Stricken beruhigt so herrlich meine Nerven, sagt Michelle Obama

Rückschau beruhigt, Rückschau lässt Rückschlüsse zu. Mit denen lässt sich fortan weiser durchs Leben gehen. So geht es auch Michelle Obama, der Gattin des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Ihre Lockdown-Erfahrungen während der Corona-Pandemie hat sie in ihrem zweiten Buch „Das Licht in uns“ zusammengefasst, das im November auf Deutsch erschienen ist und das ich gerade gelesen habe. Mit Gewinn.

Eingeschlossen im Washingtoner Zuhause, schreibt Michelle Obama, habe sie begonnen, viele Onlinekäufe zu tätigen. Sie habe Nahrungsmittel bestellt, Gesellschaftsspiele, alles, was man so braucht, um einigermaßen gut zu überleben.

Dazu Stricknadeln – einfach so, ohne jemals vorher gestrickt zu haben. Es sei ungewohnt gewesen, daheim isoliert zu sein. Gemeinsam mit der Familie, mit Internet und ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet aber durchaus machbar.

Michelle Obama und die Angst vor dem Coronavirus

Aber nicht über längere Zeit. Die Ängste vor dem tödlichen Coronavirus, die Trauer über die Toten plus die Nachrichten über Donald Trump, den Nachfolger ihres Mannes, hätten bei ihr zu „einem überwältigenden Gefühl der Hoffnungslosigkeit“ geführt, berichtet die ehemalige First Lady.

Vor allem Trump-News hätten ihre Depressivität verstärkt, all die Nachrichten über den Mann, der „ethnische Verunglimpfungen aussprach, Selbstsucht und Hass irgendwie akzeptabel machte und dessen mangelnde Integrität sich in der steigenden Anzahl von Todesfällen in unserem Land widerspiegelte“. An diesem Tiefpunkt, so Michelle Obama, habe sie „eines Tages die beiden Stricknadeln für Anfänger“ ausgepackt.

Und siehe da, das Stricken half ihr. „Erschüttert von den enormen Verwerfungen, benötigte ich meine Hände, um wieder zu spüren, was gut, einfach und umsetzbar ist. Und wie sich herausstellte, war das eine Menge.“

Nie zuvor hatte die Juristin so viel Freizeit gehabt wie während der Lockdowns. Hobbys seien nie ihr Ding gewesen, schreibt sie. Stets Höchstleistungen zu erbringen, sei bis zum Beginn der Pandemie stets ihr Ziel gewesen, ein Leben lang. „Ich führte Buch über meine Fortschritte – meinen Notendurchschnitt, meinen Klassenrang – und wurde für meine Anstrengungen belohnt.“ Mit super Jobs, einem glücklichem Familienleben, einem fabelhaften Ehemann und zwei wohlgeratenen Töchtern. Jetzt aber, in der Stille von Corona, trug dieses auf Anstrengung und Leistung gebaute System sie nicht mehr.

Die Maßstäbe in andere Dimensionen transformieren

Die Schule des Lebens lehrte Michelle Obama jetzt, ihre Maßstäbe in andere Dimensionen zu transformieren. „Ich habe begriffen, dass sich die ganz großen Sachen manchmal leichter angehen lassen, wenn man ihnen absichtlich etwas Kleines zuordnet.“

Damit sei nicht gemeint, dass man sich vor den Fernseher setzen oder stundenlang aufs Handy schauen soll. „Nein, es geht um etwas Aktives, etwas, das Geist und Körper mit einbezieht.“ Das Badezimmer anstreichen, ein Brot backen, Nägel lackieren, Schmuck basteln: Eine kleine Insel der Zufriedenheit nennt Michelle Obama es, das Geschenk des Vertieftseins.