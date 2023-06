Mit Kaffee und Butter-Brezeln tauschen sich Lehrer in einem Zirkuszelt in Pankow darüber aus, wie der Streik weitergehen soll. Zu hören ist viel Frust und Bedauern.

Rund 60 oder 70 Lehrer sitzen in kleinen Kreisen in einem bunten Zirkuszelt in Pankow und diskutieren. Es gibt Brezeln mit Butter, es riecht nach Kaffee. Es ist 10.30 Uhr, sie sitzen hier schon seit einer Stunde im Zelt des Zirkus Mond, auf der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg. Ein Lehrer, Mitte 30, von der Carl-Humann-Grundschule, nicht weit von hier, meldet sich zu Wort und bringt es auf den Punkt: „Der Karren wurde ja schon von Jahren in den Dreck gefahren.“ Kurz wird es leise und alle nicken.

Die sich hier versammelt haben, sind Lehrer und Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die gerade den Warnstreik und weitere Aktionen zu besprechen. Noch bis Donnerstag soll der Warnstreik andauern. Die Lehrer von Grund- bis Berufsschule wollen durchsetzen, dass die Klassen endlich kleiner werden oder den Lehrern mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt: mehr Personal, mehr Unterrichtsräume oder auch mehr Geld. Es ist der 14. Warnstreik zum gleichen Thema.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat die Forderung nach einer tarifvertraglichen Festlegung zur Größe von Schulklassen als nicht umsetzbar bezeichnet: „Ich teile die Auffassung, dass die Arbeitsbelastung der Pädagoginnen und Pädagogen zu hoch ist und die Lern- und Lehrbedingungen an den Schulen verbessert werden müssen“, sagte Evers am Dienstag nach Beginn eines dreitägigen Warnstreiks. Es sei jedoch rechtlich nicht möglich, was die Gewerkschaft seiner Meinung nach bereits wisse. An dem heutigen Streik beteiligten sich nach Angaben eines Sprechers der Berliner Bildungsverwaltung etwa 2300 Lehrkräfte – insgesamt gibt es in Berlin rund 34.000. Viele davon sind Angestellte und dürfen daher, anders als verbeamtete Lehrkräfte, streiken. Trotz des Warnstreiks habe der Unterricht vielerorts regulär stattgefunden, so der Sprecher. Eine zentrale Prüfung des Abiturs, ein Nachschreibetermin in Biologie, habe wie geplant durchgeführt werden können.

Nicht alle Lehrer sind mit den Zielen des Warnstreiks einverstanden

Im Zelt meldet sich GEW-Mitglied Marcel L., Ende 20, Lehrer an der Erika-Mann-Grundschule in Wedding, sagt in die Runde: „Gymnasiallehrer zum Beispiel haben ja eine absurd hohe Wochenarbeitszeit, trotzdem kommen da ja Lehrkräfte hin.“ Die Form der Belastung sei ja sehr individuell und von Schule zu Schule sehr verschieden in Berlin. „Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir alle brauchen: entweder kleine Klassen oder Ressourcen aufstocken.“ Die Lehrer sprechen darüber, dass es teilweise bis zu 35 Kinder in einer Klasse gebe und dass vor allem in Grundschulen der Bildungsstand der Schüler extrem voneinander abweiche. Eine Lehrerin der Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Prenzlauer Berg sagt: „Es gibt Kinder in der sechsten Klasse, die kein Deutsch sprechen und noch nie beschult wurden.“ Andere wiederum seien so weit voraus, dass sie in der zehnten Klasse besser aufgehoben wären.

Man hat als Lehrer ein mieses Gefühl, den Kindern nicht das zu geben, was sie verdient haben. Eine Berliner Lehrerin

Um 12 Uhr beginnen Workshops: Die Lehrer beschäftigen sich in kleinen Gruppen im Zirkuszelt mit einer Arbeitszeitstudie oder Strategien, wie ein Streik zum Erfolg führt, bis hin zu einem Vortrag, wo es überall an Personal mangelt an Schulen. In der hinteren Ecke des Zelts wird derweil eine angeregte Diskussion zur Personalratswahl im Herbst 2024 geführt. Zusätzlich wird eine Petition durchgereicht zum Thema „Tarifvertrag Gesundheitsschutz“. Kleinere Klassen sollen auch das Risiko auf Burnout senken, was auf lange Sicht auch den Schülern zugutekommt.

Nicht alle sind mit dem Ziel des Warnstreiks einverstanden. Lehrerin Doreen S. sagt: „Diese Forderung nach kleineren Klassen kann nicht unser einziges Ziel sein.“ Das Ziel der Gewerkschaft sei ihrer Meinung nach bisher schlecht vermittelt worden. Für sie stehe die Frage im Raum, warum die GEW nicht mehr Eltern auf ihrer Seite habe. „Die Kinder sind ja letztlich die, die am meisten unter schlechten Unterrichtsbedingungen leiden.“ Mehreren Lehrern sei es nahezu unmöglich, sich um die Entwicklung jedes einzelnen Kindes zu kümmern, schlicht, weil die Klassen zu groß seien. Wenn ein Kind nicht gerade unangenehm auffällt, gerät sie oder er schnell in Vergessenheit. Eine Lehrerin sagte noch: „Man hat als Lehrer ein mieses Gefühl, den Kindern nicht das zu geben, was sie verdient haben.“