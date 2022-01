Auf dem Rücken der Kundin ranken Blüten in Rosa – doch mit der Farbenpracht ist es nun bei Miss Nico vorbei. Die Tätowier-Künstlerin aus Friedrichshain, seit 28 Jahren im Geschäft, darf laut neuer EU-Verordnung keine Farben mehr verwenden, genauso wie ihre über 10.000 Berufskolleginnen und -kollegen bundesweit. Das bedeutet eine Existenzsorge mehr für die ohnehin seit Beginn der Pandemie äußerst geplagte Branche.

Nur noch schwarz-weiße Tätowierfarben sind seit dem 4. Januar zugelassen. In ihnen sollen keine Stoffe, die als gefährlich angesehen werden, enthalten sein. „Es ist wie ein Berufsverbot“, sagt Miss Nico, die ihren wahren Namen nicht verrät. Die Änderung habe wirtschaftliche Auswirkungen auf die Branche – schon jetzt. „Wir Kolleginnen und Kollegen haben unsere Stundenanzahl reduzieren müssen, es gibt Einkommenseinbußen.“

„Viele Berichte über Allergien und Hautprobleme“

Die neuen europäische Rechtsvorschriften wurden im Rahmen der EU-Chemikalienverordnung 2020 beschlossen. Danach ist die Verwendung von krebserregenden, erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffen und Chemikalien, die in Kosmetika bereits verboten sind, auch in Tätowierfarben untersagt.

Die Europäische Kommission konkretisiert die Befürchtungen: „Es gibt viele Berichte über Allergien und Hautprobleme aufgrund von Tätowierungen. Die in Tätowiertinten enthaltenen giftigen Chemikalien können jedoch auch andere negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben, zum Beispiel Krebs. Darüber hinaus können Chemikalien in Tätowiertinten von der Körperstelle, an der sie aufgetragen werden, in den ganzen Körper wandern, da diese Stoffe in die Lymphknoten wandern.“ Urban Salmal, Vorstandsvorsitzender vom Bundesverband Tattoo sagt hingegen: „Die Tätowierbranche sieht ab und zu sekundäre Entzündungen oder Wundinfektionen.“

Die Begründungen der EU wollen die Tätowierinnen und Tätowierer nicht akzeptieren. Urban Slamal nennt das Beispiel Ethylalkohol. Dieses Hauptkonservierungsmittel gelte als augenreizend, werde aber seit langem nebenwirkungsfrei verwendet. Für ihn und seine rund 450 Verbandskollegen steht fest: „Die EU hat es sich zu einfach gemacht. Es liegen überhaupt keine spezifischen evidenzbasierten Erkenntnisse vor.“

„Das ist ein erheblicher finanzieller Verlust“

Für Miss Nico bedeutet die neue Lage, dass sie ihr Handwerkszeug, die Farben, wegwerfen muss. „Das ist ein erheblicher finanzieller Verlust. Das können wir uns nicht leisten. Besonders nach der langen Zeit, in der wir wegen der Corona-Regeln nicht arbeiten durften und kein Geld verdienten.“

Dass Tattoos die Menschen faszinieren, beweisen Zahlen des Bundesinstituts für Risikoforschung (BFR) in Berlin. Ihnen zufolge sind in Deutschland rund 12 Prozent der Bevölkerung tätowiert. Bei den 16- bis 29-jährigen sind es sogar 23 Prozent. Ob kleines Herzchen oder komplett bedeckte Körperteile: Die Freude am Bunten hat weiter zugenommen, seit Tätowierer sich mehr und mehr als gestaltende Künstler präsentieren. Wie Miss Nico, deren Werke prächtige Gemälde sind. „Ich bin von dem Verbot besonders betroffen, weil ich zu 85 Prozent bunte realistische Tattoos steche. Dafür bin ich bekannt, deshalb kommen die Leute zu mir.“

Sabine Gudath Es war einmal: Miss Nico mit Fotos ihrer früher überwiegend farbigen Werke auf menschlicher Haut.

In ihrer Not hat sie nun den Januar zum schwarz-weißen Monat erkoren. Auf der Facebook-Seite wirkt das stylishe Foto eines blumenbedeckten Arms in Schwarz-Weiß cool. Und doch transportiert es auch eine schlechte Nachricht für sie und die Kunden.

Miss Nico hofft nun mit der gesamten Branche darauf, dass die Hersteller recht bald neue Farben anbieten. Und unterstützt eine neue Studie der Charité und des Bundesinstituts für Risikobewertung. Ines Schreiver vom BFR leitet sie und sagt: „Das Ziel ist herauszufinden, wie viel Tattoofarbe in den Körper gelangt. Daraus lassen sich dann in weiteren Schritten Grenzwerte für Tattoofarben ableiten.“

Zweimal in der Woche kommen einmalig Tätowierer und ihre eigenen Kunden in die Charité, die Sitzung dauert mindestens zwei bis knapp fünf Stunden, bis das Tattoo fertig gestochen ist. Die Wissenschaftler geben Markerstoffe in die Tattoo-Farben, die innerhalb von 24 Stunden wieder aus dem Körper ausgeschieden werden. „Über insgesamt 24 Stunden nach Beginn des Stechens nehmen wir Blut- und Urinproben bei den Probanden. Daraus lässt sich ersehen, wie viel von der Farbe ausgeschieden wird und somit in den Körper gelangt war.“ Im Sommer sollen erste Ergebnisse vorliegen.