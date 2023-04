Studie: In diesen Berliner Bezirken finden Sie schneller eine Wohnung

Eine Wohnung zu finden, ist eine der mühsamsten Aufgaben in Berlin. Eine Studie verrät nun, in welchen Bezirken die Chancen am größten sind.

Die Wohnungsnot ist eines der größten Probleme Berlins. Vielleicht ist die Lösung dieses Problems sogar die größte Aufgabe der Stadt in den kommenden Jahrzehnten. Immer weniger Wohnraum steht zur Verfügung, doch immer mehr Menschen wollen und müssen in Berlin leben. Die Diskrepanz wird in den nächsten Jahren wohl noch weiter zunehmen. Vorschläge und Tipps zur Wohnungssuche in Berlin gibt es hingegen massig. Nun verrät auch der Online-Anbieter Immoscout24 einen Hinweis, wie Sie in Berlin schneller an eine Wohnung kommen.