Wer betrügt, fliegt: Studenten in Berlin mogeln mit Handys bei einer Uni-Prüfung

Das Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts ist eindeutig: Während einer Klausur gilt auch der Austausch in einer Messenger-Chat-Gruppe als Betrug.

Kein Handy in der Prüfung: Die Studenten sind selbst dafür verantwortlich, dass sie Prüfungen ohne unerlaubte Hilfe ablegen.

Kein Handy in der Prüfung: Die Studenten sind selbst dafür verantwortlich, dass sie Prüfungen ohne unerlaubte Hilfe ablegen. imago

Betrug bei einer Prüfung ist Betrug, auch wenn die Betrüger nicht mit einem klassischen Spickzettel erwischt wurden. Solche Zeiten sind bei den meisten längst vorbei, heute gibt es viel effektivere Methoden des Schummelns in der Schule oder Uni: das Handy.

In diesem Fall, den gerade das Berliner Verwaltungsgericht entschieden hat, geht es um den Betrug bei einer Online-Prüfung von Studenten im Bachelorstudiengang Öffentliche Verwaltung. Die Studenten schrieben im Juli 2021 eine dreistündige Online-Klausur, und weil sie dabei zu Hause unbeobachtet waren, taten sie noch mehr: Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Studenten während der gesamten Klausur in einer Messenger-Chat-Gruppe miteinander kommunizierten.

Das Urteil des Gerichtes ist eindeutig: Das ist nicht erlaubt. Eine Studentin war von der Hochschule wegen besonderer Schwere der Täuschung exmatrikuliert worden. Sie hatte dagegen geklagt, doch das Gericht hat ihre Klage nun abgewiesen.

Aufgeflogen war der Betrug, weil der Dozent nach der Korrektur der Klausur einige Screenshots zugespielt bekam, in dem der Chatverlauf der Studentinnen und Studenten nachvollzogen werden konnte. Unter den Chat-Teilnehmern war auch die Klägerin.

Egal, ob sie die Antworten auch benutzt hat

Das Gericht teilte am Freitag mit: „Die Klägerin habe sich in der Chatgruppe mit einer Vielzahl von Mitprüflingen über die gesamte Bearbeitungszeit der Prüfung ausgetauscht, Antworten auf Fragen von Kommilitonen mitgelesen, Fragen gestellt und selbst Stellung bezogen; sie habe auch die Möglichkeit gehabt, Screenshots von Antworten bezüglich des Multiple-Choice-Teils der Klausur einzusehen.“

Dabei sei es aus Sicht des Gerichts egal, ob sie die Antworten auch wirklich selbst benutzt hat oder ob die Antworten richtig oder falsch waren. Die Prüflinge seien selbst dafür verantwortlich, dass sie die Prüfung ohne unerlaubte Hilfe ablegten.

Dass die Hochschule zur härtesten Sanktion – der Exmatrikulation – gegriffen habe, hat das Gericht nicht beanstandet. Bei Online-Prüfungen habe es viele Täuschungen gegeben. Deshalb habe eine Exmatrikulation auch eine abschreckende Wirkung.