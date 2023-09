Super-Mikroskop in Berlin-Buch: Blick in die kleinsten Puzzleteile des Lebens

Ein neues Super-Mikroskop und ein neues Forschungsgebäude werden in dieser Woche auf dem Campus Berlin-Buch eingeweiht. Sie dienen der sogenannten Kryo-Elektronenmikroskopie, mit der man tief in die winzigsten Strukturen von Zellen schauen kann – und zwar auf Nanometer-Ebene. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. So genau wie nie zuvor kann man dabei sehen, was zum Beispiel passiert, wenn Moleküle im Inneren einer Zelle aufeinandertreffen.

Das neue Kryo-Elektronenmikroskop ist vier Meter hoch und hat etwa fünf Millionen Euro gekostet. Es steht in einem neuen Forschungsgebäude, benannt nach Isolde Dietrich. Die im Jahr 2017 verstorbene Physikerin hat lange in Berlin geforscht und nicht zuletzt im Labor des Nobelpreisträgers Ernst Ruska die Grundlagen für die Elektronenmikroskopie gelegt.

Das Isolde-Dietrich-Haus wird am 15. September in Berlin-Buch mit einem eintägigen Symposium eröffnet. Es beherbergt die sogenannte Core Facility für Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM). Diese wird betrieben von der Charité – Universitätsmedizin Berlin in Zusammenarbeit mit dem Max-Delbrück-Center und dem Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP).

Detaillierte Blicke tief ins Innere der Zellen

Mit der Kryo-EM könne „sich die Strukturbiologie in das Innere der Zelle wagen“, erklärt Christoph Diebolder, Strukturbiologe und Leiter der neuen Core Facility. Sie ermögliche es Wissenschaftlern, biologische Proben in ihrem natürlichen Zustand „mit nahezu atomarer Auflösung zu betrachten und so die genaue Struktur und Funktion komplexer zellulärer Mechanismen wie des Ribosoms, des ‚Proteinproduzenten‘ der Zelle, zu untersuchen“.



Auf diese Weise werden die biochemischen Prozesse der „kleinsten Puzzlesteine des Lebens“ sichtbar, heißt es in einem Beitrag des Max-Delbrück-Centers. Auch den Prozessen bei vielen Krankheiten kann man damit auf die Spur kommen.

Das passiert über die Untersuchung von gerade einmal 300 Nanometer dicken, auf minus 150 Grad Celsius schockgefrorenen Präparaten, untersucht im Kryo-Elektronenmikroskop. Dieses steht wie ein riesiger Tresor im neuen Isolde-Dietrich-Haus. Zwar ist der Name Isolde Dietrich im Vergleich mit denen anderer herausragender Berliner Forscher nahezu unbekannt. Aber sie hat einst entscheidend dazu beigetragen, dass die Elektronenmikroskopie weltweit erfolgreich war.

Sieht recht unspektakulär aus: Blick auf einen Teil des vier Meter hohen Kryo-Elektronenmikroskops in Berlin-Buch. Wiebke Peitz/Charité

Supraleitende Linsen machten Elektronenmikroskope noch schärfer

Die 1919 geborene Physikerin, die am 17. Januar 2017 im Alter von 97 Jahren verstorben ist, hatte nahezu ihre gesamte Karriere bei der Siemens AG in Berlin und München verbracht. Sie arbeitete mit Ernst Ruska, dem Erfinder des Elektronenrastermikroskops, zusammen und entwickelte dessen Ideen in den 1960er-Jahren weiter – unter anderem mit den von ihr erfundenen supraleitenden Linsen, die mithilfe von flüssigem Helium auf Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts gekühlt wurden und besonders scharfe Abbildungen möglich machten. 1993 gründete sie die Dr.-Isolde-Dietrich-Stiftung zur Förderung der Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Festkörperphysik. Diese fördert vor allem junge Wissenschaftlerinnen.