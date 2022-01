Berlin - Vor der Auftaktsitzung des Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen an diesem Freitag hat der Berliner Mieterverein (BMV) davon abgeraten, das oft als Vorbild bemühte Hamburger Neubaubündnis auf die Bundeshauptstadt zu übertragen. „Wir warnen hier vor Schnellschüssen“, sagte BMV-Geschäftsführer Reiner Wild bei der Vorstellung einer Kurzstudie, in der die Entwicklung auf den Immobilienmärkten in Berlin und Hamburg verglichen wird.