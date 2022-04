Berlin - Dem Land fehlen Ingenieure und Informatiker. Etwa 132.000 Stellen waren im Herbst 2021 bundesweit nicht besetzt, wie der sogenannte Ingenieurmonitor des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln zeigt. „Besonders in der Fahrzeugtechnik, Automatisierungstechnik, Energietechnik, Elektrotechnik und im Bauingenieurwesen fehlt es im Moment an Fachkräften“, heißt es auf dem Portal get-in-engineering.de. Berlin will zum Beispiel bis 2035 ein Viertel der gesamten Stromerzeugung der Stadt mit Sonnenenergie decken. Doch für den Solarausbau fehlen Fachkräfte.

Der Fachkräftemonitor der IHK Berlin prognostiziert, dass im Jahr 2035 in Berlin insgesamt 377.000 Fachkräfte fehlen werden, darunter viele „beruflich Qualifizierte mit technischer Ausrichtung“. Viele „Babyboomer“ gingen in Rente, und das Rennen um Young Professionals mit Uniabschluss werde „für Unternehmen besonders kritisch werden“, heißt es. Betroffene Bereiche seien unter anderem Maschinenbau, Bauplanung, Architektur, Verkehrsüberwachung, technische Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Produktionssteuerung.

Zahl der Studienabbrecher ist zu hoch

Doch wie sieht es beim Nachwuchs aus? Werden an den Schulen genügend Bewerber für die sogenannten MINT-Fächer geworben, also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik? Bilden die Hochschulen genügend Nachwuchs aus? Das wollte der Berliner CDU-Abgeordnete Adrian Grasse, forschungspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Abgeordnetenhaus, wissen. Und er stellte eine entsprechende Anfrage an den rot-grün-roten Senat. Die Antwort, die vor einigen Tagen kam, befriedigt ihn nicht.

„Die Zahlen geben aus meiner Sicht durchaus Anlass zur Sorge und lassen befürchten, dass sich der Fachkräftemangel im MINT-Bereich in den kommenden Jahren noch verschärfen wird“, sagt Adrian Grasse. Betrachte man die grundständigen Studiengänge (also ohne Master), so seien sowohl die Bewerber- als auch die Zulassungszahlen wieder rückläufig, so Grasse. Die Zahl der Studienanfänger habe seit 2017 kontinuierlich abgenommen. Bewarben sich 2017 noch 63.736 junge Leute für MINT-Studiengänge in Berlin, waren es 2021 noch 57.424. Die Zulassungszahlen sanken von 27.549 auf 21.913. Betrachtet wurden sieben staatliche Unis und Hochschulen, die diese Fächer in Berlin anbieten.

„Anders als vor ein paar Jahren sind die Studiengänge nicht ausgelastet – unabhängig davon, ob sie zulassungsbeschränkt sind oder zulassungsfrei“, sagt Grasse. So sank zum Beispiel die Auslastung bei zulassungsfreien MINT-Studiengängen von 128 Prozent auf 84 Prozent. Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen sieht man einen kontinuierlichen Rückgang von 112 auf 87 Prozent. Bei den Masterstudiengängen sind die Zahlen etwas besser.

Besorgniserregend findet Grasse auch die Zahl der Studienabbrecher. Diese sei zwar rückläufig, „aber gerade im Verhältnis zu den Studienanfänger- und -absolventenzahlen noch immer deutlich zu hoch“. So hätten im Jahr 2021 mehr Studenten ihr Studium abgebrochen als abgeschlossen. Den 8433 Absolventen – auch den Master eingerechnet – standen 8867 Studienabbrecher gegenüber, wie man anhand der Tabellen sehen kann.

Mehr Beratung und Mentorenprogramme

„Zu beachten ist, dass sich unter den Studierenden, die die Hochschule ohne Abschluss verlassen, auch Personen befinden, die die Hochschule wechseln oder die das Studium lediglich unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufnehmen“, erklärt die Senatswissenschaftsverwaltung dazu. „Zudem ist es nicht erforderlich, bis zum Abschluss aller Prüfungen immatrikuliert zu bleiben.“ Dennoch sieht der CDU-Abgeordnete die Notwendigkeit, hier mehr zu tun.

„Aus meiner Sicht machen die Zahlen deutlich, dass wir an mehreren Stellschrauben drehen müssen“, sagt Adrian Grasse. Allein mit einem Aufwuchs an Studienplätzen lasse sich das Fachkräfteproblem im MINT-Bereich nicht lösen, solange die Bewerberzahlen zurückgingen und ein erheblicher Anteil der Studierenden nicht erfolgreich zum Abschluss komme. „Wir brauchen hierfür ein ganzes Bündel an Maßnahmen.“

Zu diesen Maßnahmen zählt der Politiker „Stipendien in den lehrkräftebildenden MINT-Fächern, um einerseits Anreize für die Aufnahme des Studiums zu setzen und andererseits die Rahmenbedingungen im Studium zu verbessern“. Darüber hinaus brauche es verstärkt eignungsorientierte Beratungsangebote sowie Mentorenprogramme. Vor allem aber müssten alle relevanten Akteure über die gesamte Bildungskette hinweg besser vernetzt werden, von der Kita über Schule und Hochschule bis zur Wirtschaft. „Die Begeisterung für MINT muss bereits im früheren Kindesalter geweckt und in der Schule durch entsprechende Praxiszeiten vertieft werden.“

Obwohl zum Beispiel an der Freien Universität (FU) Berlin im Jahre 2020 etwa 60 Prozent der etwa 35.200 Studierenden weiblich waren, machte ihr Anteil an den MINT-Fächern nur 45,1 Prozent aus. An der Technischen Universität (TU) beträgt der Frauenanteil in diesen Fächern rund 30 Prozent. Insgesamt hat sich der Anteil der Studentinnen leicht erhöht. Bei den Studienabschlüssen stieg er von 32,3 Prozent (2016) auf 34,7 Prozent (2020) – ohne Masterabschlüsse.

Nachwuchs muss gewonnen werden

Die Hochschulen verweisen darauf, dass sie versuchen, mehr Nachwuchs für MINT-Fächer zu gewinnen. Die Senatsverwaltung erwähnt Orientierungsstudiengänge wie „MINTgrün“ an der TU oder „EinS@FU“ an der FU. Man halte die Hochschulen dazu an, „insbesondere beim Übergang von der Schule an die Hochschule sowie in der Studieneingangsphase ein besonderes Augenmerk auf die MINT-Fächer zu legen“, heißt es. Fördermittel würden zur Verfügung gestellt. Um Schülerinnen zu gewinnen, gebe es etwa den Club Lise der Humboldt-Universität, Programme wie „JUMP in MINT“ der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) oder „GenaU“, ein Netzwerk von Schülerlaboren in Berlin und Brandenburg. Erwähnt werden etwa das „NatLab“-Labor der FU, das mit 772 Schulen zusammenarbeite, das TU-Projekt „Digitale Welten“ für Schüler und etwa 50 Kooperationen der HU mit Schulen im Bereich der MINT-Fächer.

Doch angesichts der Gesamtzahlen an den Hochschulen meint der CDU-Sprecher Grasse, dass die Anstrengungen nicht reichten und der Senat dem zunehmenden Fachkräftemangel mit gezielten Maßnahmen entgegenwirken müsse, wie er sagt. „Wir brauchen auch in Zukunft, gerade im MINT-Bereich, hoch qualifizierte Fachkräfte, um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Technologiestandortes zu erhalten.“