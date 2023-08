Das Büfett mit Wraps und belegten Brötchen wartet auf die Gäste. Auf einem Tablett liegen die Scheren bereit, mit denen bei der Freigabe der neuen Brücke das Band durchschnitten werden soll. Alles sieht so aus, als würde es ein ganz normaler Festakt werden. Doch als am Donnerstag die neue Tegeler Brücke im Nordwesten Berlins eröffnet wird, ist etwas anders als sonst. In einer Rede wird auf ein Problem hingewiesen, das Infrastrukturprojekte immer schwieriger macht. Es ist ein Hilferuf.

Die Stabbogenbrücke, Teil der wichtigsten Straßenverbindung zwischen Spandau und Reinickendorf, ist pünktlich und im Kostenrahmen fertig geworden. Doch es sei klar geworden, dass sich der Personalmangel in den Behörden weiter zuspitzt, berichtet Rolf Dietrich, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamts Berlin. „Es wurde deutlich, dass in den Bezirksämtern die Personaldecke so dünn ist, dass dies zum bestimmenden Faktor werden kann“, sagt der Ingenieur. Und zwar nicht am Rande der Veranstaltung, sondern während seiner öffentlichen Rede, die wie der Festakt auf Instagram übertragen wird.

Bauingenieure könnten in privaten Unternehmen bis zu 20.000 Euro mehr im Jahr verdienen als in einer Bezirksverwaltung, ruft Dietrich in Erinnerung. Darauf müsse reagiert werden, wenn bei Tarifrunden die Gehälter im öffentlichen Dienst angepasst werden. Konkret gehe es um mehr „finanzielle Wertschätzung“ – womit er eine deutlich bessere Bezahlung meint. Das müsse den Bürgern vermittelt werden, die mit ihren Steuern die Verwaltung bezahlen. „Sonst werden wir bald keine Ansprechpartner in den Bezirksämtern mehr haben“ – und die Bürger weniger neue Brücken und Straßen.

In den Bezirksämtern schwindet der planerische Sachverstand

Beim Neubau der Tegeler Brücke handelt es sich um ein Kooperationsvorhaben zwischen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und dem Land Berlin. Doch bei solchen Projekten sind auch Bezirksämter im Boot. Denn wenn wie in diesem Fall der Verkehr auf eine Behelfsbrücke ausgelagert wird, sind Verkehrszeichen aufzustellen und Fahrbahnmarkierungen zu ändern. Dafür sind straßenverkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich – meist in größerer Zahl. Viel Arbeit für die Bezirksverwaltungen.

Ein Bild aus dem Sommer: links die Behelfsbrücke, rechts die neue Tegeler Brücke Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

Doch in den Straßen- und Grünflächenämtern ist der Fachkräftemangel groß, bleiben immer mehr Stellen unbesetzt. Es kommt vor, dass die zuständige Arbeitseinheit zwar eine Leitungsperson hat – aber kaum noch Mitarbeiter, die Anordnungen treffen. Wenn dann auch noch der Gruppen- oder Sachgebietsleiter in den Ruhestand geht, sei die Verschärfung der Engpässe programmiert, so ein Planer. Es gebe nicht genug junge Menschen, die Bauingenieur werden, und wenn sie das Studium abschließen, wählen sie oft Arbeitgeber, die besser bezahlen als Bezirksämter. So schwindet dort der planerische Sachverstand. Verkehrsprojekte werden immer schwieriger.

„Deutschland leidet unter maroder Infrastruktur“

Dabei werde deren Zahl weiter zunehmen, erwartet Gerd Knappe, Dezernatsleiter in der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. „Deutschland leidet unter maroder Infrastruktur“, sagt er am Donnerstag. Das betreffe auch die Brücken. Von den rund 1800 Brücken, die Bundeswasserstraßen überspannen, befänden sich mehr als 300 in der Hauptstadtregion – davon wiederum rund 50 auf Berliner Stadtgebiet.

„Das Problem ist: Irgendwann müssen solche Bauwerke ersetzt werden“, sagt Knappe. Oft nicht etwa deshalb, weil sie schon so alt sind, „sondern wegen Überlastung durch zu viele und zu schwere Fahrzeuge“. Als ein Großteil der Brücken geplant wurde, war der Straßenverkehr nicht so stark wie heute, und die Fahrzeuge waren leichter.

Bei der Tegeler Brücke, auf der sich die Bernauer und die Gartenfelder Straße begegnen, spielte aber auch das Alter eine Rolle. Das alte Bauwerk über dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal entstand 1952, es war zuletzt 68 Jahre alt. Als Faustwert gilt, dass nach 70 Jahren das Ende der Lebensdauer erreicht wird. Bei der alten Brücke kam hinzu, dass sie einst auf den Fundamenten ihrer im Zweiten Weltkrieg gesprengten Vorgängerin von 1910 gebaut wurde. Dieser Unterbau war durch Risse und Setzungen geschädigt. 2016 war klar: Die Brücke ließ sich nicht mehr halten, Ersatz musste her.

Auf dem Gelände des einstigen Siemens-Kabelwerks entstehen Wohnungen

„Die Tegeler Brücke ist enorm wichtig“, sagt die Berliner Verkehrs-Staatssekretätin Claudia Elif Stutz (CDU) am Donnerstag. Und sie werde immer wichtiger: Nebenan auf der Insel Gartenfeld, wo früher Siemensianer Kabel herstellten, sind 3700 Wohnungen geplant, die Urban Tech Republic entsteht nahebei auf dem Areal des früheren Tegeler Flughafens. Schon jetzt sind hier Tag für Tag rund 20.000 Kraftfahrzeuge unterwegs.

Nach dem Durchschneiden des Bandes: Rolf Dietrich, Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes (WNA) Berlin, Gerd Knappe von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Caroline Heine, Sachbereichsleiterin im WNA, Staatssekretärin Claudia Elif Stutz, Joachim Puls, Geschäftsführer der Via Structure GmbH, und Torsten Puls, Baubevollmächtigter des WNA Berlin (v.r.n.l.) Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)

Im Dezember 2021 wurde der erste Spatenstich für das Brückenprojekt gefeiert. Es war so windig, dass das Pedelec, mit dem Amtsleiter Dietrich gekommen war, umfiel und beschädigt wurde. Damals lautete die Vorgabe, dass das Projekt 20 Millionen Euro kostet und 2023 endet. Ehrgeizige Ziele. Die während der Corona-Pandemie verhängten Lockdowns haben zur Folge gehabt, dass „Lieferketten schwer gestört wurden“, so Gerd Knappe. Als sich die Lage endlich zu bessern begann, wurde der Krieg in der Ukraine ausgeweitet: „Jemand in Russland meinte, er müsse seinen Nachbarn überfallen.“

Anwohner ärgerten sich über Radverkehr auf ihrer Privatstraße

Dass 33 Leitungen wie Wasserrohre und Stromkabel zu verlegen waren, machte das Projekt nicht einfacher. „Dadurch kamen sieben Co-Auftragnehmende dazu“, sagt Dietrich. Manche Leitung, die im Boden entdeckt wurde, war in keinem Plan verzeichnet. Und dann wurde auch noch alte Munition gefunden. Auf der Nordseite des Kanals kam eine Herausforderung dazu: Der dortige Radweg, Teil der Verbindung Berlin–Kopenhagen, muss um die Baustelle herumgeführt werden. Doch statt der Umleitung nahmen viele Radfahrer lieber eine Abkürzung über die schnurgerade Privatstraße R. Deren Anlieger fühlten sich gestört und versperrten die Durchfahrt schließlich mit einem fachmännisch gebauten Gitter – was wiederum bis heute zahlreiche Radler ärgert.

Bisher müssen Radfahrer in diesem Bereich die Bernauer Straße kreuzen. Künftig wird der Radweg auch dort am Nordufer verlaufen. „Die Brückendurchfahrt wurde dafür aufgeweitet“, sagt Joachim Puls, Geschäftsführer des Bauunternehmens Via Structure GmbH. Am Kanal entsteht eine neue, 100 Meter lange Radpiste. Bis sie eröffnet wird, werden allerdings noch Monate vergehen: „Im April 2024 soll der Radweg fertig sein.“

Auf der neuen Tegeler Brücke haben Radfahrer schon jetzt viel Platz. Links und rechts der Fahrbahn, die aus zwei jeweils 3,25 Meter breiten Normfahrstreifen besteht, sind sechs Meter breite Bereiche für Radfahrer und Fußgänger entstanden. Auf der Ostseite ist der Radweg schon fertig und mit weißen Linien abgetrennt. „Wir erfüllen die Vorgaben des Berliner Mobilitätsgesetzes zu 100 Prozent“, sagt Dietrich. Auf der Westseite soll dies in den kommenden drei Wochen geschehen – dort fehlt noch das Brückengeländer.

Wie laufen die anderen Projekte an Berlins Bundeswasserstraßen? Die Abbaggerung des Spandauer Horns an der Mündung der Spree in die Havel habe begonnen, berichtet Heike Barth vom Wasserstraßen-Neubauamt. An dieser Stelle sollen große Schiffsverbände künftig leichter um die Ecke kommen. Noch in diesem Jahr würden die Arbeiten an der Marggraffbrücke in Baumschulenweg in die nächste Etappe gehen, ergänzt Rolf Dietrich. Während die Brücke abgerissen und neu gebaut werde, würden jeweils zwei Fahrstreifen für den Verkehr auf der Köpenicker Landstraße erhalten bleiben, bekräftigt der Amtsleiter.

Berlins erster Plattenbau für Biber ist noch immer nicht bezogen

Und was ist mit Berlins erstem Plattenbau für Biber? Ist er immer noch leer? Wie berichtet, ließ das Amt 2021 auf der Wehrinsel an der Schleuse Charlottenburg für 50.000 Euro aus Betonfertigteilen eine Wohnhöhle mit einem Zugang anlegen. Doch bis heute sei sie nicht bezogen worden, wie Heike Barth am Donnerstag berichtet. Aufnahmen einer Wildtierkamera zeigen zwar, dass sich das Nagetier nachts immer wieder auf der Insel aufhalte. „Doch einziehen wollte es bislang nicht“, so Barth. Vielleicht liege es daran, dass sich der Unterwasserzugang nicht in der richtigen Höhe befindet.



Wie dem auch sei: Die Bundesbehörde würde die Obhut über den künstlichen Biberbau gern dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf übertragen. Eine Einigung gibt es noch nicht.