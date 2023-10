Lesen Sie den Vorabbericht von Martin Rücker: „Gesponserte Fortbildungen in Berlin: Wie Pfizer und Co. Ärzte manipulieren“. Lesen Sie auch den Bericht zu Interessenskonflikten im Holtzbrinck-Verlag von Jesko zu Dohna und Maximilian Both („House of Holtzbrinck: Werden im Verlagshaus Interessenkonflikte verschwiegen?“).

Kaum ein großer Ärzte-Kongress, der ohne Sponsorengelder auskommt (die Berliner Zeitung berichtete). Doch nicht nur medizinische Fachgesellschaften und Krankenhäuser kooperieren mit Pharmakonzernen. Auch Medien, deren Aufgabe eine neutrale Information auch über Gesundheitsthemen ist, richten Veranstaltungen in Partnerschaft mit der Arzneimittelindustrie und anderen Unternehmen aus, die ein wirtschaftliches Interesse am Thema der Events haben.



Dass dies ein Geben und Nehmen ist, zeigen die aktuellen Akquise-Bemühungen der Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH. „Werden Sie Industriepartner“, wirbt die Event-Gesellschaft der Südwestdeutschen Medien Holding, die unter anderem die Süddeutsche Zeitung herausgibt. Bei den „Aids-Tagen“ in einem Münchner Luxus-Hotel könnten sich im März 2024 Sponsoren präsentieren und ihre Bekanntheit steigern. Die „themenspezifischen Industrieveranstaltungen“ gehören laut Eigenwerbung des Verlags sogar zu den „Highlights“ des Kongresses.

Reichweite und Auflagenstärke des Handelsblatts

Regelmäßig treten Publikationen, die zur DvH Medien-Holding gehören, als Ausrichter gesponserter Veranstaltungen auf. Wie im Februar dieses Jahres, als Tagesspiegel, Die Zeit, Handelsblatt und Wirtschaftswoche die Digitalkonferenz „Europe 2023“ initiierten. „Welche Probleme Europa anpacken muss“, lautete das Thema, das auch in die redaktionelle Berichterstattung einfloss. Den Kongress konnten Websitebesucher im Livestream verfolgen. Sie sahen, wie Journalisten der veranstaltenden Medien unter anderem eine Diskussion mit der Deutschland-Chefin des Pharmakonzerns Pfizer zum Thema „Wie gelingt die Gesundheitsförderung für alle?“ moderierten. Pfizer gehörte zu den Sponsoren der Konferenz.

Auch die mehrtägige Handelsblatt-Fachkonferenz „Pharma 2023“ im vergangenen März sowie die für November geplante „Health 2023“ listet Sponsoren wie die Arzneimittelhersteller Chiesi und Takeda auf. Die Handelsblatt-Website macht keinen Hehl daraus, was die Partner erwarten können: eine „mehrmonatige Logo-Platzierung in unseren Handelsblatt-Kanälen (z.B. Website, Veranstaltungsplattform, E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Aktivitäten)“, ein „Experten-Interview im Livestream und über die Tagung hinaus“ oder einen „Beitrag in unserem Handelsblatt Journal“ – dies sei eine „objektive Plattform“, weshalb die Geldgeber „von der Reichweite und Auflagenstärke des Handelsblatts“ profitieren könnten.

Pfizer als lukrativer Geldgeber

Die Zeit ging im Oktober den umgekehrten Weg und gastierte mit ihrer Veranstaltungsreihe „Zeit für die Forschung“ bei Bayer in Berlin. Der Termin richtete sich nicht an ein allgemeines Publikum, sondern sollte „führende Köpfe aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik“ zusammenbringen, unter Beteiligung von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger – Zugänge, von denen viele Unternehmen nur träumen können. Die Moderation übernahmen auch hier Redaktionsmitglieder der Zeit.

Seit Jahren taucht Pfizer immer wieder als Sponsor solcher Medien-Events auf: Wenn es, ebenfalls bei der Zeit, um den Corona-Impfstoff geht oder um Forschung zur Lösung der „Weltprobleme“. Nicht immer richten sich die Veranstaltungen an eine fachliche Elite aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, sondern mitunter an ein breiteres Publikum.

Und auch da erhalten Sponsoren wie Pfizer ein Podium – so am 1. Juni beim „Tagesspiegel Patient:innen-Dialogforum“ über Genommedizin bei seltenen Erkrankungen. Zu den Sprechern gehörte ein Pfizer-Vertreter, eine Redakteurin moderierte. Den „Impfgipfel“ im Oktober organisierte der Tagesspiegel mit Sponsorengeldern des Verbands der forschenden Pharmaunternehmen, das Fachforum zur „Versorgung von Krebspatient:innen“ Ende September mithilfe des japanischen Pharma-Riesen Daiichi Sankyo.

Eine Sprecherin des Unternehmens erklärt, die Veranstaltung richte sich „exklusiv an Expert:innen aus Industrie, Verbänden und Politik“. Pfizer ging auf Fragen zur Kooperation mit dem Tagesspiegel nicht ein. Die Chefredakteure der Zeitung, Lorenz Maroldt und Christian Tretbar, teilten auf Anfrage mit: „Wir trennen klar zwischen der redaktionellen Berichterstattung einerseits und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken andererseits. Ob über Veranstaltungen des Verlages redaktionell berichtet wird, entscheidet und verantwortet allein die Redaktion.“

Partnerschaft mit Philip Morris

Neben interessierten Pharmaunternehmen gibt es noch eine weitere Branche, die offensichtlich zum Partner von Gesundheitskongressen taugt: die Tabakindustrie. Als Die Zeit am 14. September in ihrer Reihe „Zeit für die Forschung“ die Zukunft des Forschungsstandorts Deutschland sowie „Unternehmen, die mutige Entscheidungen treffen“ zum Thema macht, geschieht dies in Partnerschaft mit Philip Morris.

Ein Lobbyist des Tabakkonzerns gehörte zu den Sprechern im Technologiepark Adlershof, auf der Website der Zeit-Veranstaltung angekündigt als einer, der davon „überzeugt“ sei, dass „neuartige, potenziell risikoreduzierte Produkte […] ein großes Potenzial für die öffentliche Gesundheit darstellen“. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Berlins Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (beide SPD) waren der Website zufolge dabei.

Wissenschaftliche Mythen

Es ist nicht die erste Kooperation mit Philip Morris. Bereits im Mai 2021 sprach der Repräsentant bei einer von seinem Unternehmen gesponserten Zeit-Veranstaltung, ausgerechnet zum Thema „Wege zu mehr Gesundheitskompetenz: Aufklärung als Mittel gegen Mythen“.

Die Referenten der Zeit-Veranstaltungen „Wege zu mehr Gesundheitskompetenz: Aufklärung als Mittel gegen Mythen“. BLZ

Mit wissenschaftlichen Mythen immerhin kennt man sich in der Tabakindustrie bestens aus. Die Frage bleibt nur, ob die Zeit-Wissen-Redakteurin, die die Veranstaltung moderierte, die „Aufklärung“ nicht besser ohne einen Partner wie Philip Morris übernehmen sollte.



