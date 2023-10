Die Reise in die Vergangenheit beginnt an der Samariterkirche in Friedrichshain. Dort steht tatsächlich noch eine Telefonsäule, so heißen die überdachten Telefone auf der Straße. An dem Ding fehlt der Hörer, nichts funktioniert. Nur das Display. Da steht: „Entschuldigung, zur Zeit gestört.“ Die Glaswand an der Säule hängt voller Plakate, überall Aufkleber: „Mehr Techno, weniger CO₂“ oder „Eisern Union“ oder „Ich will telefonieren – Telefonzellen bleiben“.

Es gibt also wohl noch Fans dieser öffentlichen Fernsprecher. Der erste wurde in Berlin vor 142 Jahren als „Fernsprechkiosk“ aufgestellt. Bundesweit gab es Mitte der 1990er-Jahre 160.000 Telefonhäuschen oder Säulen, derzeit noch 12.000. In Berlin waren es 1994 noch 9000, nun sind es weniger als 1000. Jeder hat heute ein Handy und die Zahl der Münztelefone sinkt und sinkt. Noch vor drei Jahren galt die Regel: Bringt eine Telefonzelle weniger als 50 Euro im Monat, wird der Standort gestrichen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Früher waren Telefonzellen ganz leicht zu finden. Stolz und leuchtend gelb standen sie mitten auf Plätzen. Heute sind sie quasi unsichtbar. Grausilbrige Säulchen mit etwas Magenta der Telekom. Auf dem Weg zum Alex finde ich genau sieben Stück, alle entschuldigen sich, alle sind vollgeklebt, besprüht, demoliert und meist ohne Hörer. An einer hängt auch eine Art Bekennerschreiben, ein Aufkleber mit den Worten: „Vandalismus ist meine Droge“. Silvester wurde oft zum Todestag für viele Zellen, weil Randalierer einfach eine Batterie Raketen oder Chinaböller in die Zelle stellten und sie damit in die Luft jagten.

Eine alte Zelle kostet etwa 500 Euro

Dass nun alle außer Betrieb sind, hat seinen Grund. Ein Telekom-Sprecher sagt: „Deutschlandweit ist kein Telefonieren über Telefonzellen mehr möglich.“ Zu hoch sind die Kosten für Strom, Standortmiete, Wartung und die Millionen teure Sanierung von Vandalismusschäden.



Bereits am 21. November wurde die Bezahlung per Münzen deaktiviert, Ende Januar wurde die Kartenzahlung abgeschafft. Die Häuschen und Säulen sind nun wirklich nur noch Werbeträger für Plakate, Aufkleber und Graffiti.

Das Internet weiß doch eigentlich alles, also gebe ich am Alex den Suchbegriff Telefonhäuschen in mein Handy ein, doch auf der Karte wird mir in ganz Berlin nur ein einziges angezeigt, dafür aber der „Telefonzellen-Friedhof“ in Michendorf. Dort stehen etwa 3000 ausgediente Häuschen. Früher dienten sie als Ersatzteilspender, nun ist es ein vorläufiges Endlager. Wer will, kann sich eine Zelle für 500 Euro kaufen.



Die Säulen auf den Straßen werden nun abgerissen, es wird wohl noch bis 2025 dauern, bis alle aus Berlin verschwunden sind. Dann ist das Ende dieser Ära besiegelt. Bye-bye Telefonzelle.