Tanzen wie in Korea: Warum läuft in einer Reinickendorfer Halle K-Pop-Musik?

Bei Cover-Contests zeigen Fans koreanischer Popmusik, wer die Choreografie seiner Lieblingsgruppe am besten tanzen kann. Ein Besuch in Reinickendorf.

Das Geschrei ist schon beim Betreten des Reinickendorfer Jugendzentrums Metronom zu hören – es ist so laut wie bei einem Konzert eines Weltstars in einer großen Halle; so muss es geklungen haben bei den Beatles oder Michael Jackson. Doch wenn man am vergangenen Samstagnachmittag den kleinen Saal in Reinickendorf betritt, sind dort rund 60 junge Frauen und Männer, das sich gegenseitig anfeuert. Auf der Bühne tanzen zwei junge Tänzerinnen in farblich abgestimmten rosa und weißen Hip-Hop-Outfits zu dem Song „Black Mamba“ der koreanischen Popgruppe Aespa. Alle im Publikum singen textsicher mit und tanzen dazu. Es ist genau die Art von begeisterter Unterstützung, die sich jeder Teenager wünscht, der ein außergewöhnliches Hobby hat.