Techno und 99 Luftballons: Aktivisten veranstalten Rave gegen Nato und Putin

Zur Fete de la Musique will ein Party-Veranstalter 99 Luftballons steigen lassen und Techno-DJs sollen am Mariannenplatz auflegen. Doch das gefällt nicht allen.

In einer Berliner WhatsApp-Gruppe lädt ein Underground Party-Veranstalter für schwule Männer zu einem Rave für den 21. Juni ein. Das passiert häufiger in dieser Chat-Gruppe, doch in dieser Woche sind die Reaktionen anders als sonst. In der Einladung geht es um „Rave für den Frieden“, es sollen „99 Luftballons in die Höhe steigen“ und um eine Demonstration gegen das Nato-Manöver, das die Veranstalter eine „größenwahnsinnige Kriegsübung“ nennen. Die erste Antwort im Chat lautet denn auch: „Wir können froh sein, in der Nato zu sein, sonst hätte sich der irre Putin bereits die halbe EU einverleibt. Aber ja, lasst uns pinke Ballons steigen lassen...“

Am kommenden Mittwoch ist die Fete de la Musique. Dieses Fest wird jedes Jahr am 21. Juni gefeiert und gehört zum Jahreskalender der Hauptstadt wie der Karneval der Kulturen und der CSD. Doch in diesem Jahr findet zeitgleich eine Nato-Übung statt mit 25 Nationen, 10.000 Soldaten, die mit mehr als 250 Kampfflugzeugen trainieren. Die Kampfübung namens „Airdefender23“ inspirierte die Aktivisten zu dem Rave auf dem Mariannenplatz, der acht Stunden dauern soll, von 14 bis 22 Uhr.

Der Veranstalter Ruben Neira hat sich sehr gewundert über die vielen negativen Kommentare, die ihm unter anderem Russland-Freundlichkeit vorwarfen. „Ich bin nicht Pro-Putin“, sagt der gebürtige Spanier, der lange in Berlin lebt und fließend Deutsch spricht. „Ich bin einfach gegen einen Dritten Weltkrieg.“ Außerdem ist solch ein Rave auch eine gute Gelegenheit, sich neu zu vernetzen. Dass eine Demonstration für einen Frieden gleichzeitig pro-russisch sein soll, leuchtet ihm nicht ein.

„Ihr seid wie „Impfgegner, Querdenker, Wagenknecht“

In seiner WhatsApp-Gruppe werden die Veranstalter scharf angegriffen, ein DJ, der vorher mitmachen wollen, gibt seinen Slot auf. Immer wieder fragt jemand: Warum demonstriert ihr nicht vor der russischen Botschaft? Warum nicht für einen Frieden für die Ukraine, die schließlich angegriffen wurde? Ein Kritiker bringt es für viele auf den Punkt: Ihr seid wie „Impfgegner, Querdenker, Wagenknecht“. Für einen Party-Chat ist die Stimmung arg gekippt, plötzlich diskutieren die Teilnehmer, ob Russen in Russland alle Putin unterstützen und ob man das Land noch mögen dürfe.

Adrian Wendel ist ein weiterer Veranstalter und ist nicht überrascht über das viele negative Feedback. „Unsere Idee war es“, sagt er, „Menschen zusammen zu bringen, die vorher vielleicht wenig miteinander zu tun hatten: in diesem Fall schwule Technofans und Friedensleute.“ Offenbar habe das nicht funktioniert. Wendel will sich weder mit Querdenkern noch mit Wagenknecht in einem Topf geworfen sehen. Er möchte nur sagen, dass er den Angriffskrieg von Russland natürlich ablehne. „Aber die Nato hat auch Kriege im Irak, Afghanistan und Jugoslawien geführt, die viel Leid verursacht haben.“ Er sei enttäuscht, dass LGBTQ-Berliner sich nicht mehr für den Frieden engagieren wollen.

Ruben Neira will jedenfalls bei dem Rave jetzt selbst auflegen. Auf der Facebook-Seite zum Event gibt es bisher rund 100 Zusagen für das Fest. Aber der Mariannenplatz liegt zentral und die Straßen werden bei gutem Wetter voller Passanten sein.