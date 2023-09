Streit wegen Hühnern: Frau verprügelt zwei Tierärztinnen in Niederschöneweide

Ein Streit um zwei Hühner hat zu einer Prügelei zwischen Frauen geführt. Die Berliner Staatsanwaltschaft erhob nun Anklage gegen eine 39-Jährige. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte sich am 23. Januar dieses Jahres Folgendes zugetragen: Die Frau war in der Schnellerstraße in Niederschöneweide zu Fuß mit einer Handtasche unterwegs, in der sich zwei Seidenhühner befanden.

Seidenhühner gelten als genügsam und sehr robust. Sie haben ein besonders flauschiges Gefieder und haben nach Angaben von Züchtern ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten. Letzteres hatte die Frau mit der Handtasche allerdings nicht.

Ihr begegneten zufällig zwei Tierärztinnen, die bei der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht arbeiten, und sprachen sie auf ihre seltsame Fracht an. Die beiden Medizinerinnen machten die Frau darauf aufmerksam, dass die Tasche kein tierschutzgerechtes Transportmittel sei. Sie zeigten ihre Dienstausweise vor und forderten die Frau auf, ihre Personalien anzugeben. Das durften sie, denn sie sind Vollstreckungsbeamte. Doch nun wollte die Frau mit dem Fahrrad flüchten.

Angeklagt wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung

Eine 43-jährige Tierärztin schnitt der Frau den Fluchtweg ab. Diese fuhr mit dem Rad gegen das Bein der Ärztin und kippte vom Fahrrad. Als die Ärztin nun nach der Tasche mit den Hühnern griff, um diese in Sicherheit zu bringen, eskalierte die Situation. Die Frau schlug nach der 43-Jährigen, würgte sie und nahm sie in den Schwitzkasten.

So bekam die 39-Jährige ihre Tasche mit den Hühnern zwar zurück, aber sie schlug weiter auf die Tierärztin ein. Daraufhin griff sich die 36-jährige Kollegin der Ärztin die Tasche mit den Hühnern. Nun prügelte die Frau auch auf sie ein. Sie schlug der Tierärztin auf den Kopf und griff ihr schmerzhaft ins Gesicht und die Augen.

Mitarbeiter des Veterinäramtes konnten die Seidenhühner schließlich unverletzt in einem speziellen Dienstfahrzeug in Sicherheit bringen. Die Tierärztinnen erlitten Prellungen und Stauchungen.

Wie Sebastian Büchner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, am Dienstag mitteilte, werde die Frau wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung beschuldigt. Die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten soll am 11. Oktober eröffnet werden.