstehen wir überhaupt nicht“, so Wiedenhaupt.

„Warum ein fertig gebauter Radweg mit gelben Kreuzen überklebt und nicht eröffnet wird, erschließt sich uns nicht“, gab der Abgeordnete zu Protokoll. „Lassen Sie ihn öffnen.“ Dann sei ja erkennbar, ob es sinnvoll ist, auf diesem Abschnitt über zwei Radverkehrsanlagen zu verfügen. Der Reinickendorfer hatte zuvor berichtet, dass es bereits auf dem Gehweg einen Radweg gebe – allerdings einen ziemlich holprigen.

Bezirksbürgermeisterin lädt ins Toyota-Autohaus

Die Senatorin antwortete, dass es nicht ihre Entscheidung war. „Ich habe nichts gestoppt“, sagte Manja Schreiner. Doch wenn das Bezirksamt Reinickendorf den Radfahrstreifen in der Ollenhauerstraße überprüfen und gegebenenfalls anpassen möchte, werde sie es nicht daran hindern. „Diese Zeit können wir geben.“

Inzwischen wird berichtet, dass der Sommerempfang der Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner (CDU) an diesem Donnerstag just an der Ollenhauerstraße stattfinden soll. Schauplatz soll das dortige Toyota-Autohaus sein.