Berlin - Sergej hat eine schwarze Kladde mitgebracht, einen Kalender, in dem er sich Notizen macht. Schließlich ist viel passiert in seinem Leben. „Viel Schlechtes, aber auch Gutes“, sagt der 31-Jährige. Das Schlechte kam mit den Drogen, Kokain, Heroin, auch deswegen benutzt er den Kalender. „Um mich zu erinnern“, sagt Sergej. „Der viele Stoff ist schuld, dass ich so verpeilt bin.“

Für das Gute in seinem Leben steht das Beratungszimmer, in dem er gerade Platz genommen hat und das sich in der Ambulanz für integrierte Drogenhilfe (AID) an der Kochstraße befindet. Sergej kommt jeden Tag hierher nach Kreuzberg, um sein Medikament zu nehmen, das ihn unabhängig vom Stoff und lebensfähig macht. „Wenn ich nicht mehr hierherkommen kann, wäre das eine Katastrophe.“

Die Katastrophe ist nah. Am 31. Dezember endet der Mietvertrag des Trägers Notdienst Berlin mit der Malteser-Stiftung. Seit der Kündigung vor neun Monaten sucht die AID ein Quartier, telefoniert Makler ab und erhält doch nur Absagen. Spätestens dann, wenn sie erklären, dass sie Heroinabhängige medizinisch und psychologisch betreuen, in ein stabiles Leben zurückzuführen versuchen.

Berlins Suchtbeauftragte tat, was sie konnte, sagen Mitarbeiter der Ambulanz. Eine Immobilie zu verschaffen, lag jedoch nicht in der Macht von Christine Köhler-Azara. Von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) kam kein Signal. Ihre Kollegin im Sozialressort, Elke Breitenbach (Linke), eröffnet nun immerhin eine Perspektive: Eine Unterkunft aus Containern am Anhalter Bahnhof. Zeitlich begrenzt, bis sich eine tragfähige Lösung findet, die erschwinglich ist. Die Ambulanz wird vom Land finanziert. Die Behandlungen bezahlt die Krankenkasse, die AOK.

Suchthilfe könnte am Anhalter Bahnhof unterkommen

Sergej würde auch zum Anhalter Bahnhof kommen. Er braucht die Ambulanz, nicht nur wegen des Medikaments, auch wegen der psychologischen Betreuung. So gut wie jeder der rund 350 Patienten, die an der Kochstraße unweit des Checkpoint Charlie betreut werden, ist psychisch krank. Meist führte die malträtierte Seele in die Sucht. Sergej hatte eine schwere Kindheit. „Ich wurde missbraucht“, sagt er.

Richtig süchtig wurde er im Gefängnis, nahm zunächst Subutex, ein Drogenersatz. Wieder in Freiheit, brachte ihn ein Landsmann an die Nadel. Sergej ist Spätaussiedler, in Kasachstan geboren. Vor vier Jahren starb die Mutter, kurz darauf der Bruder, die Sucht verschärfte sich, das Geld wurde knapp. „40, 50 Euro brauchte ich pro Tag für Stoff“, sagt Sergej. Süchtige rutschen oft in die Beschaffungskriminalität ab.

Sergej plünderte das Konto, das er gemeinsam mit seiner Freundin besaß. Er log, log, log. „Wie ein Rabe.“ Dank der Freundin kam aber die Wende. Mit ihr suchte er die Ambulanz auf. Sergej blättert im Kalender: „Am 15. November 2018.“ Bald ist Jahrestag.

Zuerst wurde Sergej untersucht. „Wir machen immer eine Drogenanamnese, aber auch eine ganz normale Anamnese, ein Check-up wie beim Hausarzt“, sagt Annika Willoh, die an diesem Vormittag in der Ambulanz diensthabende Medizinerin ist. Sie trägt einen blauen Kasack und steht im Behandlungszimmer ihres Chefs. Durch die großen Fenster ist der U-Bahnhof Kochstraße zu sehen. Der Chef ist nicht da, gibt eine Fortbildung. Eine weitere Ärztin gehört zum Team. Acht Sozialarbeiter sind hier tätig. „Wir machen nicht nur Substitution“, sagt Willoh.

Häufig leiden die Patienten an einer Infektion durch den Gebrauch verunreinigter Spritzen, HIV oder Hepatitis C. Das ist Alltag in der Ambulanz. Und eben die Arbeit an den Traumata. Willoh sagt: „Für therapeutische Gespräche braucht man einen entsprechenden Raum.“ Container können den nicht bieten, doch inzwischen wäre die Ärztin heilfroh, wenn wenigstens diese Notlösung zustande käme. Die Zeit drängt.

Mehr als 6000 Heroinabhängige werden in Berlin versorgt

Deshalb werden sie an diesem Montag an der Kreuzung Kochstraße, Friedrichstraße demonstrieren und für fünf Minuten den Verkehr blockieren. Die Plakate sind gemalt, liegen bereit. „Das ist unser Haus“, steht auf einem. Es ist das größte Haus seiner Art in Berlin. Weitere Ambulanzen gibt es in Neukölln, Friedrichshain und Lichtenberg. Einige Hausärzte betreuen Suchtkranke mit. Der Bedarf ist groß. In Berlin werden mehr als 6000 Heroinabhängige versorgt.

In die Kochstraße kommen die Patienten sogar aus Brandenburg, „weil es dort Engpässe in der Suchthilfe gibt“, sagt Willoh. Sie kommen mit der U-Bahn, nehmen die S-Bahn bis Anhalter Bahnhof. So wie die Obdachlosen unter den Heroinsüchtigen. Schöneberg ist nah, das Rotlichtmilieu. Seit 20 Jahren ist die Ambulanz eine Institution für Suchtkranke am Checkpoint, doch die Nothilfe Berlin würde jeden anderen Standort akzeptieren. Gut erreichbar müsste er sein. Und groß genug, um die 300 Quadratmeter, damit all die Zimmer für Behandlung und Beratung hineinpassen. Und natürlich der Raum, in dem die Medikamente ausgegeben werden. Der in Kreuzberg erinnert an einen Bankschalter aus den Siebzigern. Zwei Frauen stehen hinter Glasscheiben. Computer verraten ihnen Präparat und Dosierung für die Patienten.

Sergej war vorhin auch hier. Jetzt grüßt er Annika Willoh. Ihr hat er sich mit seinem Jugendtrauma anvertraut, dem Missbrauch. „Bei einer Frau ging das besser“, erzählt er. Es dauerte eine Weile, bis er sich öffnen konnte. Sergej sagt: „Bis sie mich geknackt haben.“ Jetzt will er es sein, der jemanden knackt in der Politik und etwas erreicht auf dem überhitzten Wohnungsmarkt. Er wird am Montag mit demonstrieren. Er hat schon viel getan, hat viel telefoniert, mit Bezirkspolitikern gesprochen, die ein offenes Ohr für ihn hatten, nur keine Räumlichkeiten. Die kann die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) liefern, die das landeseigene Portfolio an Liegenschaften verwaltet. Gespräche laufen.

Sergej selbst hat ein Dach über dem Kopf. „Betreutes Wohnen.“ Dorthin macht er sich jetzt wieder auf den Weg, den Kalender in der Hand, seine Gedächtnisstütze für die Zukunft. 2022 steht darauf.