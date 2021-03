Berlin - Die neuen Lockdown-Regeln, die am Montag in der Runde der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin beschlossen wurden, sorgen in Berlin für Unruhe. Vor allem herrscht Unklarheit darüber, wie mit den zusätzlichen „Ruhetagen“ zu Ostern umgegangen werden soll. Wird der Gründonnerstag nun in der Hauptstadt zum Feiertag?

Laut Beschluss wollen Bund und Länder die Ostertage nutzen, um mittels drastischer Kontaktreduzierungen ein exponentielles Ansteigen der Infektionen zu verhindern. Daher wurden der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Ostersonnabend) 2021 einmalig als Ruhetage definiert. Bis einschließlich 5. April soll das öffentliche Leben heruntergefahren werden. Nur der Lebensmittelhandel soll am Ostersonnabend öffnen, nicht aber am Gründonnerstag.

Die Läden sind zu, die Betriebe auch? Ob Berliner Unternehmen an diesem Tag nun öffnen dürfen, ist derzeit bei den Arbeitgebern unklar. Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK Berlin) häuften sich daher am Dienstagmorgen die Anrufe der Chefs ihrer 300.000 Mitgliedsfirmen, so eine Sprecherin. Eine Auskunft konnte der Verband nicht geben. „Auch bei uns weiß man noch nicht, was mit der Ruhetag-Regelung für den Gründonnerstag gemeint ist“, sagt die Sprecherin.

Die Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg (UVB) gehen davon aus, dass Firmen am Gründonnerstag arbeiten können. Doch wie sieht es etwa mit Arztpraxen aus? Möglich, dass auch sie am Gründonnerstag geschlossen haben. Einzig die Impfzentren sollen offen bleiben.

Wie weit die Ruhetag-Regelung am Gründonnerstag die verschiedenen Branchen betrifft, dafür müsse man die Senatsentscheidung am Dienstag zu den neuen Lockdown-Beschlüssen abwarten, hieß es. Denn die Auslegung der Ruhetag-Regelung sei Ländersache. Auf Anfrage der Berliner Zeitung konnte ein Sprecher der Senatswirtschaftsverwaltung noch nicht sagen, welche Entscheidungen getroffen wurden. Diese sollen offenbar aber auf der Senatspressekonferenz verkündet werden, die für Dienstag um 13 Uhr angesetzt wurde.