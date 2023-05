Symbolverbot zum 8./9. Mai in Berlin: Unwürdig, demütigend, undemokratisch

Verdächtig? Eine Fahne mit dem Abbild der Mutter-Heimat-Statue vom Mamajew-Hügel in Wolgograd (früher Stalingrad) und der Aufschrift „9. Mai – zum Tag des Sieges“ blieb eine auffällige Seltenheit am Ehrenmal im Treptower Park.

Verdächtig? Eine Fahne mit dem Abbild der Mutter-Heimat-Statue vom Mamajew-Hügel in Wolgograd (früher Stalingrad) und der Aufschrift „9. Mai – zum Tag des Sieges“ blieb eine auffällige Seltenheit am Ehrenmal im Treptower Park. Benjamin Pritzkuleit

Zum zweiten Mal hat die Berliner Polizei, gedeckt vom Oberverwaltungsgericht, in die Demonstrationsfreiheit eingegriffen und damit die Meinungsfreiheit eingeschränkt.



Wie schon im vorigen Jahr war auch am 8./9. Mai 2023 das Zeigen russischer Symbole wie Fahne und Georgsband verboten; auch die rote, sowjetische Fahne, die zum Zeichen der Befreiung der Deutschen vom Nationalsozialismus 1945 auf dem Reichstag wehte, durften die an sowjetischen Ehrenmalen Gedenkenden nicht bei sich haben. Man beugte sich damit der Furcht der Polizei, die Symbole könnten angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine „Gewaltbereitschaft vermitteln“. Das steht in der Urteilsbegründung.

So sehr man die von Russland ausgehende Gewalt gegen die Ukraine verabscheuen mag – das Recht Andersdenkender auf den gewaltfreien Ausdruck der eigenen Meinung ist ein Grundpfeiler der Demokratie. Es einzuschränken, weil die Meinung des anderen schmerzt oder kränkt, ist ein über die konkreten Umstände hinausgehender schwerwiegender Eingriff.

Laut Versammlungsgesetz dürfen an Ehrenmalen Demonstrationsrechte eingeschränkt werden, wenn „die Würde der Opfer beeinträchtigt“ wird. Das war nicht der Fall. Dennoch nutzte die Polizei das Symbolverbot für Übergriffe – Menschen mussten Kleidungsstücke ablegen, wenn die Farbkombination verdächtig war.



Diese Praxis kann kein Vorbild sein, auch nicht für eine freie Ukraine. Sowjetfahnen an sowjetischen Gräbern? So viel Meinung müssen Demokraten aushalten. Wer will sich schon vergleichbar machen mit Putins Russland, wo das Zeigen missliebiger Symbole in den Gulag führt?



Etwa 300.000 Russischstämmige, Russlanddeutsche oder Russisch sprechende jüdische Kontingentflüchtlinge leben in Berlin; deren Totengedenken so unwürdig zu reglementieren, wird Konsequenzen haben.