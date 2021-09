Berlin - Am Wochenende öffnen auch in Berlin im Rahmen des bundesweiten Tages des offenen Denkmals Hunderte von Bauwerken ihre Türen für alle Berlinerinnen und Berliner. Es sei, so Kultursenator Klaus Lederer (Linke), die „übergroße Freude“ zu spüren, „dass wir nach den langen Monaten des Lockdowns endlich wieder ausgehen und – mit Vorsicht und Abstand – Berlin genießen können.“ Die Berliner Zeitung hat für Sie Highlights aus den einzelnen Bezirken herausgesucht, für die die Anmeldung noch möglich oder nicht nötig ist.

Besonders oft wird dieses Wochenende Orgelmusik zu hören sein. Das Instrument des Jahres 2021 erklingt über das Wochenende in zahlreichen Kirchen Berlins. So kann in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz am Samstag um 18 Uhr einer sogenannten Orgelvesper (einem Orgelkonzert) gelauscht werden. Auch in der im vierzehnten Jahrhundert erbauten Sankt Marienkirche in der Karl-Liebknecht-Str. 8 in der Nähe des Alexanderplatzes wird es am Samstag Orgelkonzerte geben, um 14 und um 18 Uhr. Darüber hinaus wird hier um 12 und um 16 Uhr eine Orgelführung angeboten, Treffpunkt ist die Empore. Dutzende weitere Kirchen Berlins haben ähnliche Angebote am Wochenende vorbereitet. Ein Blick auf die Terminvorschau lohnt sich, um möglicherweise auch auf teilnehmende Kirchen im eigenen Kiez zu stoßen.