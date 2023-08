Ein schlechter Geruch, Löcher in den Kabinen, kaputte Türschlösser und dann keine Seife – an den Berliner Schultoiletten gibt es viel zu bemängeln. Das hat eine neue Studie der „German Toilet Organization“ (GTO) herausgefunden, die am Freitag vorgestellt wurde. Bei einer Schülerbefragung unter Berliner Neuntklässlern erhielten die Schultoiletten der Hauptstadt gerade einmal die Note 4,4 – also nur knapp genug Punkte, um zu bestehen.

Die Studie mit dem Namen „Toiletten machen Schule“ wurde in Kooperation mit der Universität Bonn durchgeführt. Ziel der Studie war es, eine verlässliche Zahlengrundlage zu schaffen, um die Situation der Berliner Schultoiletten gezielt zu verbessern. Dabei fand die Organisation heraus: Rund die Hälfte der untersuchten Schultoiletten wiesen Schäden oder Spuren von Vandalismus auf, so etwa Wasserflecken an den Decken oder Löcher in Kabinenwänden und -türen. Etwa sechzig Prozent der befragten Schulleitungen gaben außerdem an, dass nicht alle Sanitäranlagen an ihrer Schule vollständig funktionsfähig seien. Viele Schüler würden deshalb die Schultoiletten meiden.

Eine Mutter aus Lichtenberg berichtet der Berliner Zeitung von den schlechten Toiletten an der ehemaligen Grundschule ihres elfjährigen Sohnes. „Die Sanitärsituation war furchtbar.“ Zwar habe es immer „einige“ Toiletten gegeben, die theoretisch funktionstüchtig waren, diese waren jedoch häufig verstopft. „Natürlich sind es auch die Kinder, die das verursachen“, sagt die Mutter. Regelmäßig hätten Schüler die Toiletten mit Toilettenpapier gezielt blockiert. Disziplinarmaßnahmen seien aufgrund des Fachkräftemangels schwer umzusetzen gewesen. Als Folge der schlechten Sanitärsituation wollte auch ihr Sohn die Schultoiletten nicht mehr benutzen.

Damit ist der Elfjährige nicht allein. In der Studie gaben 46 Prozent der befragten Schüler an, die Schultoiletten auch für das kleine Geschäft zu meiden, bei dem großen Geschäft waren es sogar 85 Prozent. Mehr als ein Viertel der Schüler, so die Studie, essen deshalb absichtlich weniger und verzichten beispielsweise auf das Mittagessen in der Schule. Außerdem versuchen die Schüler, weniger zu trinken, um Toilettengänge zu vermeiden.

Weniger Vandalismus durch mehr Schülerbeteiligung

Das gestörte Ess- und Trinkverhalten wirkt sich dabei auf die Stimmung der Schüler und ihre Konzentrationsfähigkeit aus. Die Vermeidung von Toilettengängen kann aber auch gesundheitliche Folgen haben. So wird beispielsweise an der Universität Gießen dazu geforscht, welchen Einfluss der fehlende Zugang zu sauberen Schultoiletten auf die Verdauung von Kindern hat. Eine Studie kam im Jahr 2020 zu dem Ergebnis, dass „eine negative Wahrnehmung der Schultoilette und entsprechendes Vermeidungsverhalten“ ein relevanter Faktor für Bauchschmerzen und Verstopfung bei Kindern sein kann.

Auch ein Vater aus Spandau meldet sich bei der Berliner Zeitung, um über den schlechten Zustand der Schultoiletten an der Schule seiner Tochter zu berichten. „Ich war erschrocken, als ich diese sah“, schreibt der Vater. „Es stehen keine Seifenspender zur Verfügung oder sie sind defekt.“ Dazu schickt er Bilder von Toilettenbürsten, die ohne Halterung neben der Toilette stehen, überlaufenden Mülleimern und dreckigen Böden. Sogar Gefängnistoiletten hätten in Berlin eine bessere Hygiene, so der Vater. Das Schulamt hätte auf seine Beschwerde nicht reagiert.

Doch warum genau sind die Berliner Schultoiletten so schlecht? Staatssekretär für Schulbau Torsten Kühne nennt am Freitag vier Gründe für die schlechte Benotung der Schultoiletten. Viele Schulen hätten zu viele Schüler und die Toiletten seien dadurch übernutzt, dazu kommt der schlechte bauliche Zustand einiger Schulen und deren Sanitäranlagen. Hier sei die Berliner Schulbauoffensive besonders wichtig, um nicht funktionsfähige Toiletten zu sanieren und neue Schulen mit besseren Toiletten zu schaffen. Ein weiteres Problem sei die Reinigung der Toiletten, die bisher an vielen Berliner Schulen nur einmal täglich durchgeführt wurde. In Zukunft sollen Schultoiletten in Berlin zweimal am Tag gereinigt werden. Ein weiteres Problem sei das Nutzungsverhalten der Schüler und häufiger Vandalismus.

Für Studienleiterin Svenja Ksoll ist wichtig, dass die Schüler mehr in die Gestaltung ihrer Schultoiletten miteinbezogen werden. Auch eine zweite Reinigung der Toiletten tagsüber sei hilfreich, um den Schülern zu vermitteln, dass sich um ihre Toiletten gekümmert wird. Schäden müssten schnell behoben werden, die Zuständigkeiten dafür transparent gestaltet sein. Das Ziel sei eine „Etablierung einer Kultur des Kümmerns, die alle miteinbezieht“. Würden Schüler mehr in die Gestaltung und Wartung ihrer Sanitäranlagen miteinbezogen, gingen zum Beispiel Vandalismus-Vorfälle deutlich zurück.