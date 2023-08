Kickern, Billard oder Karten spielen, bei der Freizeitgestaltung sei Jugendklub zunächst einmal Jugendklub, erklärt Katti Geighardt, zuständig für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Einen queeren Jugendklub zeichne deshalb zuerst aus, dass Jugendliche andere in ihrer Altersgruppe treffen könnten, die so fühlen wie sie. Sie könnten in einem geschützten Raum Erfahrungen austauschen, ohne Angst vor blöden Sprüchen oder anzüglichen Bemerkungen.