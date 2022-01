Berlin - Im Taxiverkehr zwischen dem Flughafen BER und Berlin sind Änderungen in Sicht. Der Senat und der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) planen einen gemeinsamen Flughafentarif. Das haben beide Seiten der Berliner Zeitung bestätigt. Noch stehen nicht alle Einzelheiten fest. So ist noch nicht klar, ob es für Fahrten in die Stadt Festpreise geben wird, wie es sich die Verbände der Berliner Taxibranche und viele Taxinutzer wünschen. Dagegen ist absehbar, dass Fahrgäste, die am neuen Hauptstadt-Airport einsteigen, auch in Berliner Taxis künftig eine Flughafengebühr zahlen müssen.

Der BER liegt im Landkreis Dahme-Spreewald – und dort sieht die Taxitarifordnung bereits eine solche Gebühr vor. Wer seine Taxifahrt am Flughafen beginnt, zahlt 1,50 Euro Zuschlag. Das ist eine Reaktion darauf, dass am BER nicht nur die Parkplätze, sondern auch die Anlagen für den Taxiverkehr privat bewirtschaftet werden – von der Firma Apcoa Parking Deutschland GmbH. Wer am Flughafen als Taxifahrer Fahrgäste laden will, muss einen Transponder kaufen. Dieses Gerät sendet Funkstrahlen aus, mit deren Hilfe die Schranke zum Taxispeicher am Terminal 1 des BER geöffnet werden kann.

In Tegel wurden 50 Cent fällig

Für jede Schrankendurchfahrt wird eine Servicegebühr fällig – die nun auch an die Fahrgäste in den Berliner Taxis weitergegeben werden soll, was derzeit noch nicht der Fall ist. Am Flughafen Schönefeld, dem heute stillgelegten Terminal 5, war dies ebenfalls so geregelt. Als Apcoa dort vor einigen Jahren versuchte, die Servicegebühr von 1,50 auf 2,50 Euro pro Durchfahrt zu erhöhen, gab es Proteste und Streiks. In Tegel wurde für Fahrgäste, die dort einstiegen, eine Flughafengebühr von 50 Cent fällig.

Am BER sollen nun generell 1,50 Euro kassiert werden. So steht es in dem Entwurf des gemeinsamen Flughafentarifs – und so wünschen es auch die Innung des Berliner Taxigewerbes, der Taxi-Verband Berlin Brandenburg sowie die Taxi Deutschland, die beim Senat neue Fahrpreise beantragt haben. Anderswo gibt es bereits fixe Taxipreise für Fahrten vom und zum Flughafen. So werden zwischen dem Flughafen München und der Neuen Messe München in Riem sowie umgekehrt 71 Euro pro Strecke verlangt.

Verbände: Festpreis würde Überraschungen ausschließen

„Die Senatsverwaltung und der Landkreis Dahme-Spreewald erarbeiten einen gemeinsamen Flughafentarif“, bestätigte eine Sprecherin der Kreisverwaltung in Lübben. „Für einen abgestimmten Entwurf wurde ein Anhörungsverfahren durchgeführt“, sagte Jan Thomsen, Sprecher der Berliner Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). „Derzeit wird in Berlin der Entwurf der entsprechenden Rechtsverordnung für die Senatsbefassung vorbereitet. Parallel dazu erarbeitet der Landkreis seinen Entwurf, um die Beschlussfassung im Kreistag in die Wege zu leiten. Der gesamte Prozess, mit einer verbindlichen Entscheidung beider Partner, wird voraussichtlich nicht vor dem zweiten Quartal finalisiert sein.“

Dem Vernehmen nach sieht ein Konzept für den gemeinsamen Flughafentarif vor, dass bis fünf Kilometer ein Kilometerpreis von 2,20 Euro verlangt wird. Danach soll der Preis 1,75 Euro pro Kilometer betragen. Die Einschaltgebühr, die bei jeder Taxifahrt fällig wird, bleibt bei 3,90 Euro – dieser Preis wird bereits jetzt berechnet. Im Vergleich zum jetzigen LDS-Tarif würde die geplante neue Preistabelle zum Teil eine geringfügige Erhöhung bedeuten. Verglichen mit dem Berliner Taxitarif wären in einigen Bereichen dagegen sogar Preissenkungen absehbar. Hinter den in Berlin beantragten Tarifanhebungen liegt das Konzept deutlich zurück.

Noch unklar ist, ob Taxifahrgäste, die vom BER bestimmte Bereiche der Berliner Innenstadt ansteuern, Festpreise zahlen. Eine Idee war, für Taxifahrten vom BER zum Alexanderplatz 50 Euro und zur Messe Berlin 56 Euro zu berechnen. Die Taxiverbände haben für diese Relationen Festpreise von 60 beziehungsweise 65 Euro beantragt.

Während der Anhörung zu dem Flughafentarif gab es „auch die Idee, Festpreise einzurichten“, bestätigte die Kreisverwaltung. „Doch über eine Festlegung von Festpreisen vom Flughafen zu bestimmten Zielen in Berlin wurde noch nicht abschließend entschieden“, hieß es in der Senatsverwaltung.

„Für die Fahrgäste würde es mehr Sicherheit, Verlässlichkeit und eine preisliche Flexibilität bedeuten: Staus beziehungsweise Umleitungen wären bereits im Pauschal-Tarif einkalkuliert und ‚Überraschungen‘ ausgeschlossen“, so die Berliner Branchenverbände. Dies würde dazu beitragen, den Fahrgästen mehr Qualität zu bieten, sagte Innungs-Chef Leszek Nadolski. Derzeit gibt es immer wieder Beschwerden – unter anderem, weil der Landkreis maximal 400 Berliner Taxis am BER zulässt.

FDP ist skeptisch

„Wir lehnen künstlich verteuerte Taxi-Tarife ab“, sagte Felix Reifschneider, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. „Die Tarife müssen auskömmlich für die Taxi-Fahrer sowie fair und verlässlich für die Kunden sein. Festpreise in die Berliner Stadtteile wären die beste Lösung. Hier müssen der Berliner Senat und der Landkreis Dahme-Spreewald endlich für Entlastungen statt Belastungen sorgen.“