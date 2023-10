„Tag der Clubkultur“: Das Berliner Nachtleben sichtbar machen

Der Tag, der eine ganze Woche dauert: Vom 3. bis zum 8. Oktober laden zahlreiche Berliner Clubs zu verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen des „4. Tags der Clubkultur“ ein.

Als ein Lebenszeichen der Berliner Clubs während der Pandemie 2020 gestartet, setzt sich die Reihe weiter für das Nachtleben und die Berliner Clubszene ein, die weiterhin vor großen monetären Problemen steht – Inflation, steigende Preise und mangelndes Personal setzen dem Berliner Nachtleben immer noch zu.

Zudem geht es den Veranstaltern vor allem auch um die Anerkennung der einzigartigen Berliner Clubkultur als „echte“ Kultur seitens der Politik und anderer Kulturschaffender.

„Never Conforming – Ever Evolving“: Kein Stillstand, trotz Krise

Das diesjährige Motto „Never Conforming – Ever Evolving“, also sich niemals anpassen und sich immer weiterentwickeln, ist als Aufruf der Clubs an die eigene Branche zu verstehen: Trotz multipler Krisen soll kein Stillstand eintreten, die Clubs sollen als Kulturorte weiterentwickelt werden und mit verschiedenen Events die kulturelle Begegnung fördern. Das Event soll nicht nur die Vielfalt der Clubs in den einzelnen Berliner Bezirken abbilden – es geht auch um die Sichtbarmachung der verschiedenen Communities in der Berliner Clubszene.

Die Frage „Wie geht es mit uns in Zukunft weiter?“ soll zudem ein zentraler Punkt dieser Club-Woche sein. In zehn Berliner Bezirken finden bis einschließlich Sonntag quasi rund um die Uhr Veranstaltungen statt – von Clubnächten und Konzerten über Lesungen und Diskussionen bis hin zu Ausstellungen und Workshops. Die Eintrittspreise für die einzelnen Events legen die verschiedenen Veranstalter selbst fest. Einige Veranstaltungen sind kostenlos.

Der „Tag der Clubkultur“ ist auch ein Kulturpreis, bei dem sich dieses Jahr 177 Berliner Clubs und Kollektive beworben haben. 40 davon wurden von einem fünfköpfigen Kuratorium ausgezeichnet und erhielten ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro. In dieser Woche laden die Gewinner zu ihren Veranstaltungen ein. Vereinzelt unterstützen auch Clubs und Kollektive, die keinen Preis erhalten haben oder solche, die sich nicht beworben haben, den „Tag der Clubkultur“ mit eigenen Programmbeiträgen.

Keine teuren Headliner, stattdessen: ortsansässige Künstler

„Jeder findet seine eigene Nische. Das ist der Urkern der Clubkultur“, sagt Katharin Ahrend, Projektleiterin der Reihe. Für sie ist es wichtig, dass der „Tag der Clubkultur“ die kulturelle Begegnung fördert, die explizit im analogen Raum stattfinden soll, sprich: Klassisches Nachtleben mit lauter Musik, schwitzenden Menschen und exzessivem Feiern kommt nie aus der Mode.

Dabei geht es nicht nur um teure Clubs und hochpreisige Bars, sondern um die Teilnahme diverser Orte des Nachtlebens, die sich an die unterschiedlichsten Communities der Stadt und ihre Besucher wenden. Folgerichtig war es dem Kuratorium und der Clubkommission wichtig, dass für die Veranstaltungen der teilnehmenden Clubs keine teuren internationalen Headliner gebucht, sondern ortsansässige Künstler gefördert werden.

Ins Leben gerufen wurde die Reihe „Tag der Clubkultur“ von der Berliner Clubkommission. Gefördert wird das Projekt von der Senatsverwaltung für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem Musicboard Berlin.

Alle Infos unter: tagderklubkultur.berlin