Berlin - Lange Zeit hieß es, dass es erst im Herbst 2021 so weit sei. Dann war von Spätsommer die Rede. Doch nun sind die Bauarbeiter doch noch früher fertig geworden. Der U-Bahnhof Museumsinsel, die dritte Station am neuen Abschnitt der Linie U5 in Mitte, wird am 9. Juli für den Fahrgastbetrieb eröffnet. Vom Mittag dieses Tages an werden die Züge, die den Bahnsteig bisher ohne Stopp passierten, zum Ein- und Aussteigen halten. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Montag mit. Damit hat das Berliner U-Bahn-Netz nun 175 Bahnhöfe.

Der U-Bahnhof Museumsinsel gilt als eine der schönsten Stationen der Berliner Untergrundbahn. In der Anlage, die sich unweit vom Schloss rund 16 Meter unter dem Spreekanal erstreckt, strahlen bereits 6662 Lichtpunkte als Sterne auf nachtblauem Himmel. Es sind Enden von Lichtfasern, die sich mit einer Glasfaserleuchte aus den 1970er-Jahren vergleichen lassen. Bei seinem Entwurf ließ sich der Architekt Max Dudler von einem Bühnenbild inspirieren, das der Berliner Baumeister 1816 für eine Aufführung von Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ entworfen hatte.