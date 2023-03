Tausende Polizisten beschützen Benjamin Netanjahu in Berlin

Etwa 4000 Polizisten sichern derzeit den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin ab. Zahlreiche Straßen in der Innenstadt sind gesperrt, darunter der Bereich um das Hotel Waldorf Astoria, wo Netanjahu an der Hardenbergstraße. Dort übernachtet Netanjahu, der am frühen Donnerstagmorgen in Berlin eintraf.

Nach der Besichtigung der Holocaust-Gedenkstätte am Bahnhof Grunewald sind ein gemeinsames Mittagessen und eine Pressekonferenz im Kanzleramt und ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue geplant.

Flankiert wird der Besuch von Protesten. Nach Angaben der Polizei sind drei Kundgebungen angemeldet: zwei israelfeindliche Kundgebungen finden vor dem Bundeskanzleramt und dem Reichstag statt. Angemeldet sind 100 beziehungsweise 200 Teilnehmer. Die Polizei rechnet mit pro-palästinensischem Publikum.

Eine weitere Kundgebung mit 1000 erwarteten Teilnehmern ist ab 15 Uhr auf dem Platz des 18. März angemeldet. Diese sei nicht israelfeindlich sondern richte sich gegen die in Israel geplante Justizreform, hieß es von Seiten der Polizei.